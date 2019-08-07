نوبيرا أهمها.. سيارات نجحت في التسعينات وانتهت حاليا

شهدت فترة التسعينات نجاح العشرات من الموديلات في الأسواق العالمية، إلا أنها لم تستطع الحفاظ على مكانتها في الأسواق العالمية خلال السنوات التي تلت تربعها على عرشه
استطاعت العشرات من السيارات تحقيق نجاحات واسعة في الأسواق العالمية خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، وذلك بعد أن تمكنت من تحقيق مستويات انتشار واسعة في العديد من الأسواق، وهو الأمر الذي جعلها من أيقونات تلك الفترة.
وعلى الرغم من هذا النجاح، إلا أن تلك الموديلات سرعان ما اندثرت في الأسواق العالمية خلال بداية الألفية الجديدة، وذلك بعد أن حققت نجاحات كبيرة في الأسواق المختلفة؛ ما أدى إلى صدمة كبيرة لدى جمهور السيارات بشكل عام بعد اختفائها تدريجيًّا.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة أوتو وييك المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات التي حققت شهرة واسعة في الأسواق العالمية خلال فترة تسعينات القرن الماضي، إلا أنها لم تتمكن من الحفاظ على مكانتها.
دايو ليجانزا
واحدة من أهم السيارات التي قدمت في التسعينات من القرن الماضي، واستطاعت تحقيق شهرة واسعة في العديد
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة أوتو وييك المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات التي حققت شهرة واسعة في الأسواق العالمية خلال فترة تسعينات القرن الماضي، إلا أنها لم تتمكن من الحفاظ على مكانتها.
دايو ليجانزا
واحدة من أهم السيارات التي قدمت في التسعينات من القرن الماضي، واستطاعت تحقيق شهرة واسعة في العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان التي تستوعب العشرات من السيارات السيدان متوسطة الحجم.
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وقدمت الشركة الكورية العملاقة، سيارتها ليجانزا في عدد من الأسواق بإمكانات مختلفة، وذلك لتتماشى مع طبيعة الحياة الاقتصادية في كل بلد، الأمر الذي سهل عليها توسيع قاعدة شعبيتها، رغم اندثارها بعد ذلك بسنوات قليلة.
بيجو 405
واحدة من أهم الموديلات التي ظهرت في الأسواق العالمية خلال تلك الفترة، واستطاعت أن تحقق نجاحات واسعة في العديد من البلدان، للحد الذي جعلها من بين سيارات الشرطة الرئيسة، وخاصة أنها جمعت بين المظهر الخارجي الجميل والإمكانات التي تناسب العديد من الأسواق في العالم، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للبقاء في الأسواق العالمية لفترات طويلة خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من كونها لا تزال تُباع مستعملة في العديد من الأسواق.
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دايو نوبيرا
لا شك أنها في واحدة من أهم السيارات التي راهنت عليها دايو في الأسواق العالمية المختلفة، وإن كان الاستمرار على هذا الرهان، بجانب تقديم لانوس بنفس المستوى والقدرات لفترات طويلة، أدى إلى اندثار نوبيرا في العديد من الأسواق.
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وعلى الرغم من هذا الاندثار، فإن السيارة لا تزال تحظى بتقدير شريحة كبيرة من الجماهير على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أنها من بين الموديلات التي راهنت عليها الشركة الكورية العملاقة بقوة في تسعينات القرن الماضي.
ألفا روميو 164
كانت السيارة الإيطالية تحقق نجاحات كبيرة في الأسواق العالمية خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، الأمر الذي جعل رهان ألفا روميو على الموديلات المدمجة أمرا ناجحا في بداية مشوارها، إلا أنها سرعان ما عانت ضعف قدراتها في التنافس مع الإصدارات المدمجة الأخرى، لا سيما أنها لم تقدم جديدًا للبقاء ضمن السيارات التي يفضلها الجمهور في الأسواق العالمية المختلفة.
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إيسوزو ستيلس
كانت واحدة من السيارات التي استطاعت تحقيق شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن الاستمرار دون تغيير أو تطوير لفترات طويلة، أسهم في بدء اندثار السيارة، خاصة مع استمرار الشركة في الرهان على الإمكانات التي ظهرت بها السيارة في الأسواق العالمية المختلفة، الأمر الذي لم يساعدها على البقاء في المنافسة بصورة قوية.