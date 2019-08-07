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نوبيرا أهمها.. سيارات نجحت في التسعينات وانتهت حاليا

شهدت فترة التسعينات نجاح العشرات من الموديلات في الأسواق العالمية، إلا أنها لم تستطع الحفاظ على مكانتها في الأسواق العالمية خلال السنوات التي تلت تربعها على عرشه
تحرير:محمود نبيل ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
دايو نوبيرا
دايو نوبيرا
استطاعت العشرات من السيارات تحقيق نجاحات واسعة في الأسواق العالمية خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، وذلك بعد أن تمكنت من تحقيق مستويات انتشار واسعة في العديد من الأسواق، وهو الأمر الذي جعلها من أيقونات تلك الفترة. وعلى الرغم من هذا النجاح، إلا أن تلك الموديلات سرعان ما اندثرت في الأسواق العالمية خلال بداية الألفية الجديدة، وذلك بعد أن حققت نجاحات كبيرة في الأسواق المختلفة؛ ما أدى إلى صدمة كبيرة لدى جمهور السيارات بشكل عام بعد اختفائها تدريجيًّا.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة أوتو وييك المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات التي حققت شهرة واسعة في الأسواق العالمية خلال فترة تسعينات القرن الماضي، إلا أنها لم تتمكن من الحفاظ على مكانتها. دايو ليجانزا واحدة من أهم السيارات التي قدمت في التسعينات من القرن الماضي، واستطاعت تحقيق شهرة واسعة في العديد
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