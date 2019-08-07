زيادة الإنجاب.. سلاح إيران للحروب المستقبلية

بدأت إيران منذ سنوات تنفيذ خطة لزيادة عدد السكان بعد تعليمات أصدرها المرشد الأعلى في إطار خطط وسياسات الازدياد السكاني التي صادق عليها البرلمان
تشهد إيران أزمة اقتصادية حادة منذ فترة أدت لخروج الاحتجاجات إلى الشوارع، وجاءت إعادة العقوبات الأمريكية على طهران لتعمق حالة الركود الاقتصادي وتزيد من معاناة هذا الشعب، وسط مواصلة العملة الإيرانية لانهيارها.
ورغم الوضع الاقتصادي المتردي الذي لا يدعو للتفاؤل ووسط ملايين الشباب العاطلين عن العمل، حث المرشد الإيراني علي خامنئي، مواطنيه على إنجاب المزيد من الأطفال وسط هذه الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، والتي زادت من عدم رغبة الإيرانيين في إنجاب المزيد من الأطفال، إلا أن خامنئي راح يحفز الشعب على الإنجاب دون النظر إلى توابع ذلك.
قاعدة ثقافية
خامنئي دعا المسؤولين الحكوميين إلى تقديم الدعم للعائلات لزيادة عدد سكان البلاد، وأكد أن زيادة عدد الأطفال يجب أن يصبح "قاعدة ثقافية" في المجتمع الإيراني، الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة؛ حيث بلغ التضخم نحو 50% وفقًا للإحصاءات الرسمية.
ويبدو أن إيران تريد أن تزيد نسبة مواليدها بشكل
قاعدة ثقافية
خامنئي دعا المسؤولين الحكوميين إلى تقديم الدعم للعائلات لزيادة عدد سكان البلاد، وأكد أن زيادة عدد الأطفال يجب أن يصبح "قاعدة ثقافية" في المجتمع الإيراني، الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة؛ حيث بلغ التضخم نحو 50% وفقًا للإحصاءات الرسمية.
ويبدو أن إيران تريد أن تزيد نسبة مواليدها بشكل مطرد، إذ تسعى جاهدة إلى إقرار قوانين تمنع النساء من إجراء عمليات جراحية تمنعهن من الحمل بشكل دائم، كما تقضي بمنع استيراد وبيع أقراص منع الحمل.
وتواجه خطة ازدياد السكان انتقادات كبيرة من قبل قطاعات واسعة من الإيرانيين من ناشطي حقوق الإنسان، والشخصيات السياسية والاقتصادية والعلمية في البلاد، نظرًا للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون الإيرانيون في ظل ارتفاع معدلات التضخم والغلاء والبطالة وتدني مستوى الخدمات.
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ويرى مراقبون أن خطة المرشد الأعلى لزيادة عدد السكان تأتي في سياق طموحه لتوطيد وتوسيع سلطته في المنطقة من خلال خوض حروب مستقبلية لذا سيحتاج للمزيد من القوة البشرية، بحسب "العربية".
خطة سابقة
هذه ليست المرة التي يحث فيها المرشد الأعلى على الاتجاب ففي عام 2012، أصدر خامنئي، توجيهات ضمن خطة لزيادة السكان، وقامت حكومة محمود أحمدي نجاد وقتها، بتنفيذها من خلال حظر التعقيم الطوعي وتقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل.
ومنذ سنوات بدأت إيران بتنفيذ خطة لزيادة عدد السكان بعد تعليمات أصدرها المرشد الأعلى في إطار خطط وسياسات الازدياد السكاني التي صادق عليها البرلمان ضمن قانون "ازدياد معدلات الخصوبة والوقاية من انخفاض معدل النمو السكاني" في 2014.
وتنص خطة خامنئي على تعليمات موجهة للحكومة من شأنها أن تفضي لمضاعفة عدد سكان البلاد خلال السنوات المقبلة.
وطلب خامنئي من الأجهزة الحكومية أن تغطي التأمينات الاجتماعية تكاليف الولادات وعلاج حالات العقم لدى النساء والرجال.
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وكان خامنئي قد انتقد سياسات منع الحمل، قائلا إنها تقليد أعمى للغرب، مطالبًا بمضاعفة عدد سكان إيران لتصل إلى 150 مليون نسمة على الأقل.
وفي 2015 بدأت الحكومة الإيرانية تروج عبر إعلانات ويافطات كبيرة توضع في شوارع طهران وباقي المحافظات للدعوة لزيادة الإنجاب بعدما كانت في السنوات السابقة تروج للحد من الإنجاب.
آلة للانجاب
سبق أن انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" مشروعي قانون في إيران تشجع على الإنجاب، واعتبرت أنها "تحول المرأة إلى آلة إنجاب".
وتعبر السلطات الإيرانية عن قلقها من شيخوخة قد تصيب المجتمع الإيراني بسبب الحد من الإنجاب.
ويحظر أحد المشروعين تعقيم المرأة اختياريا والترويج لتحديد النسل، فيما يزيد مشروع قانون آخر صعوبة حصول النساء اللاتي ليس لديهن أطفال على وظائف، وفقا لـ"بي بي سي".
وتقول المنظمة الحقوقية إن مشروعي القانون سيعنيان تراجعا لوضع المرأة الإيرانية عقودا إلى الوراء.
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يصل عدد سكان إيران وفقًا لأحدث الإحصاءات إلى 82,801,633 مليون نسمة، ويعتبر المجتمع الإيراني متنوعًا من حيث الجماعات العرقية والاختلافات الثقافيّة بينها، وأغلب السكان عمومًا هم من أصول فارسية، ولكن تشاركهم مجموعة من الجماعات السكانية الأخرى، وهم العرب، والأكراد، والأتراك، والبلوش، والأقليات من اليهود، والأرمن.