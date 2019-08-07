زيادة الإنجاب.. سلاح إيران للحروب المستقبلية

بدأت إيران منذ سنوات تنفيذ خطة لزيادة عدد السكان بعد تعليمات أصدرها المرشد الأعلى في إطار خطط وسياسات الازدياد السكاني التي صادق عليها البرلمان

تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

مظاهرات سابقة في إيران

تشهد إيران أزمة اقتصادية حادة منذ فترة أدت لخروج الاحتجاجات إلى الشوارع، وجاءت إعادة العقوبات الأمريكية على طهران لتعمق حالة الركود الاقتصادي وتزيد من معاناة هذا الشعب، وسط مواصلة العملة الإيرانية لانهيارها. ورغم الوضع الاقتصادي المتردي الذي لا يدعو للتفاؤل ووسط ملايين الشباب العاطلين عن العمل، حث المرشد الإيراني علي خامنئي، مواطنيه على إنجاب المزيد من الأطفال وسط هذه الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، والتي زادت من عدم رغبة الإيرانيين في إنجاب المزيد من الأطفال، إلا أن خامنئي راح يحفز الشعب على الإنجاب دون النظر إلى توابع ذلك.

قاعدة ثقافية خامنئي دعا المسؤولين الحكوميين إلى تقديم الدعم للعائلات لزيادة عدد سكان البلاد، وأكد أن زيادة عدد الأطفال يجب أن يصبح "قاعدة ثقافية" في المجتمع الإيراني، الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة؛ حيث بلغ التضخم نحو 50% وفقًا للإحصاءات الرسمية. ويبدو أن إيران تريد أن تزيد نسبة مواليدها بشكل