مرسيدس GLA أهمها.. سيارات ينتظرها العالم في 2020

أنهت الشركات العالمية المصنعة للسيارات الاستعداد للعام المقبل، وذلك تمهيدا لطرح مجموعة كبيرة من الموديلات المتطورة في الأسواق العالمية المختلفة خلال الأشهر المقبلة
أتم عدد كبير من الشركات العالمية المصنعة للسيارات خلال الأشهر القليلة الماضية استعدادات طرح أحدث ما توصلت إليه من تقنيات حديثة في صورة سيارات جديدة بالأسواق العالمية، من المتوقع أن تجتذب فئات جماهيرية مختلفة في العام المقبل.
وتستعد العديد من الشركات العالمية للكشف عن تلك الموديلات في الأسواق العالمية بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما بعد أن أنهت بشكل تام كل الاستعدادات الخاصة لطرح تلك الإصدارات الحديثة في الأسواق العالمية خلال العام المقبل.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، عددا من أهم السيارات التي ينتظرها الجمهور خلال العام المقبل.
مرسيدس GLB
تعد سيارة مرسيدس GLB- فئة 2020 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات جديدة، تصل إلى السوق هذا الموسم، وهي تحوي عددا قليلا من العيوب.
سيارات صنعت
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، عددا من أهم السيارات التي ينتظرها الجمهور خلال العام المقبل.
مرسيدس GLB
تعد سيارة مرسيدس GLB- فئة 2020 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات جديدة، تصل إلى السوق هذا الموسم، وهي تحوي عددا قليلا من العيوب.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
تعد فئة GLB من الشركة الألمانية مزيجا بين سيارات الدفع الرباعي مرسيدس- بنز GLA وسيارات الدفع الرباعي فئة GLC، وقد تم وصفها بأنها مركبة تناسب الطرق الوعرة، وهو ما يظهر رهان الشركة الألمانية العملاقة على الموديلات الرياضية متعددة الأغراض، والتي باتت تتمتع بسمات عالية من حيث الأداء الفني.
لاندر روفر إيفوك
تتميز سيارة إيفوك بتصميم أنيق، وهي قادرة على تحقيق الأداء الجيد في أي موقف، وهي من الموديلات سهلة الاستخدام والذكية، ومن المؤكد أن تصميم وأسلوب إيفوك يتمتعان بسمات عالية من حيث الجودة، خاصة أنه بالنظر إلى فتحة السقف البانورامية التي تضيف مساحة إلى المقصورة ومقودها وألواحها الخشبية المتميزة، فإن السيارة استطاعت أن تقدم نموذجا جيدا على مستوى الموديلات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية المختلفة.
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كاديلاك XT6
راهنت عليها الشركة الأمريكية منذ سنوات طويلة، وتعد سيارة كاديلاك XT6 الخاصة بعام 2020، من الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، والتي لا يمكن أن ينتظر الجمهور رؤيتها، حيث تتميز XT6 بثلاثة صفوف من المقاعد، وهي مفروشة بمواد غريبة ومتينة، الأمر الذي يجعلها من أهم موديلات السيارات الفاخرة التي تسعى الشركة الأمريكية لتسويقها لدى محبي هذا الطراز في الأسواق العالمية المختلفة خلال العام المقبل.
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تويوتا سوبرا
ستحصل تويوتا سوبرا على ترقية ضخمة في إصدارها الجديد لعام 2020، فهي سيارة رياضية أنيقة ومثيرة تم تصميمها من أجل الأداء العالي، حيث تكلف النسخة المطلقة من هذه السيارة الجميلة 55 ألف دولار، ولكن أداء هذه السيارة يجعلها تستحق هذا الثمن الباهظ، خاصة أنها تمثل نتاج سلسلة كبيرة من التعديلات والتطويرات التي حاولت الشركة اليابانية إضافتها إلى السيارة الرياضية على مدى السنوات القليلة الماضية.
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مرسيدس GLA
تعد واحدة من أهم السيارات التي تنتجها مرسيدس، وهي تعد من أكثر الطرازات المتوقع نجاحها في عام 2020، وعلى عكس الفئة GLB، تعد GLA سيارة سيدان فاخرة ولم تصمم خصيصًا لتحقيق الأداء على الطرق الوعرة.
وبدلا من ذلك، فإن GLA فعالة للغاية على الطرق العادية، وبالأخص المفتوحة والسريعة، حيث تستطيع إنتاج قوة تبلغ 221 حصانا وسرعة قصوى تبلغ 130 ميلا في الساعة، وهو ما يؤهلها لتكون من الموديلات الأفضل في العالم في المستقبل.