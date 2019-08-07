مرسيدس GLA أهمها.. سيارات ينتظرها العالم في 2020

أنهت الشركات العالمية المصنعة للسيارات الاستعداد للعام المقبل، وذلك تمهيدا لطرح مجموعة كبيرة من الموديلات المتطورة في الأسواق العالمية المختلفة خلال الأشهر المقبلة

تحرير:محمود نبيل ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

مرسيدس GLA

أتم عدد كبير من الشركات العالمية المصنعة للسيارات خلال الأشهر القليلة الماضية استعدادات طرح أحدث ما توصلت إليه من تقنيات حديثة في صورة سيارات جديدة بالأسواق العالمية، من المتوقع أن تجتذب فئات جماهيرية مختلفة في العام المقبل. وتستعد العديد من الشركات العالمية للكشف عن تلك الموديلات في الأسواق العالمية بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما بعد أن أنهت بشكل تام كل الاستعدادات الخاصة لطرح تلك الإصدارات الحديثة في الأسواق العالمية خلال العام المقبل.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، عددا من أهم السيارات التي ينتظرها الجمهور خلال العام المقبل. مرسيدس GLB تعد سيارة مرسيدس GLB- فئة 2020 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات جديدة، تصل إلى السوق هذا الموسم، وهي تحوي عددا قليلا من العيوب. سيارات صنعت