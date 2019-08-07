رياضة

قرار صادم من اتحاد الكرة ضد مدربي الدوري

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعض القرارات بخصوص تنظيم العمل الخاص بالمدربين في المسابقات المختلفة، أبرزها بند يمنع المدرب في حال فسخ عقده مع ناديه من العمل مع أي ناد آخر بنفس الموسم بالمسابقة ذاتها، إذ قال الاتحاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم، أنه سيتم السماح للمدرب فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.
ووجه الاتحاد خطابًا لجميع فروعه لإخطار الأندية التابعة لكل فرع، بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين، والمدربين، ومديرى الكرة بالاتحاد، ليتسنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019- 2020. وأوضح الجبلاية في بيانه أنه يجب أن يكون رسم توثيق العقد بنسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد، تسدد
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

الاتحاد الإفريقي يؤجل إعلان قرار نهائي دوري الأبطال

رفض ريموند هاك، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعلان قرارات اللجنة بشأن أزمة إياب نهائي إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، رغم نهاية الاجتماع، وذلك بعد أن عقدت لجنة الانضباط اليوم الأربعاء، اجتماعًا داخل مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، استعرضت خلاله المذكرات المقدمة من الجانبين التونسي والمغربي، لاتخاذ قرارها النهائي بشأن المباراة، وغادر ريموند هاك، قاعة الاجتماع، معلنًا نهاية اجتماع اللجنة، لكنه رفض الرد على أسئلة الصحفيين لإعلان العقوبات، فيما مازال كاف لم يعلن عن القرارات حتى الآن.
لوكاكو

هل اقترب مهاجم مانشستر يونايتد من إنتر؟

تتزايد ثقة نادي إنتر ميلان في إمكانية إتمامه صفقة ضم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسعر مخفض الآن، بعد أن أنهى يوفنتوس اهتمامه باللاعب، وذلك حسبما أفادت "إندبندنت". وأعطى يونايتد الإذن للاعبه البالغ من العمر 26 عاما، والذي تقدر قيمته بـ75 مليون جنيه إسترليني، بالتدريب مع ناديه السابق أندرلخت، لكنهم توقعوا عودته لمقر تدريبات "كارينجتون"، لكن لوكاكو رفض العودة إلى مانشستر وظل بدلا من ذلك مع ناديه السابق في بلجيكا، حيث يحاول الضغط للخروج بعيدا عن ملعب "أولد ترافورد".
إيريكسن-لاعب-توتنهام

تعثر مفاوضات مانشستر يونايتد لضم إيريكسين

توقفت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام من أجل ضم الدنماركي كريستيان إيريكسين، حيث يرغب السبيرز في الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني للتفريط في خدمات نجمه لأي من أندية الدوري الإنجليزي، أكثر بـ20 مليون جنيه إسترليني عن الثمن المحدد لبيعه لأي نادٍ خارج البريميرليج، ولا يزال يرغب إيريكسين في الرحيل هذا الصيف، خاصة أن سوق الانتقالات في باقي الدوريات الأوروبية لن تغلق قبل يوم 2 سبتمبر المقبل، على عكس سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، التي ستغلق بعد يومين، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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الاهلى-وبيراميدز تصوير-سامح ابوحسن‎ (4)

الجبلاية تحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر 2018- 2019، وكشف نظام قرعة الموسم الجديد من البطولة، وكذلك مسابقة الدوري الممتاز، وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الجبلاية خلال المؤتمر الصحفي: "الأندية المشاركة في بطولة إفريقية أو عربية رفضت إقامة مباريات بالدوري خلال فترة قصيرة بين مباراتين غير محليتين، فمثلا لو خاض فريق مباراتين إفريقيتين خلال أسبوع أو 8 أيام لن يلعب مباراة في الدوري خلال هذه الفترة، لكن لو الفارق بين مباراتي إفريقيا أسبوعان سيلعب هذا الفريق مباراتين في الدوري".
سيد-عبد-الحفيظ

اجتماع الجبلاية بالأندية..«عودة الجماهير وكرة موحدة»

كشف علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، عن اقتراحات الأندية للموسم الجديد، في اجتماع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لإنهاء التحضيرات الخاصة للموسم الجديد والارتباطات الدولية التي قد تعترض المسابقة. قال علاء مقلد في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، اليوم: "كان هناك مقترح من الأندية أن تلعب مباراة محلية بين المباريات الإفريقية ولكن أكدنا أن هذا الوضع أيضًا سيكون صعبا للغاية". تابع: "الأندية طلبت بأن يحصل الاتحاد على الموافقات الأمنية للملاعب في الموسم الجديد، ولا تكون الأندية ملزمة بالحصول على الموافقات".
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (1)

رئيس سموحة يكشف عن أخطر مخالفات مجلس اتحاد الكرة

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أخطر المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي تقدم باستقالته بعد الخروج المهين للمنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بدور الـ16 من الكان، وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «من أخطر مخالفات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المستقيل هو حجب قرارات الجمعية العمومية وعدم إرسالها إلى الفيفا لاعتمادها».
ضياء-السيد‎

ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة

انتقد ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قيد اللاعبين في الموسم الجديد، موضحًا أن قرارات الجبلاية غير واضحة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" هو مين بياخد قرارات في اتحاد الكرة هو كل يوم قرار واليوم اللي بعده قرار شكلها مفيش فايدة. ولا إصلاح ولا نيلة". وواصل:" وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى أنه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال إفريقيا يتعامل مصرى والفلسطيني والسورى مصري.. والمصري يلغي مسابقته 97،98 ويقعدوا فى البيت. مفيش فايده، ده خراب مش إصلاح".
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