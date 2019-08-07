قرار صادم من اتحاد الكرة ضد مدربي الدوري

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعض القرارات بخصوص تنظيم العمل الخاص بالمدربين في المسابقات المختلفة، أبرزها بند يمنع المدرب في حال فسخ عقده مع ناديه من العمل مع أي ناد آخر بنفس الموسم بالمسابقة ذاتها، إذ قال الاتحاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم، أنه سيتم السماح للمدرب فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.

ووجه الاتحاد خطابًا لجميع فروعه لإخطار الأندية التابعة لكل فرع، بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين، والمدربين، ومديرى الكرة بالاتحاد، ليتسنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019- 2020. وأوضح الجبلاية في بيانه أنه يجب أن يكون رسم توثيق العقد بنسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد، تسدد

ووجه الاتحاد خطابًا لجميع فروعه لإخطار الأندية التابعة لكل فرع، بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين، والمدربين، ومديرى الكرة بالاتحاد، ليتسنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019- 2020.



وأوضح الجبلاية في بيانه أنه يجب أن يكون رسم توثيق العقد بنسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد، تسدد بخزينة الاتحاد عند التوثيق.



وتابع أنه سيتم تشكيل لجنة لشؤون المدربين تتولى النظر في أي منازعات خاصة بالمدربين، كما ستتم دراسة التأمين الكامل على جميع المدربين الموثقة عقودهم بالاتحاد، وسيتم إخطار الأندية بلائحة المدربين، ولن يسمح باستخراج البطاقة المعتمدة لدخول الملاعب إلا لمن تم توثيق عقده، حسب البيان.

