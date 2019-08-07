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وصفات منزلية للتخلص من الحشرات.. زيت الشبت منها

لا يرتاح الجميع لاستخدام المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الصناعية للتخلص من الحشرات حيث يلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاجات الطبيعية الصديقة للبيئة لطرد الحشرات
تحرير:آية أشرف ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
التخلص من الحشرات
التخلص من الحشرات
على الرغم من أن بخاخات طرد الحشرات الصناعية تعتبر آمنة للاستخدام البشري إلا أن البدائل الطبيعية تزداد انتشارًا، حيث تشير الدراسات إلى أن العديد من المكونات الطبيعية قد تكون فعالة في صد الحشرات، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث. إذا كنت ترغب في صنع بخاخ لطرد الحشرات فتأكد من معرفتك بسلامة المكونات التي تستخدمها حتى المكونات الطبيعية يمكن أن تكون غير آمنة في بعض الحالات، في هذه المقالة سوف نلقي نظرة فاحصة على بعض المكونات الطبيعية التي قد تساعد في التخلص من الحشرات وكيف يمكنك استخدام هذه المكونات لصنع بخاخ للاستخدام.
مكونات طبيعية للتخلص من الحشرات: في حين أن وكالة حماية البيئة (EPA) تتطلب تسجيل معظم المواد الطاردة للحشرات عن طريق الجلد لضمان سلامتها وفعاليتها، فقد أدرجت الوكالة أيضًا العديد من المكونات الطبيعية كمبيدات آفات منخفضة المخاطر. من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن هذه المكونات آمنة للاستخدام البشري
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