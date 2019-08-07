وصفات منزلية للتخلص من الحشرات.. زيت الشبت منها

لا يرتاح الجميع لاستخدام المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الصناعية للتخلص من الحشرات حيث يلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاجات الطبيعية الصديقة للبيئة لطرد الحشرات
على الرغم من أن بخاخات طرد الحشرات الصناعية تعتبر آمنة للاستخدام البشري إلا أن البدائل الطبيعية تزداد انتشارًا، حيث تشير الدراسات إلى أن العديد من المكونات الطبيعية قد تكون فعالة في صد الحشرات، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.
إذا كنت ترغب في صنع بخاخ لطرد الحشرات فتأكد من معرفتك بسلامة المكونات التي تستخدمها حتى المكونات الطبيعية يمكن أن تكون غير آمنة في بعض الحالات، في هذه المقالة سوف نلقي نظرة فاحصة على بعض المكونات الطبيعية التي قد تساعد في التخلص من الحشرات وكيف يمكنك استخدام هذه المكونات لصنع بخاخ للاستخدام.
مكونات طبيعية للتخلص من الحشرات:
في حين أن وكالة حماية البيئة (EPA) تتطلب تسجيل معظم المواد الطاردة للحشرات عن طريق الجلد لضمان سلامتها وفعاليتها، فقد أدرجت الوكالة أيضًا العديد من المكونات الطبيعية كمبيدات آفات منخفضة المخاطر.
من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن هذه المكونات آمنة للاستخدام البشري
مكونات طبيعية للتخلص من الحشرات:
في حين أن وكالة حماية البيئة (EPA) تتطلب تسجيل معظم المواد الطاردة للحشرات عن طريق الجلد لضمان سلامتها وفعاليتها، فقد أدرجت الوكالة أيضًا العديد من المكونات الطبيعية كمبيدات آفات منخفضة المخاطر.
من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن هذه المكونات آمنة للاستخدام البشري إلا أن وكالة حماية البيئة لا تقوم بتقييمها للتأكد من فعاليتها وفيما يلي بعض المكونات الطبيعية الشائعة التي قد تساعد في طرد الحشرات:
الزيوت الحمضية: مثل الليمون طارد للحشرات مشهور ومعروف حيث تشير الدراسات إلى أنه يساعد على صد البعوض وقد يكون فعالا ضد الحشرات، البراغيث، الذباب.
زيت الثوم: وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يعتبر زيت الثوم طاردا طبيعيا للقراد يمكن استخدامه في الساحات والحدائق.
زيت الزعتر: تشير دراسة أُجريت في عام 2005 إلى أن مصدر زيت الزعتر الأساسي يساعد على صد البعوض ومع ذلك لا يعتبر زيت الزعتر آمنًا للاستخدام على بشرتك إلا إذا تم تخفيفه.
زيت الشبت: أثبتت دراسة واحدة أن الشبت يتخلص من الصراصير بشكل فعال ومع ذلك يجب تخفيف الزيت قبل استخدامه على بشرتك.
زيت القرفة: إذا كان البعوض مصدر قلق كبير فقد يكون زيت القرفة خيارًا جيدًا للنظر فيه حيث أثبتت إحدى الدراسات أن زيت القرفة ساعد في صد البعوض في محيط المختبر وفي الهواء الطلق وأشارت دراسة أخرى إلى أن زيت القرفة قد يكون فعالا في قتل يرقات البعوض أيضًا ولكن يمكن أن يسبب زيت القرفة حساسية للجلد لذلك تأكد من تخفيفه قبل استخدامه.
زيت اللافندر: زيت اللافندر لا يساعد فقط على الاسترخاء والنوم فهو فعال في صد البعوض ويعتبر آمنًا للاستخدام الموضعي دون تخفيفه.
زيت النعناع: تشير الدراسات إلى أن زيت النعناع يعمل على قتل البعوض وصده كما أنه فعال في إبعاد العناكب أيضًا.
نصائح السلامة:
العديد من هذه المكونات تعتبر طبيعية وآمنة للاستخدام البشري ومع ذلك من المهم أن تتذكر أن الزيوت الأساسية ليست كلها آمنة للاستخدام الموضعي فإذا كنت تخطط لاستخدام الزيوت الأساسية على بشرتك فقد تحتاج إلى تخفيفها باستخدام زيت ناقل كما يمكن أن تكون بعض الزيوت الأساسية، مثل زيوت الحمضيات سامة للضوء عند تطبيقها مباشرة على الجلد مما يعني أن التعرض لأشعة الشمس قد يسبب حروقًا شديدة وحتى سرطانًا جلديًّا.
وصفة بخاخ ضد الحشرات للمنزل:
تذكر أنه على الرغم من أن العديد من الزيوت الأساسية آمنة وفعالة في مقاومة الحشرات فإن هذا لا يعني أنها آمنة للاستخدام الموضعي، للحصول على بخاخ ضد الحشرات ستحتاج إلى ما يلي:
زجاجة بخاخ.
زيت اللافندر.
زيت الكافور.
زيت الليمون.
ماء مقطر.
خل أبيض.
امزج من 10 إلى 20 قطرة من كل زيت أساسي (اللافندر والكافور والليمون) مع 4 معالق كبيرة من الماء المقطر و4 معالق كبيرة من الخل الأبيض ويرج جيدا قبل الاستخدام.
وصفة بخاخ ضد الحشرات للنبات:
في حين أن بعض بخاخات الحشرات المنزلية يمكن أن تساعد في إبعاد الحشرات عن النباتات أيضا ولكن البعض الآخر -مثل زيت القرفة الأساسي- يمكن أن يتسبب في أضرار للنباتات نفسها وللحصول على وصفة لا تضر النباتات حاول تخفيف بضع قطرات من زيت الزعتر الأساسي بالماء المقطر في بخاخة وترج جيدا قبل الاستخدام.