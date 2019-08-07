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في تصعيد خطير.. باكستان تطرد دبلوماسيي الهند

تحرير:وكالات ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
عمران خان
عمران خان
قررت باكستان، اليوم الأربعاء، سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، وذلك ردا على قرار الهند حول كشمير، بحسب الخارجية الباكستانية. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن اجتماعًا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، خلص إلى قرارات بـ"تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية، ومراجعة الترتيبات الثنائية، ورفع القضية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".
كانت الحكومة الهندية، أعلنت يوم 5 أغسطس، إلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لإدارتها من كشمير، وفرضت حظرًا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها.وقالت باكستان: إنها "ستستخدم كل الخيارات الممكنة، للرد على ما وصفته بـ"الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند"، مشيرة إلى أن ولاية جامو
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ترامب-اردوغان

أمريكا تتفق مع تركيا على إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا

أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات سريعة استجابة لمطالب تركيا الأمنية. ووفقا للسفارة، فسيكون هدف هذا المركز إدارة التوترات بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا، بحسب "فرانس برس". وأضاف البيان، أن الجانبين اتفقا على تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية بدون تأخير، موضحا "في هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة".
عملة-اليوان-الصيني

خفض اليوان.. أزمة جديدة تصدرها الصين لترامب

لم تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أمرا قابلا للخضوع إلى سيطرة الرئيس دونالد ترامب، والذي عكف على اتخاذ العديد من القرارات في هذا الملف الساخن بنفسه دون استشارة مساعديه في البيت الأبيض خلال العام الماضي. الحرب التجارية التي بدت تقترب من طريق اللا عودة، باتت الآن تخضع لسلسلة من المفاوضات السياسية التي يرغب كل طرف من خلالها في الحصول على مكاسب يمكن الاستفادة بها على المستوى السياسي والدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
البنك-المركزي-الصيني

بعد اتهامها بالتلاعب.. الصين لأمريكا: سياستكم متهورة

علَق المصرف المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، على قرار الولايات المتحدة باعتبار الصين دولة تتلاعب بالعملة، وذلك عقب تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار، مؤكدا أن سياسة واشنطن متهورة للعمل الأحادي الجانب والسياسة الحمائية التي ستؤثر بشكل سلبي للغاية على الاقتصاد والمالية العالميين. وقال المركزي في بيان: "يعرب الجانب الصيني عن أسفه العميق لقرار الولايات المتحدة اعتبار الصين دولة تتلاعب بسعر الصرف، ولا تفي هذه التسمية حتى بالمعايير الكمية التي وضعتها الولايات المتحدة نفسها للتعريف بالمتلاعب بالعملة".
ترامب-أردوغان

تركيا تهدد بضرب الأكراد في شمال سوريا

لم يدم الصمت التركي طويلا للرد على رفض الولايات المتحدة، العملية العسكرية في شمال سوريا ضد الأكراد، ليخرج الرئيس رجب طيب أردوغان خلال ويؤكد أنه "إذا لم تفعل تركيا ما يجب فعله اليوم شمال سوريا، فإنها ستدفع ثمنًا باهظًا لاحقًا". وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام السفراء الأتراك في أنقرة، أنه لا توجد أدلة ملموسة تظهر أن منظومة S-400 الروسية ستضر بطائرات F-35 أو طائرات حلف شمال الأطلسي، معربًا عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لقضية S-400 أن "تأسر" العلاقات التركية الأمريكية.
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الهند-وباكستان

هل يشعل إلغاء المادة 370 الحرب بين الهند وباكستان؟

يبدو أن التوترات التي اندلعت في بداية العام الجاري بين الهند وجارتها باكستان، بسبب الخلاف على سيادة منطقة "كشمير"، في طريقها للاندلاع مرة أخرى، إذ ألغت الحكومة الهندية مادة من دستور البلاد تمنح كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وضعا خاصا في خطوة غير مسبوقة من المحتمل أن تثير الاضطرابات. وتضمن المادة 370 من الدستور الهندي صلاحيات هائلة تمنح الحكم الذاتي للولاية ذات الأغلبية المسلمة، حيث إن المنطقة كلها متنازع عليها بين الهند وباكستان، وتطالب كل منها بالسيطرة عليها بشكل كامل، ولكن تسيطر إسلام آباد ونيودلهي على أجزاء منها فقط.
نساء-هنود (2)

«طالق بالتلاتة».. الهند تصنف الطلاق الفوري الإسلامي جريمة جنائية

في خطوة مثيرة، أقر البرلمان الهندي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون يحظر "الطلاق الفوري" للمسلمين، ويعتبره بأنه "جريمة جنائية"، وذكرت "تايمز أوف أنديا"، أن 99 عضوا من الهيئة التشريعية في مجلس الولايات المعروف باسم "راجيا سابها" أو "الغرفة العليا"، وافقوا على القانون، في حين صوت 48 عضوا بالرفض، ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون حظى الأسبوع الماضي، بموافقة مجلس الشعب والمسمى "لوك سابها" أو "الغرفة السفلى"، ويتوفغ تطبيق القانون الجديدة رسميا، على خطوة واحدة وهي توقيع رئيس الدولة عليه، بحسب روسيا اليوم.
عمران-خان

المعونة وأفغانستان على قائمة محادثات ترامب وخان

يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الولايات المتحدة، يوم الأحد المقبل، على أمل أن يساهم القبض على زعيم جماعة إرهابية، وضعت واشنطن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للقبض عليه، والتقدم في محادثات السلام الأفغانية، في تأمين استقبال إيجابي. فمن المتوقع أن يحاول خان إصلاح العلاقات بين البلدين، وجذب الاستثمارات التي تحتاج إليها بلاده بشدة، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابل ضمانات التعاون الكامل في إنهاء الحرب في أفغانستان ومكافحة تهديدات المتشددين.
عمران-خان

باكستان: لا يمكن لأي دولة أن تزدهر تحت عبء الديون

لجأت الحكومة الباكستانية، لمواجهة إزماتها الاقتصادية إلى توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الحصيلة، في ظل ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى مستوى غير مسبوق، ما أثار موجة من الغضب على المستوى الشعبي في إسلام آباد، دفعت وزير الخارجية شاه محمود قريشي، للزود عن حكومته وتبرير قرارها، معتبرا أنه "السيبل الوحيد للخروج من شرنقة الديون"، مشددا عبر تويتر، على أنه لا يمكن لأي دولة أن تزدهر تحت عبء الديون، وحث الوزير المواطنين على القيام بواجبهم تجاه الوطن عبر دفع الضرائب، وتشجيع الآخرين على القيام بالمثل، خاصة أن ذلك سيعم بالفائدة على الجميع.
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