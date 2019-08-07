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من الوضوح للغموض.. اعرف شخصيتك مع برجك الفلكي الجديد

برج الثور الساكن الذي لا تهتز منه شعرة في المواقف، لديه ثبات رهيب، يتحول إلى شخصية ازدواجية تحكمها الهوائية والمزاجية والمشاعر المتقلبة، حيث أصبح مكان الجوزاء.
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
أبراج فلكية جديدة
أبراج فلكية جديدة
حالة من الجدل أثيرت بعد انتشار شائعة حول الأبراج الفلكية، تكشف عن وجود برج آخر يسمى «حواء» يمتد من 29 نوفمبر حتى 17 ديسمبر، ليستمر 17 يوما، وذلك بدلا من برج القوس، ونفى خبراء الأبراج تلك الشائعة ولكن تخيل لو كانت حقيقية! أريدك الآن، عزيزي القارئ، تبدأ يومك وكأن برجك الفلكي تغير تماما، بالطبع ستتساءل عن الصفات التي اكتسبتها وفقدتها، وتحتاج إلى تحليل كامل لما أصابك والشكل الذي سيكون عليه برجك الجديد؛ لذا دعنا نتخيل معًا صفاتك الخفية في برجك الجديد إذا كنت مهتما حقا بالأبراج الفلكية.
برج الجدي (20 يناير- 16 فبراير) جاء برج الجدي مكان الدلو، وبعدما كنت شخصا ينطبق عليه المثل «يا جبل ما يهزك ريح»، نظرا لشخصيتك القوية وثباتك الانفعالي وقوتك التي لا تعرف حدودا، ستكون شخصا قد يساء فهمه في بعض الأحيان، لأن أكثر ما يظهر عليك وقتها أنك غريب الأطوار ففي الوقت الذي تهتم فيه كثيرا
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برج-الميزان

«برج الحواء».. جدل زيادة عدد الأبراج لا ينتهي

أصبحت الأبراج في الحقبة الزمنية الأخيرة حديث الساعة، وتخطى الأمر السخرية من بعض الأبراج، فبين الحين والآخر يتم تداول معلومات تشكك في عدد الأبراج الفلكية (12 برجا)، حيث يزعم أن هناك برجًا آخر يسمى "الحواء" ومنذ عدة سنوات قيل إنه يسمى "حامل الثعبان"، سيضاف إلى المجموعة الفلكية. ولكن لا يوجد حتى الآن إسنادٌ علميٌّ يؤكد هذه المعلومات، وما نشر ما هو إلا شائعات أو اجتهادات ليس لها أدلة موثقة، أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض بين مؤيدٍ ومعارضٍ.
وظائف-تناسب-برج-الاسد

ممثل أو مقدم برامج.. برج الأسد محظوظ بهذه الوظائف

كونك من برج الأسد فأنت شخص شديد الثقة بالنفس، تستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب في وقت قصير ولديك من المهارات ما يجعل النجاح حليفك في كل مرة، وغالبا ما تبحث عن التحديات وتواجهها بكل شجاعة، فلا تغلبك المصاعب، ولا تعرف الاستسلام. على الرغم من أنك هادئ وقد تبدو متواضعا في بعض الأحيان، لكن قوتك الداخلية تنعكس على تصرفاتك وملامحك، ولهذا لديك كاريزما جذابة لمن حولك، وعند التحدث عن المهن المناسبة لك فهناك الكثير، ولكن البعض منها قد يبدو غريبا، لذا تعرف على أبرزها وفقا لما ذكره موقع Free Horoscopes.
العقرب والعذراء.. علاقة حلوة تدوم!

العلاقة بين الأسد والعقرب ممكنة ومستحيلة

عند ذكر الأسد والعقرب معا، فغالبا ما تسمع أنهما ليسا متوافقين نهائيا، ولكن لا تعرف السبب الحقيقي وراء هذا التصنيف، وإذا كنت مهتما بالإجابة سيكون عليك الوصول إلى المكان الصحيح. ما يجب التركيز عليه أنه ليست كل الأبراج تتوافق مع الأسد وينطبق نفس الشيء على العقرب الذي يُعد من أكثر الابراج غموضا، ولكن هناك توافق بينهما حتى وإن لم يكن قويا. هناك بعض الأشياء التي يفقدها برج الأسد لكن يعوضها العقرب، وإذا كنت رجلا من برج الأسد ومعجب بامرأة من برج العقرب، هناك بعض الأمور الواجب أخذها في الاعتبار تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Guy Counseling.
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العقرب والعذراء.. علاقة حلوة تدوم!

العلاقة بين الأسد والعقرب ممكنة ومستحيلة

عند ذكر الأسد والعقرب معا، فغالبا ما تسمع أنهما ليسا متوافقين نهائيا، ولكن لا تعرف السبب الحقيقي وراء هذا التصنيف، وإذا كنت مهتما بالإجابة سيكون عليك الوصول إلى المكان الصحيح. ما يجب التركيز عليه أنه ليست كل الأبراج تتوافق مع الأسد وينطبق نفس الشيء على العقرب الذي يُعد من أكثر الابراج غموضا، ولكن هناك توافق بينهما حتى وإن لم يكن قويا. هناك بعض الأشياء التي يفقدها برج الأسد لكن يعوضها العقرب، وإذا كنت رجلا من برج الأسد ومعجب بامرأة من برج العقرب، هناك بعض الأمور الواجب أخذها في الاعتبار تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Guy Counseling.
بناطيل بيضاء مع حذاء مناسب

لكل برج ذوق في اختيار الملابس.. الأسد إطلالته ملكية

لكل شخص ذوق خاص في اختيار الملابس والألوان المناسبة، ومثلما يُقال "لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع"، وليس كل ما تحبه قد يعجب الآخرين مثلك، فإذا ذهبت إلى متجر الملابس مع أحد أصدقائك، فيبحث كل واحد منكما عن الإستايل المناسب، وفي وقت ما عندما تطلب رأيه في قطعة أعجبتك، قد لا تعجبه أو يحاول إقناعك بلون آخر. وعند النظر إلى برج كل شخص، ستجد أن ما يفضّله ولا يفضله ينعكس تماما على شخصيته والصفات التي يحملها برجه؛ لذا دعنا نتعرف على الأبراج الحيوية والأخرى الهادئة، والتي تنعكس صفاتها على ذوقها في الموضة، وفقا لما ذكره موقع "Stitch Fix".
غسل الملابس بالماء الدافيء

الماء الساخن أم البارد.. أيهما أفضل في غسل الملابس؟

الغسالة من الاختراعات العظيمة التي ساعدت ربة المنزل على تنظيف الملابس دون مجهود زائد، ولكن حتى الآن هناك بعض الأسئلة؛ مثل: هل يمكن غسل الملابس بالماء الساخن لتكون نظيفة، أم بالماء البارد لكي لا تتأثر؟ وقبل الإجابة، ترى أغلب النساء أن الماء الساخن مهم لقتل البكتيريا والحفاظ على شكل الملابس، وفي المقابل هناك أخريات يستخدمن الماء البارد خوفًا على جودة القماش، أو تغيُّر حجمه، والأهم من ذلك قراءة التعليمات الموجودة عند شراء أي قطعة؛ لذا دعنا نتعرف على أفضلهما، وفقا لما ذكره موقع "The Maids".
مكتبة-على-دبابة

«الدبابة المتنقلة».. أغرب المكتبات حول العالم

تفكر في الذهاب إلى المكتبة ولكن تجد أن هذه الفكرة مملة للغاية؟ في الحقيقة إن مكتبات اليوم هي مزيج رائع من المدرسة القديمة والتكنولوجيا المتقدمة. الشكل المتعارف عليه بالنسبة للمكتبة يتمثل في الأرفف المتعددة التي تغوص داخلها بحثا عن الكتاب الذي تتوق لقراءته، كما يمكنك العثور على إنترنت مجاني ووسائط قابلة للتنزيل وطباعة ثلاثية الأبعاد والمزيد. لسوء الحظ، هناك بعض المناطق التي لا تحتوي على مكتبات، لذا ماذا تفعل إذا كنت هاويا للقراءة ولكن ليس هناك إمكانية لذلك؟ يمكنك التعرف على أغرب المكتبات وفقا لما ذكره موقع Listverse.
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