من الوضوح للغموض.. اعرف شخصيتك مع برجك الفلكي الجديد

برج الثور الساكن الذي لا تهتز منه شعرة في المواقف، لديه ثبات رهيب، يتحول إلى شخصية ازدواجية تحكمها الهوائية والمزاجية والمشاعر المتقلبة، حيث أصبح مكان الجوزاء.

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

حالة من الجدل أثيرت بعد انتشار شائعة حول الأبراج الفلكية، تكشف عن وجود برج آخر يسمى «حواء» يمتد من 29 نوفمبر حتى 17 ديسمبر، ليستمر 17 يوما، وذلك بدلا من برج القوس، ونفى خبراء الأبراج تلك الشائعة ولكن تخيل لو كانت حقيقية! أريدك الآن، عزيزي القارئ، تبدأ يومك وكأن برجك الفلكي تغير تماما، بالطبع ستتساءل عن الصفات التي اكتسبتها وفقدتها، وتحتاج إلى تحليل كامل لما أصابك والشكل الذي سيكون عليه برجك الجديد؛ لذا دعنا نتخيل معًا صفاتك الخفية في برجك الجديد إذا كنت مهتما حقا بالأبراج الفلكية.

برج الجدي (20 يناير- 16 فبراير) جاء برج الجدي مكان الدلو، وبعدما كنت شخصا ينطبق عليه المثل «يا جبل ما يهزك ريح»، نظرا لشخصيتك القوية وثباتك الانفعالي وقوتك التي لا تعرف حدودا، ستكون شخصا قد يساء فهمه في بعض الأحيان، لأن أكثر ما يظهر عليك وقتها أنك غريب الأطوار ففي الوقت الذي تهتم فيه كثيرا

برج الجدي (20 يناير- 16 فبراير)



جاء برج الجدي مكان الدلو، وبعدما كنت شخصا ينطبق عليه المثل «يا جبل ما يهزك ريح»، نظرا لشخصيتك القوية وثباتك الانفعالي وقوتك التي لا تعرف حدودا، ستكون شخصا قد يساء فهمه في بعض الأحيان، لأن أكثر ما يظهر عليك وقتها أنك غريب الأطوار ففي الوقت الذي تهتم فيه كثيرا بشيء أو شخص ما، تظهر عكس ذلك.

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من النقاط المشتركة بين الدلو والجدي أنه شخص انتقائي، لا يسمح لأي شخص بالدخول في دائرته الداخلية، وعلى الرغم من أنه شخص اجتماعي فإن المقربين منه قليلون.

برج الدلو (16 فبراير- 11 مارس)



تخيل بعد أن كنت برج الحوت أصبحت الدلو، تحولت من برج ذي روح رحيمة ورقيقة، يحمل في قلبه من الحب ما يكفي العالم بكامله، ولأن قلبه مفتوح لجميع الناس، فإنه يستطيع رؤية الأفضل فيهم، إلى شخص يحكمه المزاج المتقلب، والتناقضات التي لا تنتهي، بالإضافة إلى الجانب الغامض المفاجئ الذي يظهر عند الضغط عليك أكثر من اللازم.

برج الحوت (11 مارس- 18 أبريل)



فرق السماء والأرض، تستيقظ اليوم لتجد نفسك من برج الحمل إلى الحوت، هذا البرج الناري المندفع، والسريع في ردود أفعاله، القوي والمستقل والمعروف بالتمرد إلى الحوت الذي يحكم نفسه داخل عالم خيالي لا يمت للواقع بصلة، عالم خالٍ من العداوة والقسوة والقوة ولا يحكمه سوى المشاعر الفياضة.

برج الحمل (18 أبريل- 13 مايو)



الحمل يتحول إلى الثور، ولكن لم يختلف الأمر كثيرا في الشخصية، فهناك بعض الصفات المشتركة بينهما كالغضب الشديد، وإخفاء المشاعر وعدم القدرة على التعبير في المواقف المختلفة، بالإضافة إلى الهدوء والسكون، والكاريزما، كما أن هذين البرجين من أوفى الأصدقاء.

برج الثور (13 مايو- 21 يونيو)



برج الثور الساكن الذي لا تهتز منه شعرة في المواقف، لديه ثبات رهيب، يتحول إلى شخصية ازدواجية تحكمها الهوائية، والمزاجية، والمشاعر المتقلبة، حيث أصبح مكان الجوزاء، ولكن هناك صفة مشتركة تجمع بين البرجين وهي الثقة بالنفس، والغرور في بعض الأحيان.

برج الجوزاء (21 يونيو- 20 يوليو)



يتحول الجوزاء إلى سرطان، ومن هنا يحدث فارق كبير في الصفات والشخصية، فمن المعروف أن الجوزاء يحكمه المزاج والهوائية، والسرطان برج عاطفي بالدرجة الأولى، وإذا كنت جوزائيا تخيل نفسك الآن تعيش قصة حب، ستجد تحولات رهيبة في تعاملك مع الموقف وبدلا من التناقضات التي كانت تحكمك وتفكيرك في عدم الارتباط، ستكون شخصا رومانسيا لديه مشاعر لا يخفيها عن شريكه.

برج السرطان (20 يوليو- 10 أغسطس)



على الرغم من تغيير السرطان إلى الأسد، فإنهما يحملان نقاطا مشتركة تطغى على الاختلافات، فكلاهما قلبه طيب، ويحملان مشاعر كبيرة، ولا يعرفان التسلط، كما أنهما يحبان التحدي، ويحاولان الوصول إلى الأهداف في أقصر وقت.

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برج الأسد (10 أغسطس- 16 سبتمبر)



بعدما أصبح الأسد مكان العذراء، إذن أهلا بك في البرج الذي لا يعترف بخطئه ودائما ينقد غيره، ولكن هذا لا يعني أن كل جوانب البرج سيئة، فهو شخص مرح محب للحياة والشوبينج، وعلى الرغم من أنه عملي فإنه يخصص وقتا للترفيه.

برج العذراء (16 سبتمبر- 30 أكتوبر)



من العذراء للميزان هكذا كان التحول، على الرغم من أن العذراء ينتقد غيره ولا يعترف بخطئه، فالميزان أناني واستغلالي وقد يصعب فهمه في كثير من الأحيان، وذلك لأنه متردد، إذن أهلا بك من الكبرياء في الاعتذار إلى التردد.

برج الميزان (30 أكتوبر - 23 نوفمبر)



يتحول الميزان إلى عقرب مليء بالشغف، ذكي ولا يمكن خداعه بسهولة، بالإضافة إلى غموضه، وغير متسامح في الخيانة، ورغم أن الميزان بعيد عن الأضواء فإن الكاريزما لدى العقرب تجعله تحت الأضواء دائما.

برج العقرب (23 نوفمبر- 29 نوفمبر)



من المفترض أن العقرب يأتي مكان القوس، ولكن دخل برج جديد يسمى الحواء، وحتى الآن لم تظهر الصفات، ولهذا فإنه مميز، وبالتالي فالعقرب يظل في مكانته القوية بين الأبراج.

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برج الحواء (29 نوفمبر- 17 ديسمبر)



بدون ذكر أي معلومات عن البرج، لأنها ليست متوافرة بالقدر الكافي حتى الآن، ولكن سأترك لك تخيل صفات هذا البرج، خاصة أنه يعد مكان القوس.

القوس (17 ديسمبر- 20 يناير)



القوس والجدي "دونت ميكس"، ولكن مولود القوس سيكون أمام الأمر الواقع لوجوده مكان برج الجدي، ونأتي للجانب الإيجابي أن كليهما لديه الحاسة السادسة، وعلى الرغم من ذلك فهناك فرق في شخصية البرجين، فالقوس ليس شخصا أنانيا ولكن الجدي خاصة الرجال، يتسمون بالأنانية الشديدة.