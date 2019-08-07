جريمة

مقتل مسنة بضربة على رأسها داخل شقتها في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من جهودها لحل لغز العثور على سيدة مسنة مقتولة بضربة على رأسها داخل منزلها، اليوم الأربعاء، في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، عن ورود بلاغ من أهالى مدينة أجا إلى مأمور المركز بالعثور على جثة سيدة مسنة مقتول داخل منزلها، أثناء الطرق عليها ولم ترد ما أثار تخوفهم من وقوع مكروه لها وباقتحام المنزل اكتشفوا الواقعة.
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين أن السيدة تدعى "بدور علوان محمد"، 70 عاما، وتبين وجود آثار ضرب على رأسها بآلة حادة وغارقة في الدماء، وتبعثر محتويات الشقة. وأشارت التحريات الأولي إلى أن السيدة مقيمة بمفردها وأن الجريمة تمت بدافع السرقة، وجارٍ عمل التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات
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انقلاب-سيارة

قتيلان ومصابان من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بترعة

لقي طبيب قلب ونجله مصرعهما وأصيبت زوجته وشقيقه، اليوم الأربعاء، في حادث مروع على طريق "طلخا- بلقاس" بمحافظة الدقهلية، حيث انقلبت سيارة كانوا يستقلونها في الترعة، وأسفر الحادث عن مصرعهما وإصابة زوجته وشقيقه بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى الدولي لرعايتهما. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب ملاكي في ترعة بسنديلة.
محكمة

إعدام طالب والمشدد لـ6 آخرين قتلوا سائق توكتوك

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالإعدام للمتهم "ع. غ. م" طالب، والسجن 15 عاما لكل من "ع. ف. م" عامل، و"م. ي. م" طالب، و"ع. س. م" عاطل، والسجن عامين لـ"أ. ع. م" عامل بمطعم، و"م. ع. أ" كهربائي، و"ع. ف. ع" عامل؛ لقتلهم المجني عليه "ع. م. م"، سائق توكتوك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة سائق توكتوك.
محكمة-ارشفية

السجن 7 سنوات لـ11 شخصا انتحلوا صفة ضباط أموال عامة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين بهجت عبد اللطيف بهجت، وطارق محمود، وعبد المعطي هاشم روحي، وأمانة سر عمرو زكي، بالسجن 7 سنوات لـ11 متهما خطفوا المجني عليه "م. د. م" تاجر سيارات واستولوا منه على ثمانمئة ألف جنيه. تعود الواقعة في القضية رقم 24149 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المجني عليه بقيام أشخاص بخطفه داخل سيارة، والاستيلاء منه على مبلغ ثمانمئة ألف جنيه بدائرة القسم.
«حسم ولواء الثورة» تسقطان في يد الداخلية -1

دواع أمنية تؤجل محاكمة 271 عضوا بـ«حسم ولواء الثورة»

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة» إلى جلسة 21 من أغسطس الجاري، لتعذّر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، وذلك في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام إلى حركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
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قبض-متهم

المتهم بخنق زوجته في الدقهلية يفجر مفاجأة جديدة

أدلى السائق المتهم بقتل زوجته خنقا بكتم أنفاسها بالمخدة بعد زواج 4 شهور، في قرية السبخاوية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، بتفاصيل جديدة أمام نيابة بلقاس، إذ ادعى تخلصه من زوجته بسبب اشتعال الخلافات بينهما، وشكه في سلوكها إذ إنها كانت ترتبط بعلاقة عاطفية مع شخص آخر تقدم لخطبتها سابقا، وأنه دائم الشك بأنها ما زالت على تواصل معه خلال تغيبه عن المنزل، وملاحقته لها بالسؤال والتفتيش في هاتفها، وعندما واجهها صرخت في وجهه وطلبت منه الطلاق. وأكد أنه كان يصر على أن تقيم في شقة أسرته خلال تغيبه عن المنزل ومشاركتهم في الأعمال المنزلية حتى يطمئن قلبه.
جثة (3)

وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
جثة (5)

ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
سجن

السجن لشقيقي قاتل طفليه بـ«ميت سلسيل» للتظاهر

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات على "حمادة ورضا نظمي"، شقيقي المتهم بقتل طفليه من أعلى كوبري فارسكور أول أيام عيد الأضحى العام الماضي، وبالسجن 5 سنوات على "وليد. م. ص"، صديق المتهم، وبراءة باقي المتهمين، بتهمة التحريض على التظاهر دون تصريح في مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، للتشكيك في سير التحقيقات في جريمة إغراق الطفلين وادعاء براءة المتهم من قتل طفليه، في ما عرف إعلاميا بـ"طفلي ميت سلسيل"، و"عصافير الجنة" أو "طفلي الملاهي".
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