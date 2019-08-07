مقتل مسنة بضربة على رأسها داخل شقتها في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

صورة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من جهودها لحل لغز العثور على سيدة مسنة مقتولة بضربة على رأسها داخل منزلها، اليوم الأربعاء، في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، عن ورود بلاغ من أهالى مدينة أجا إلى مأمور المركز بالعثور على جثة سيدة مسنة مقتول داخل منزلها، أثناء الطرق عليها ولم ترد ما أثار تخوفهم من وقوع مكروه لها وباقتحام المنزل اكتشفوا الواقعة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين أن السيدة تدعى "بدور علوان محمد"، 70 عاما، وتبين وجود آثار ضرب على رأسها بآلة حادة وغارقة في الدماء، وتبعثر محتويات الشقة. وأشارت التحريات الأولي إلى أن السيدة مقيمة بمفردها وأن الجريمة تمت بدافع السرقة، وجارٍ عمل التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات