جريمة

بسبب الرشوة.. إيقاف وكيل تموين الفيوم عن العمل

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارًا إداريًا حمل رقم 296 لسنة 2019، بوقف "ع. ال. م. م"، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن العمل، وصرف نصف الأجر فقط، لحبسه منذ يوم 30 يوليو الماضي، على ذمة القضية رقم 5558 لسنة 2019 طبقًا لنص المادة 64 من القانون 81 لسنة 2016، وأنّه يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسؤوليته التأديبية. جاء القرار طبقًا لقانون 81 لسنة 2016 بشأن نظام العاملين بالدولة ولائحته التنفيذية، وعلى القانون 43 لسنة 79 بشأن نظام الحكم المحلي.
وتم اتخاذ القرار بناء على كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية المرسل إلى رئيس النيابة الكلية بالفيوم بشأن الإفادة بقرار النيابة الصادر في مواجهة المتهم. كما جاء قرار الوقف بناءً على كتاب النيابة الكلية بالفيوم بتاريخ 30 يونيو الماضي الذي يتضمن القبض على وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم،
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جثة-فتاة

قاتل عجوز الشرقية وحفيدتها: كانت عايزة تتجوزني عرفي

كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت في مقتل ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، على يد صديق نجل الأولى، داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز؛ إذ أفاد المتهم بوجود علاقة غير شرعية جمعت بينه والعجوز التي يصغرها بأكثر من ثلاثين عامًا، وطالبته بالزواج منها عرفيًا، فما كان منه إلا أن قتلها هي وحفيدتها بواسطة «جاكوش» وضلفة شباك، فيما تصادف وجود الطفلة الصغيرة وقت خلاف بينهما انتهى بقتل المرأة وحفيدتها، فيما بعثر القاتل محتويات المنزل ليبدو الحادث كما لو كان بغرض السرقة.
مطار-القاهرة

ضبط عملات أثرية في طرد قادم من التشيك بمطار القاهرة

في ضربة جديدة تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، داخل طرد قادم من التشيك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته. جاء ذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك DHL، تم الكشف على مشمول البوليصة رقم 1623772264 الواردة من التشيك باسم «ا. م. ع» وبفتح الطرد تبين وجود 9 عملات معدنية قديمة داخل الطرد تم الشكك في أثريتها. وبعرض العملات على لجنة الآثار أفادت بأثريتها، وأن تاريخها يرجع للعصر الإغريقي والبطلمي.
جثة (5)

مقتل مسنة بضربة على رأسها داخل شقتها في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من جهودها لحل لغز العثور على سيدة مسنة مقتولة بضربة على رأسها داخل منزلها، اليوم الأربعاء، في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، عن ورود بلاغ من أهالى مدينة أجا إلى مأمور المركز بالعثور على جثة سيدة مسنة مقتول داخل منزلها، أثناء الطرق عليها ولم ترد ما أثار تخوفهم من وقوع مكروه لها وباقتحام المنزل اكتشفوا الواقعة.
انقلاب-سيارة

قتيلان ومصابان من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بترعة

لقي طبيب قلب ونجله مصرعهما وأصيبت زوجته وشقيقه، اليوم الأربعاء، في حادث مروع على طريق "طلخا- بلقاس" بمحافظة الدقهلية، حيث انقلبت سيارة كانوا يستقلونها في الترعة، وأسفر الحادث عن مصرعهما وإصابة زوجته وشقيقه بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى الدولي لرعايتهما. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب ملاكي في ترعة بسنديلة.
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القبض-على-متهم

رشوة صوت وصورة|القبض على مسئول كبير بـ«تموين الفيوم»

ألقت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الفيوم، ومباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، القبض على "ع.ال.ش"، أحد المسئولين الكبار بوزارة التموين بمحافظة الفيوم، وتم وضع الكلبشات في يديه أمام جميع العاملين بالمديرية، وتم نقله إلى مقر الرقابة الإدارية بالفيوم لبدء التحقيقات. وأكد مصدر بتموين الفيوم، "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الرقابة الإدارية والأموال العامة كانتا تراقبان المسئول، منذ أربعة أيام وتم تصويره والتسجيل له خلال تلقيه رشوة من أحد الأشخاص لإنهاء بعض الإجراءات.
جريمة-الفيوم‎ (3)

ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار مع ذابح أسرته بالفيوم

بدأت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، التحقيق مع 3 متهمين ألقت مباحث قسم أول الفيوم، القبض عليهم بعدما أدلى "خالد م ع" المتهم بذبح أسرته بأسمائهم وأنهم كانوا يتفقون معه على التنقيب عن الآثار في منطقة محددة. وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم أول الفيوم، إلى أنّ المتهم كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، ثم سافر للإمارات وبدأ العمل هناك، وبعد ذلك جمع مليون ونصف جنيه من 40 شخصًا بقريته لتوظيفهم في الإمارات.
جريمة-الفيوم‎ (5)

«من الحب ما قتل».. اعترافات «ذابح» أسرته في الفيوم

قال "خالد. م. ف" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، في التحقيق معه أمام المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، إن السبب في قتله أسرته هو عشقه لهم وخوفه الشديد عليهم "بدل بهدلتهم بسبب تراكم ديوني". وأشار إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم ويجيد تلاوته باللغة الإنجليزية، وكان ميسور الحال وينعم بحياة آمنة ومستقرة خالية من المشكلات، حتى وقع في أزمة مالية كبرى وكان مطلوبا منه تسديد مليون ونصف، أخذها من شباب بقريته لتوظيفهم في الإمارات، وفشل في توفير فرص عمل لهم، فطالبه الدائنون بإعادة نقودهم، وبدؤوا يترددون على منزل أسرته حتى تشاجر مع والديه.
جريمة-الفيوم‎ (4)

«عايزة أشرب يابابا».. تفاصيل جديدة في مذبحة الفيوم

قال "خالد. م. ف. ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم، إنه عاد من السفر ليلة الواقعة، وذهب لشراء ساطور، وسَنّه كي لا يعذب أسرته في أثناء قتلهم ليموتوا بضربة واحدة، ثم عاد لمنزله وجلس وسط أسرته يلاطفهم ويداعبهم حتى ناموا جميعا عدا هو ظل مستيقظا حتى صلى الفجر، ثم استيقظت إحدى بناته وطلبت مياهًا فأحضرها لها ونامت مرة أخرى. وأضاف أمام النيابة العامة أنه استغرق 7 دقائق فقط لتنفيذ جريمته، إذ دقت الساعة الثامنة فاستل الساطور ودخل غرفة بناته وبدأ بقتل زوجته، ثم الطفلة وهي في حضن أمها، ثم قتل الطفلتين الأخريين، وبعدها ذهب إلى غرفة نجله وقتله.
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