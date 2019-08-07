بسبب الرشوة.. إيقاف وكيل تموين الفيوم عن العمل

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

صورة أرشيفية

أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارًا إداريًا حمل رقم 296 لسنة 2019، بوقف "ع. ال. م. م"، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن العمل، وصرف نصف الأجر فقط، لحبسه منذ يوم 30 يوليو الماضي، على ذمة القضية رقم 5558 لسنة 2019 طبقًا لنص المادة 64 من القانون 81 لسنة 2016، وأنّه يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسؤوليته التأديبية. جاء القرار طبقًا لقانون 81 لسنة 2016 بشأن نظام العاملين بالدولة ولائحته التنفيذية، وعلى القانون 43 لسنة 79 بشأن نظام الحكم المحلي.

وتم اتخاذ القرار بناء على كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية المرسل إلى رئيس النيابة الكلية بالفيوم بشأن الإفادة بقرار النيابة الصادر في مواجهة المتهم. كما جاء قرار الوقف بناءً على كتاب النيابة الكلية بالفيوم بتاريخ 30 يونيو الماضي الذي يتضمن القبض على وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم،