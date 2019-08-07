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«الوفد» على صفيح ساخن.. والسيد البدوي كلمة السر

رئيس حزب الوفد يقرر إسقاط عضوية السيد البدوي.. والأخير: القرار باطل.. وسأتخذ جميع الإجراءات القانونية.. وفؤاد بدراوي يكشف مبررات القرار وتداعياته
تحرير:باهر القاضى ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
السيد البدوى. رئيس حزب الوفد الأسبق
السيد البدوى. رئيس حزب الوفد الأسبق
فى خطوة وصفها البعض بالمفاجئة، قرر حزب الوفد إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة من الحزب، جاء القرار استنادًا إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيه 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهرًا لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أية خطوات بالسداد. وبناء على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وعلى تأشيرة رئيس الحزب عليها، تقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيو الماضي، وصدر القرار رقم (140) لسنة 2019 بإسقاط عضويته من الحزب.
قرار انتقامي وباطل وعقب خروج قرار بإسقاط عضوية رئيس الحزب السابق، قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، إن قرار إسقاط عضويته من الحزب، انتقامي باطل يخالف صحيح القانون ولائحة الحزب. وأشار السيد البدوي، إلى أنه سبق أن تقدم بطلب لتجميد عضويته في الحزب منذ ما يقرب من عام، ولم تطأ قدمه مقر الحزب
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