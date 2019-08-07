«الوفد» على صفيح ساخن.. والسيد البدوي كلمة السر

رئيس حزب الوفد يقرر إسقاط عضوية السيد البدوي.. والأخير: القرار باطل.. وسأتخذ جميع الإجراءات القانونية.. وفؤاد بدراوي يكشف مبررات القرار وتداعياته

تحرير:باهر القاضى ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

فى خطوة وصفها البعض بالمفاجئة، قرر حزب الوفد إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة من الحزب، جاء القرار استنادًا إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيه 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهرًا لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أية خطوات بالسداد. وبناء على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وعلى تأشيرة رئيس الحزب عليها، تقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيو الماضي، وصدر القرار رقم (140) لسنة 2019 بإسقاط عضويته من الحزب.

قرار انتقامي وباطل وعقب خروج قرار بإسقاط عضوية رئيس الحزب السابق، قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، إن قرار إسقاط عضويته من الحزب، انتقامي باطل يخالف صحيح القانون ولائحة الحزب. وأشار السيد البدوي، إلى أنه سبق أن تقدم بطلب لتجميد عضويته في الحزب منذ ما يقرب من عام، ولم تطأ قدمه مقر الحزب

قرار انتقامي وباطل

وعقب خروج قرار بإسقاط عضوية رئيس الحزب السابق، قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، إن قرار إسقاط عضويته من الحزب، انتقامي باطل يخالف صحيح القانون ولائحة الحزب.

وأشار السيد البدوي، إلى أنه سبق أن تقدم بطلب لتجميد عضويته في الحزب منذ ما يقرب من عام، ولم تطأ قدمه مقر الحزب منذ ذلك التاريخ، ورغم إعلانه أكثر من مرة عدم ترشحه لرئاسة الوفد في الدورة المقبلة، إلا أن هناك من صوروا أنه سينافس في تلك الانتخابات.

السيد البدوي يرد على قرار الفصل

وأوضح أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا خلال ساعات، يعلن فيه الإجراءات القانونية التصعيدية التي سيتخذها ضد هذا القرار، مضيفًا، أنه أرسل إنذارا على يد مُحضر، بتاريخ 30 يوليو 2019، إلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، بصفته رئيسا للحزب، أوضح فيه أن جميع المديونيات التي تستحق على قناة الحياة، انتهت ببيع المحطة منذ 11 أغسطس 2017، وأن الحكم الصادر لصالح إحدى شركات المسلسلات، ضد القناة الذي استند إليه "أبو شقة"، هو حكم غيابي، ومطعون عليه، لكونه مخالفا لصحيح الواقع والقانون، حيث إنني بصفتي وقت أن كنت رئيسا لمجلس إدارة قنوات الحياة، لم أُصدر تلك الشيكات محل الاتهام، ولم أوقع عليها.



وأكد السيد البدوي، في بيانه، أنه "لم يصدر أي حكم نهائي ضدي، وأرسلت إلى رئيس الحزب ما يؤكد ذلك"، لافتًا إلى أنه قرر أكثر من مرة تقديم استقالته من الحزب، لانحرافه عن قيم وثوابت وأخلاقيات الوفد، لكن تحت ضغط الوفديين، عَدَلَ عن الاستقالة إلى تجميد عضويته.



واستطرد: "اعتبارا من اليوم، وبعد أن تحررت من أي التزام حزبي، ستشهد الأيام المقبلة اتخاذ الإجراءات القانونية عبر القضاء، ضد من يسيء أو يعمل على التشهير بي".

إسقاط عضوية وليس فصلا

قال فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، إن القرار الصادر من الحزب ليس فصل الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد السابق، وإنما إسقاط عضويته، وهناك فرق بين القرارين.



وأوضح فؤاد بدراوي، فى تصريحات له ، أن الفصل يقع، عندما يخالف أحد الأعضاء قرارات الحزب، ويخرج عنها، أو يسيئ إلى أي من زملائه، وعندها تجري إحالته إلى لجنة التنظيم، ولها أن تفصله من الحزب إذا ثبتت مخالفته، مشيرا إلى أن إسقاط العضوية يقع عندما يفقد أو يخالف العضو شرطا من شروط العضوية، وهو ما حدث مع السيد البدوي.

مبررات الوفد فى إسقاط عضوية البدوي

وأضاف "بدراوي"، أن هناك قرار صدر من الهيئة العليا في جلسة سابقة بتاريخ 19 يونيو 2019، أنذرته فيه بضرورة تسوية مديونيات، في ظل وجود أحكام صادرة ضده، ومنحته مهلة شهرا لتسوية أوضاعه هذه، وإذا لم يوفِّ ما طلبه الحزب، تسقط عضويته، وبالفعل انتهت المهلة دون أن يستوفي ما طلبه الحزب، ومن ثم جاء قرار إسقاط العضوية.

وأشار إلى أن صدور هذه الأحكام التي تطعن في ذمته المالية، كان سببا كافيا لفقدانه شروط العضوية، وأن قرار الحزب بإسقاطها نهائي، لا رجعة فيه، وأنه لا توجد نصوص صريحة في اللائحة بشأن إسقاط عضوية الأعضاء حال صدور أحكام قضائية ضدهم، وذلك لأن الأمر مرتبط بمبادئ أساسية عامة معروفة في حزب الوفد، وفي المقابل، من حق السيد البدوي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يراها.



وردَّ فؤاد بدراوي على ما تردد بشأن وقوفه وراء هذا القرار، لمنع السيد البدوي من الترشح لرئاسة الحزب في الانتخابات المقبلة، قائلا: "هذا كلام مرسل، وليس له أي أساس من الصحة، لأن حزب الوفد يتخذ قراراته بشكل مؤسسي، ولا تصدر منه قرارات فردية، كما أن الترشح حق لأي عضو من أعضاء الحزب".