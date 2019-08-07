العريان: واجهنا هذه الصعوبات خلال تصوير «ولاد رزق2»

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

ولاد رزق

عقد مؤتمر صحفي لصناع فيلم أولاد رزق الجزء الثاني، اليوم الأربعاء، حيث حرص على حضوره مخرج العمل، طارق العريان، الذي تحدث عن كواليس الفيلم، معبرًا في بداية حديثه، عن سعادته بطرح الجزء الجديد من "ولاد رزق"، والذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنهم بذلوا فيه مجهودا كبيرا؛ لأن نجاح الجزء الأول كان مسئولية كبيرة على فريق العمل كله؛ ما جعلهم يحرصون على أن يخرج الجزء الثاني بنفس الصورة الجيدة، متمنيا أن يحقق نفس الجماهيرية التي حازها سابقه.

وحكى طارق العريان أنه كان يبحث عن شخصين من المواهب الجديدة، لذلك أجرى اختبارات لعدد من الشباب؛ كي يختار من بينهم من يناسبه، موضحا أن هناك الكثير من الشباب حضروا، وكان أداؤهم جيدا، مبديا أمله في أن يحصل الشباب والمواهب الجديدة على فرص حقيقية. وكشف عن المصاعب التي واجهته، قائلا إنها تمثلت في التصوير بأماكن