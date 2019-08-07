رياضة

الاتحاد الإفريقي يؤجل إعلان قرار نهائي دوري الأبطال

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م
الوداد المغربي- الترجي التونسي
الوداد المغربي- الترجي التونسي
رفض ريموند هاك، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعلان قرارات اللجنة بشأن أزمة إياب نهائي إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، رغم نهاية الاجتماع، وذلك بعد أن عقدت لجنة الانضباط اليوم الأربعاء، اجتماعًا داخل مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، استعرضت خلاله المذكرات المقدمة من الجانبين التونسي والمغربي، لاتخاذ قرارها النهائي بشأن المباراة، وغادر ريموند هاك، قاعة الاجتماع، معلنًا نهاية اجتماع اللجنة، لكنه رفض الرد على أسئلة الصحفيين لإعلان العقوبات، فيما مازال كاف لم يعلن عن القرارات حتى الآن.
وكان الوداد المغربي، قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو. وألغى جاساما اللقاء، وكان الترجي متقدمًا بهدف الجزائري
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قرار صادم من اتحاد الكرة ضد مدربي الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعض القرارات بخصوص تنظيم العمل الخاص بالمدربين في المسابقات المختلفة، أبرزها بند يمنع المدرب في حال فسخ عقده مع ناديه من العمل مع أي ناد آخر بنفس الموسم بالمسابقة ذاتها، إذ قال الاتحاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم، أنه سيتم السماح للمدرب فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.
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هل اقترب مهاجم مانشستر يونايتد من إنتر؟

تتزايد ثقة نادي إنتر ميلان في إمكانية إتمامه صفقة ضم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسعر مخفض الآن، بعد أن أنهى يوفنتوس اهتمامه باللاعب، وذلك حسبما أفادت "إندبندنت". وأعطى يونايتد الإذن للاعبه البالغ من العمر 26 عاما، والذي تقدر قيمته بـ75 مليون جنيه إسترليني، بالتدريب مع ناديه السابق أندرلخت، لكنهم توقعوا عودته لمقر تدريبات "كارينجتون"، لكن لوكاكو رفض العودة إلى مانشستر وظل بدلا من ذلك مع ناديه السابق في بلجيكا، حيث يحاول الضغط للخروج بعيدا عن ملعب "أولد ترافورد".
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تعثر مفاوضات مانشستر يونايتد لضم إيريكسين

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أزمة في الزمالك بسبب لقاء ديكاداها الصومالي

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كاف يغرم الزمالك بسبب جماهيره في نهائي الكونفيدرالية

قررت لجنة الانضباط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تغريم نادي الزمالك ماليًا؛ وذلك بسبب سلوك جماهيره في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، نسخة (2018/2019)، والتي توج بها القلعة البيضاء للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الإياب، ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، فقد قررت لجنة الانضباط في اجتماع 3 يوليو الماضي، تغريم نادي الزمالك بمبلغ وقدره 22.5 ألف دولار.
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بيان جديد من «كاف» بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي "كاف" بيانا رسميا حول لقاء الترجي التونسي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إلغاء إعادة المباراة، وأكد كاف في بيانه أن اللجنة التأديبية ستجتمع في أقرب فرصة، لاتخاذ قرار نهائي حول الأزمة، ومناقشة الأمر بكل تفاصيله. وكان الوداد قد توقف عن اللعب، حتى يتم تشغيل تقنية الفيديو، وذلك بعد إلغاء هدف لصالحه في مباراة إياب النهائي، أمام مضيفه الترجي، الذي قرر كاف حينها تتويجه باللقب، قبل أن يتراجع ويطالبه بتسليم الكأس والميداليات، ويعلن عن إعادة اللقاء على ملعب محايد.
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رسميا.. الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

أعلنت المحكمة الدولية الرياضية (كاس)، اليوم الأربعاء، إبطال قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وإعلان الترجي الرياضي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا (2018-2019). وكان الترجي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا لموسم (2018-2019) بعد الفوز على الوداد المغربي بهدف نظيف، أحرزه يوسف بلايلي في لقاء الإياب، بعد التعادل بهدف لكل منهما في الذهاب، بعدما رفض الأخير استكمال المباراة، بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وهو ما حرمهم من التأكد من صحة هدف أحرزه وليد الكرتي في الشوط الثاني.
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