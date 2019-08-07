الاتحاد الإفريقي يؤجل إعلان قرار نهائي دوري الأبطال

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م

الوداد المغربي- الترجي التونسي

رفض ريموند هاك، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعلان قرارات اللجنة بشأن أزمة إياب نهائي إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، رغم نهاية الاجتماع، وذلك بعد أن عقدت لجنة الانضباط اليوم الأربعاء، اجتماعًا داخل مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، استعرضت خلاله المذكرات المقدمة من الجانبين التونسي والمغربي، لاتخاذ قرارها النهائي بشأن المباراة، وغادر ريموند هاك، قاعة الاجتماع، معلنًا نهاية اجتماع اللجنة، لكنه رفض الرد على أسئلة الصحفيين لإعلان العقوبات، فيما مازال كاف لم يعلن عن القرارات حتى الآن.

وكان الوداد المغربي، قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو. وألغى جاساما اللقاء، وكان الترجي متقدمًا بهدف الجزائري

وكان الوداد المغربي، قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو.



وألغى جاساما اللقاء، وكان الترجي متقدمًا بهدف الجزائري يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في ملعب محايد وهو ما دفع الناديين للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية، التي ألغت القرار وأعادته للجنة الانضباط.