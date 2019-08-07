هل تنجح الحكومة في استثمار المحميات الطبيعية؟

وزيرتا البيئة والسياحة تجتمعان لمناقشة خطة الاستفادة من المحميات الطبيعية.. وعلام: مصدر مهم لاقتصاد أي دولة.. وعبداللطيف: كوستاريكا حولت 25 % من مساحتها لمناطق محمية

تحرير:صابر العربي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م

خطوات في كل الاتجاهات من قبل الجهات المسؤولة في الدولة للاستفادة من كل ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية جاذبة للسياح، وكانت آخر تلك الخطوات، هو لقاء وزيرتي السياحة والبيئة لوضع خطط تهدف لتنمية موارد المحميات الطبيعية المصرية والاستفادة منها. ويبلغ عدد المحميات الطبيعية فى مصر 31 محمية، من يزاول منها النشاط فعليا 13 محمية فقط، تتوزع المحميات الـ13 بين 8 محافظات القاهرة والتي يوجد بها محميتان، ومحافظة كفر الشيخ ويوجد بها محمية واحدة فقط، بالإضافة إلى محافظة الجيزة ويوجد بها محمية واحدة، ومحافظة الفيوم والتى يوجد بها محميتان طبيعيتان.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالميا في الآونة الأخيرة، أدى إلى زيادة الوعي لدى الحكومات والمجتمعات بتأثير السياحة على الموارد الاجتماعية والثقافة والبيئية، مشيرة إلى أنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتحديد وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات تضمن مساهمة السياحة في أهداف

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالميا في الآونة الأخيرة، أدى إلى زيادة الوعي لدى الحكومات والمجتمعات بتأثير السياحة على الموارد الاجتماعية والثقافة والبيئية، مشيرة إلى أنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتحديد وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات تضمن مساهمة السياحة في أهداف التنمية المستدامة.

إشراك القطاع الخاص في التنمية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية برنامج تطوير المحميات الطبيعية لوزارة البيئة والذي يتكون من تطوير البنية التحتية في عدد من المحميات الطبيعية، وإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في عمليات التنمية في هذه المحميات لكي نصل بها إلى المستوى العالمي.



وأضافت وزيرة البيئة أن برنامج التطوير يتضمن إتاحة الفرص للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل الخدمات بالمحميات لتعظيم تجربة السائح أو الزائر داخل المحمية بما لا يخل بمواردها الطبيعية وحساسيتها البيئية، وتعميم رسوم دخول المحميات والتصاريح البيئية والتي تعتبر إحدى آليات ضبط استخدام الموارد الطبيعية داخل المحميات، خاصة أن هذه الموارد هي حق الأجيال القادمة لكي تستفيد منها بالشكل الأمثل ولضمان استدامة تأدية هذه الموارد لمهمتها في الحفاظ على التوازن البيئي.

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وللتعمق أكثر في خطوات الاستفادة من المحميات الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية، قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، إن المحميات تعد جزءًا من السياحة البيئية التي تجذب الكثير من المستثمرين لإنشاء مشروعات في مناطق قريبة منها، مشيرًا إلى أن المحميات لا يوجد بها مبانٍ من الخرسانة ولكنها تكون عبارة عن مواد طبيعية مثل الأخشاب والأحبال.

أهمية الجزر اقتصاديا

وأضاف علام أن نسبة مشاهدة الطيور داخل المحميات في عالم تصل نحو 24 مليون، لذلك تعد مصدرًا مهمًّا للاقتصاد لأي دولة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة سكون بداية لجذب عدد كبير من السائحين لمصر من مختلف دول العالم.



بدوره، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، إن الوقت حاليا أصبح مناسبا للتركيز على السياحة البيئية في مصر وحصول مصر على نصيبها العادل منها في ظل وجود قانون يسمح بالاستثمار في المحميات الطبيعية وكذلك عقد مؤتمر ملتقى السياحة البيئية الأول فبراير الماضي الذي أطلقته المنظمة العربية الأوربية للبيئة وتفهم وزارة البيئة لاهمية استثمار الحياة البيئية والطبيعية في مصر وتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار السياحي بهذه المناطق.



"ضرورة وجود تصنيف واضح للسياحة البيئية داخل وزارة السياحة ويحدد اشتراطات إنشاء الفنادق البيئية وتراخيصها بالتنسيق مع وزارة البيئة"، هذا ما طالب به عبداللطيف، متابعًا: أن ما يحدث عند طلب ترخيص فندق بيئي في أي منطقة طبيعية أو بجوار محمية يتم منح الفندق رخصة فئة 3 نجوم، وبذلك يصبح فندقا عاديا يحتاج توفير اشتراطات الثلاث نجوم، أما الفندق البيئي فبه اشتراطات عالمية متوافق عليها ومنها وجود 4 غرف على مساحة الفدان الواحد واشتراطات معينة في الإضاءة والمواد المستخدمة في الفنادق.

الطيور المهاجرة إلى مصر

وأشار رئيس جمعية مسافرون إلى أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة في مجال السياحة البيئية، مثل تسلق الجبال ومراقبة الحياة البرية من طيور ونباتات، حيث أن مصر تستقبل قرابة 470 نوعا من الطيور المهاجرة مختلفة الأنواع كل عام في موسم الهجرة من المناطق الباردة الى الدافئة كل عام والعكس ويمكن أيضا تنفيذ رحلات صحراوية بدون قيود ورحلات تصوير الطبيعة والمحميات والنباتات النادرة.

وضرب عبداللطيف مثالا بأهمية المردود الاقتصادي للسياحة البيئية في العالم، مؤكدا أن دولا مثل كندا تحقق مليارات الدولارات من الضرائب الخاصة بهذه السياحة وكوستاريكا حولت 25 % من مساحة أراضيها إلى مناطق محمية على شكل منتزهات وملاجئ للحياة البرية وتستقبل نحو 800 ألف سائح أجنبي سنويًّا وفي فرنسا استقبلت غابة فونتنبلو خلال عام أكثر من 13 مليون زائر.. اقرأ أيضًا..(جلسة تصوير جريئة لعارضة أزياء أمريكية أمام الأهرامات)

وقال معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين السابق إن المحميات الطبيعية سوف تفيد الاقتصاد المصري من خلال تحويلها إلى مزار سياحي مع الاحتفاظ على الاشتراطات البيئية العالمية، مما يساهم في تنمية الاستثمار وجذب السائحين من مختلف دول العالم لتصبح السياحة البيئة ذات أهمية كبيرة.

زيادة مدة إقامة الزائرين

وأضاف السيد أنه من خلال تحويلها لمزار سياحي سوف يتم إنشاء فنادق عديدة وأماكن لإقامة السائحين وفتح مشروعات صغيرة للخدمات السياحية، مشيرًا إلى أن المحميات سوف تساهم في تشغيل العمالة وتوفير فرص عمل للشباب لتقديم خدمة للزائرين، مما ينعكس على نمو الاقتصاد المصري.



وأوضح نقيب المرشدين السياحيين السابق أن هذه المحميات تحتاج إلى برامج سياحية جيدة فهناك محميات خاصة بالطيور وأخرى بأنواع مختلفة من الحيوانات وهناك محمية للصخور، لافتًا إلى أن ذلك يساهم في جذب أعداد كبيرة من السائحين ويمكن للزائرين زيادة مدة إقامتهم.