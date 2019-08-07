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هل تنجح الحكومة في استثمار المحميات الطبيعية؟

وزيرتا البيئة والسياحة تجتمعان لمناقشة خطة الاستفادة من المحميات الطبيعية.. وعلام: مصدر مهم لاقتصاد أي دولة.. وعبداللطيف: كوستاريكا حولت 25 % من مساحتها لمناطق محمية
تحرير:صابر العربي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م
محمية وادي الحيتان- ارشيفية
محمية وادي الحيتان- ارشيفية
خطوات في كل الاتجاهات من قبل الجهات المسؤولة في الدولة للاستفادة من كل ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية جاذبة للسياح، وكانت آخر تلك الخطوات، هو لقاء وزيرتي السياحة والبيئة لوضع خطط تهدف لتنمية موارد المحميات الطبيعية المصرية والاستفادة منها. ويبلغ عدد المحميات الطبيعية فى مصر 31 محمية، من يزاول منها النشاط فعليا 13 محمية فقط، تتوزع المحميات الـ13 بين 8 محافظات القاهرة والتي يوجد بها محميتان، ومحافظة كفر الشيخ ويوجد بها محمية واحدة فقط، بالإضافة إلى محافظة الجيزة ويوجد بها محمية واحدة، ومحافظة الفيوم والتى يوجد بها محميتان طبيعيتان.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالميا في الآونة الأخيرة، أدى إلى زيادة الوعي لدى الحكومات والمجتمعات بتأثير السياحة على الموارد الاجتماعية والثقافة والبيئية، مشيرة إلى أنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتحديد وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات تضمن مساهمة السياحة في أهداف
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السيسي (5)

قرار جمهوري بإعادة تخصيص 47 جزيرة لمصلحة القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص عدد "47 جزيرة" من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لمصلحة القوات المسلحة، أراض إستراتيجية ذات أهمية عسكرية.
السيد-البدوى (1)

«الوفد» على صفيح ساخن.. والسيد البدوي كلمة السر

فى خطوة وصفها البعض بالمفاجئة، قرر حزب الوفد إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة من الحزب، جاء القرار استنادًا إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيه 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهرًا لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أية خطوات بالسداد. وبناء على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وعلى تأشيرة رئيس الحزب عليها، تقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيو الماضي، وصدر القرار رقم (140) لسنة 2019 بإسقاط عضويته من الحزب.
الجيش-اليمنى (2)

المجلس الانتقالي جنوب اليمن يدعو لاقتحام قصر الرئاسة

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك «النفير العام» ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة معاشيق بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن، جنوبي اليمن. وقال ابن بريك، في تغريدة عبر «تويتر»: «بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة -المعاشيق- تم استهدافه بالنيران الحية من ميليشيات حزب الإصلاح الإرهابي».
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (2)

سنة سجنا و15 ألفا.. هل تكفي عقوبة السير عكس الاتجاه؟

عقب وقوع الحادث المأساوي بمحيط معهد الأورام، والذى أودى بحياة 22 شهيدا حتى الآن، وخلف 47 مصابا، بعدما اصطدمت سيارة مفخخة تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة بعدد من السيارات في الاتجاه المقابل، بدأ الحديث من قبل المواطنين في الشارع المصري وخبراء المرور عن ضرورة تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور الجديد، لأنها تمثل جريمة تودي بحياة العديد من الأبرياء يوميا، خاصة أن العقوبات الموجودة في قانون المرور الحالي يعدّها البعض غير رادعة لمن يقدمون على قتل المواطنين عمدا دون مبالاة.
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التحرير-داخل منبع-زراعة-الليمون-في-مصر (16)

كيف يساهم قانون الزراعة العضوية في الحد من التلوث؟

الزراعة العضوية هى نظام زراعى لإنتاج غذاء آمن يحافظ على البيئة، بجانب الاهتمام بالظروف الاقتصادية ومتطلبات المجتمع، كما تحد من استعمال الإضافات الخارجية كالأسمدة الكيميائية والمبيدات والهرمونات، وتعتمد على القدرة الطبيعية المكتسبة فى مقاومة الأمراض والآفات، وهى نظام إنتاج زراعى يتجنب استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات المختلفة. ويناقش البرلمان خلال الأيام المقبلة إصدار قانون الزراعة العضوية، خاصة في ظل اشتراط الاتحاد الأوروبي وجود قانون للزراعة العضوية كشرط أساسي للاستيراد من مصر، مع بداية العام المقبل 2020.
سياحة (2)

هل تلغي مصر تأشيرة «المرافق» لدعم السياحة؟

لزيادة أعداد السياحة الوافدة إليها وتعظيم موارد الدخل القومي في المقام الأول، فضلًا عن الرواج السياحي للبلد، اتخذت دولة الإمارات العربية قرارًا، بشأن إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، وما أقدمت عليه الإمارات يعد احترافية في التعامل مع قطاع السياحة. خطوة الإمارات دفعت عددا من العاملين بقطاع السياحة في مصر، للمطالبة بالسير على نهج الإمارات، لا سيما أن مصر تسعى لاستقطاب وتذليل أي عقبات أمام السياح، بعد انخفاض الأعداد الزائرة عقب ثورة يناير.
السيسى-فى-الكلية-الحربية (3)

السيسي: الشعب البطل الوحيد في الـ5 سنوات الماضية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة خلال زياته لطلبة الكلية الحربية، أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد في كافة المجالات، والشعب المصري هو البطل الوحيد خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحا أنه جاء للكلية ليطمأن على رجال مصر ويطمأنهم على سلامة بلادهم، وأنه يعرف حجم الجهد المبذول في الكلية لإعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين، قائلا: "هذا الجيل مسلح بالقدرة في مختلف المجالات سواء قدرة بدنية أو علمية أو مهارات اخرى مطلوبة، الدنيا بتتغير وإحنا كمان بنتغير ونتطور طبقا للتغير، لمواكبة العصر الذي نعيش فيه".
زراعة-البطاطس (1)

كيف تكافح الحكومة العفن البني في البطاطس؟

مرض العفن البنى فى البطاطس مرض خطير جدا وذو آثار تدميرية على محصول البطاطس. ومرض العفن البنى أو مرض الذبول البكتيرى فى البطاطس هو مرض له أهمية اقتصادية على مستوى العالم. وفى مصر يعتبر محصول نبات البطاطس ثانى أكبر محصول خضر بعد الطماطم، ومن أهم المحاصيل التصديرية والبطاطس المصرية تصدر إلى الدول الأوروبية وبعض الدول العربية. ومصر من أكبر الدول المنتجة للبطاطس فى قارة إفريقيا، حيث تنتج نحو 1.5 إلى 2 مليون طن من زراعة نحو 200,000 فدان. وهذا المرض غير مسموح بأى نسبة لوجوده فى درنات البطاطس عند التصدير.
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