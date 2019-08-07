أمريكا تتفق مع تركيا على إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا

تحرير:وكالات ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م

ترامب وأردوغان

أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات سريعة استجابة لمطالب تركيا الأمنية. ووفقا للسفارة، فسيكون هدف هذا المركز إدارة التوترات بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا، بحسب "فرانس برس". وأضاف البيان، أن الجانبين اتفقا على تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية بدون تأخير، موضحا "في هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة".

كان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أعلن في وقت سابق الأربعاء، أن المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف تفادي تدخل عسكري تركي في شمال سوريا تجري بشكل "إيجابي".وقال أكار: "شركاؤنا اقتربوا أكثر من موقفنا. الاجتماعات كانت إيجابية وبناءة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق،