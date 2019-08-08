تناول الدجاج بدلا من اللحم يقلل من سرطان الثدي

كانت النساء اللاتي تناولن معظم اللحوم الحمراء أكثر عرضة بنسبة 23% للإصابة بسرطان الثدي من اللاتي تناولن أقل، في حين أن النساء اللاتي تناولن الطيور أقل عرضة بنسبة 15%

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

لكل من اللحوم الحمراء والبيضاء فوائد، ولكن تشير الأبحاث إلى أن استبدال الدجاج بلحوم البقر والضأن يمكن أن يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي، إذ فحصت دراسة المعهد القومي للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية الوجبات الغذائية لآلاف النساء وتتبعتها لمدة 8 سنوات. وأظهرت نتائج الدراسة أن اللاتي تناولن اللحوم الحمراء بشكل كبير عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة الربع من هؤلاء اللاتي تناولن أقل كمية ممكنة، في حين وجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن الدجاج والديك الرومي والبط، كُنَّ أقل عرضة بنسبة 15% للإصابة بالمرض.

كما وجد العلماء أن تقليل شرائح اللحم والهوت دوج ولحوم الدجاج قلل من خطر إصابة النساء بالمرض بنسبة 28%، ومن ناحية أخرى، تم العثور على اللحوم الحمراء التي تحتوي على مركبات مسببة للسرطان، في حين أن الدواجن مرتبطة بانخفاض الطفرات وتقليل الإجهاد وتلف الحمض النووي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل»

كما وجد العلماء أن تقليل شرائح اللحم والهوت دوج ولحوم الدجاج قلل من خطر إصابة النساء بالمرض بنسبة 28%، ومن ناحية أخرى، تم العثور على اللحوم الحمراء التي تحتوي على مركبات مسببة للسرطان، في حين أن الدواجن مرتبطة بانخفاض الطفرات وتقليل الإجهاد وتلف الحمض النووي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

وما يجب التنويه به أن تلك الدراسة نظرت فقط إلى النساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي من سرطان الثدي، وقالت إن المشاركات فيها ربما يكُنّ معرضات لخطر وراثي للمرض، مع عدم تطبيق النتائج بالضرورة على عامة الأشخاص.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ديل ساندلر: «تم التعرف على اللحوم الحمراء كمسرطن محتمل»، كما تضيف الدراسة أنه قد يرتبط استهلاك اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، في حين أن الدواجن كانت مرتبطة بانخفاض المخاطر، واعترف بأن الآلية التي من خلالها يقلل استهلاك الدواجن من خطر الإصابة بسرطان الثدي ليست واضحة حتى الآن.

كما أضاف ساندلر: «توفر دراستنا أدلة على أن استبدال الدواجن باللحوم الحمراء قد يكون تغييرا بسيطا يمكن أن يساعد في الحد من الإصابة بسرطان الثدي».

وتم ربط اللحوم الحمراء بسرطان الثدي كما تصنفها الوكالة الدولية لبحوث السرطان على أنها مسببة للسرطان على الأرجح للبشر، ولفَهم هذا بشكل أفضل، قاموا بتحليل النظم الغذائية والطهي لآلاف النساء في دراسة، وتتراوح أعمارهن بين 35 و74 عامًا، كما لم يتم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي قط، لكن لديهن أختًا، شقيقة أو غير شقيقة، تقاتل المرض.

وبعد نحو 7 سنوات، تم تشخيص 1536 حالة من سرطان الخلايا الغازية بين المشاركات، وهو نوع من سرطان الثدي، يحمل خلايا خبيثة تنمو من خلال بطانة القنوات في أنسجة الثدي المحيطة.

وكانت النساء اللاتي تناولن معظم اللحوم الحمراء أكثر عرضة بنسبة 23% للإصابة بسرطان الثدي من اللاتي تناولن أقل، في حين أن النساء اللاتي تناولن معظم الطيور كنّ أقل عرضة بنسبة 15% للتغلب على المرض مقارنةً بمن تناولن كميات أقل.

وظلت النتائج كما هي بعد أن أخذ الباحثون العرق والسمنة وممارسة الرياضة واستهلاك الكحول والعوامل الغذائية الأخرى في الاعتبار، كما لم يتم العثور على أي ارتباط بين ممارسات الطهي، مثل القلي مقابل الشواء، وظهور سرطان الثدي.

يتكون اللحم الأحمر من مركب الهيم المحتوي على الحديد، كما أنه غني بالدهون وجزيء حمض السياليك، وقد تم ربط الثلاثة جميعها بتكوين الورم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتم إنتاج المواد الكيميائية المسببة للسرطان، مثل مركبات N-nitroso، عند معالجة اللحوم الحمراء، كما أن طهي تلك اللحوم ينتج أيضًا مواد كيميائية مثل الأمينات العطرية غير المتجانسة، والتي تعرف بأنها مسرطنة.

على عكس اللحوم الحمراء، فإن الدجاج قليل الدسم نسبيا، وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على صحتهم قد يختارون الدواجن وأنماط الحياة الصحية بشكل عام.

والجدير بالذكر أن الدراسات المستقبلية تحاول تحديد قدرة الدواجن على تقليل الإصابة بسرطان الثدي، كما قال ميك فان هميلريك، المتخصص في علم الأوبئة السرطانية، إنه يمكن استخدام النتائج لمساعدتنا على فهم كيفية تأثير النظام الغذائي في تطور السرطان.