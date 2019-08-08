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تناول الدجاج بدلا من اللحم يقلل من سرطان الثدي

كانت النساء اللاتي تناولن معظم اللحوم الحمراء أكثر عرضة بنسبة 23% للإصابة بسرطان الثدي من اللاتي تناولن أقل، في حين أن النساء اللاتي تناولن الطيور أقل عرضة بنسبة 15%
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء
لكل من اللحوم الحمراء والبيضاء فوائد، ولكن تشير الأبحاث إلى أن استبدال الدجاج بلحوم البقر والضأن يمكن أن يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي، إذ فحصت دراسة المعهد القومي للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية الوجبات الغذائية لآلاف النساء وتتبعتها لمدة 8 سنوات. وأظهرت نتائج الدراسة أن اللاتي تناولن اللحوم الحمراء بشكل كبير عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة الربع من هؤلاء اللاتي تناولن أقل كمية ممكنة، في حين وجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن الدجاج والديك الرومي والبط، كُنَّ أقل عرضة بنسبة 15% للإصابة بالمرض.
كما وجد العلماء أن تقليل شرائح اللحم والهوت دوج ولحوم الدجاج قلل من خطر إصابة النساء بالمرض بنسبة 28%، ومن ناحية أخرى، تم العثور على اللحوم الحمراء التي تحتوي على مركبات مسببة للسرطان، في حين أن الدواجن مرتبطة بانخفاض الطفرات وتقليل الإجهاد وتلف الحمض النووي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل»
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اللحوم والكوليسترل

كيف تحافظ على نسبة الكوليسترول في عيد الأضحى؟

يقترب عيد الأضحى، وبدأت رائحة الشوارع تفوح بالخرفان والأضحيات المختلفة التي يستعد الجميع لذبحها، فهو "عيد اللحمة" الذي تعمّ فيه البهجة بالذبح وتناول اللحوم بطرق مختلفة، بالإضافة إلى التجمع العائلي والتقاء الأصدقاء، فخلال الـ4 أيام نتناول اللحوم، سواء المشوية أو المسلوقة أو حتى المفرومة. وعلى الرغم من فرحتك بهذا العيد، فإن هناك بعض الأمور التي عليك الحذر منها حتى لا تصاب بمشكلات صحية، خاصة إذا كان لديك الكوليسترول مرتفعا؛ لذا تعرف على بعض النصائح وفقا لما ذكره موقع Global Village Space.
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تناول المكرونة 3 مرات في الأسبوع.. لن يزيد وزنك

الطعام من أكثر النعم الممتعة في الحياة، ولكن يحاول البعض التقليل قدر الإمكان من كمية الطعام المتناولة، خاصة الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون، ولكن عشاق المكرونة والشوكولاتة، هل يستطيعون الصمود كثيرًا؟! تناول ما تود ولكن بكميات معقولة، مع ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم، وفي هذا الصدد، جاءت بعض الدراسات تشير إلى أن تناول المكرونة ثلاث مرات في الأسبوع لا يزيد من الوزن، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
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مكافحة الأنيميا وتقوية العظام.. 8 فوائد صحية للفريك

تحضير الإفطار في الصباح يعد أهم جزء في اليوم، ولكن الأهم أن تكون المكونات مفيدة، وتمنح جسمك العناصر الغذائية المهمة التي تمده بالطاقة طوال اليوم. ومن أهم ما يمكن أن تضيفه إلى قائمة الإفطار "الفريك"، وستحصل بالفعل على معدلات عالية من الشبع والامتلاء، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية، لأنه غني بالكربوهيدرات والبروتين والحديد ومجموعة من فيتامينات B المركبة، إضافةً إلى أنه يعمل على التخلص من الأنيميا. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "bold sky.com".
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دراسة: السمنة تعيق قدرة المرأة على محاربة السرطان

السمنة مشكلة كبيرة ينتج عنها بعض المشكلات الصحية التي تتفاقم في حال عدم الانتباه لها لتتحول إلى أمراض مزمنة وأخرى خطيرة، وكشفت دراسة كبيرة أن زيادة الوزن لمدة عام واحد تقلل بشكل كبير من فرص النساء في البقاء على قيد الحياة من السرطان. كما أن الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن لمدة 12 شهرا في الأشخاص البالغين تزيد خطر الوفاة بعد تشخيص سرطان الثدي أو الأمعاء في وقت لاحق من العمر بنسبة تصل إلى 4%، والعلاقة بين الوزن الزائد والسرطان النامي راسخة في المقام الأول، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الصبار

جل الصبار علاج للسكري.. كيف يمكنك استخدامه؟

الصبار من أقدم النباتات المستخدمة في الطب التقليدي، حيث تم استخدام الجل الموجود داخل أوراقه لخصائصه المهدئة والشفائية، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن لديه القدرة في إدارة مرض السكري. يرتفع مستوى السكر في الدم عند الإصابة بمرض السكري، ويحدث هذا الأمر عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين لتحطيم الجلوكوز، وهناك نوعان من السكري، النوع الأول يشير إلى أن البنكرياس لا ينتج الأنسولين، والنوع الثاني يشير إلى أن جسمك لا يستخدم الأنسولين جيدا، وذلك وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze.
سرطان الجلد

دراسة: سرطان الجلد ينتقل بين أفراد العائلة

توجد أنواع عديدة للسرطان مثل سرطان الجلد وسرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية، ولكن مهما اختلفت الأنواع ستظل الخطورة واحدة، ولن يستطيع السرطان التخفي تحت مسميات، وآخر ما قالته الدراسات فيما يتعلق بتاريخ العائلة من الإصابة حسبما ذكر موقع "dailymail"، إن الأشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من سرطان الجلد ربما يكونون عرضة للإصابة، وذلك ربما يرجع إلى بعض العوامل الوراثية والجينات، إذ حاول قدر الإمكان الذهاب للطبيب من وقت لآخر لإجراء بعض من الفحوصات للاطمئنان على صحتك.
الصراصير-تحمي-من-السرطان

دراسة: تناول النمل والديدان يحمي من السرطان

ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة للقضاء على الجذور الحرة، على سبيل المثال عصير البرتقال والقهوة والخوخ والعنب الأحمر، وغيرها من الأطعمة الأخرى، على الجانب الآخر جاء بعض الباحثين بدراسة تكشف أن تناول النمل والجراد والديدان يحمي من السرطان أكثر من عصير البرتقال، ولكن مثل هذه الحشرات ليس من المتداول تناولها في كثير من البلاد، فالصين هي من أشهر الدول إقبالًا على تناولها، ولكن بالنسبة للدول العربية سيكون الأمر أشبه بالمستحيل، فهل سيجد الأطباء حلا في ذلك؟ نقلًا عن "dailymail".
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