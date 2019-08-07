ضبط عملات أثرية في طرد قادم من التشيك بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

مطار القاهرة - أرشيفية

في ضربة جديدة تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، داخل طرد قادم من التشيك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته. جاء ذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك DHL، تم الكشف على مشمول البوليصة رقم 1623772264 الواردة من التشيك باسم «ا. م. ع» وبفتح الطرد تبين وجود 9 عملات معدنية قديمة داخل الطرد تم الشكك في أثريتها. وبعرض العملات على لجنة الآثار أفادت بأثريتها، وأن تاريخها يرجع للعصر الإغريقي والبطلمي.

قرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز العملات المضبوطة وإخطار الجهات المختصة.