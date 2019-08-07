رياضة

الكاف: الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
الترجي
الترجي
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا لموسم (2018-2019)، على حساب الوداد الرياضي المغربي، وذلك بعدما عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي اجتماعًا داخل مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، استعرضت خلاله المذكرات المقدمة من الجانبين التونسي والمغربي. وكان الوداد المغربي، قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكن ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو.
وألغى جاساما اللقاء، والترجي متقدمًا بهدف يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في ملعب محايد وهو ما دفع الناديين للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية، التي ألغت القرار وأعادته إلى لجنة
اقرأ المزيد
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-يد‎ (3)

منتخب الناشئين يسقط أمام فرنسا في مونديال اليد

خسر منتخب مصر للناشئين أمام نظيره المنتخب الفرنسي بنتيجة 24-28، في مباراته الثانية ضمن مباريات المجموعة الثانية في مونديال اليد المقامة حاليا في مقدونيا، الشوط الأول جاء متقارب المستوى من جانب المنتخبين لكن لاعبو فرنسا نجحوا في إنهائه لصالحهم بنتيجة 14-12. في الشوط الثاني قدم ناشئو مصر عرضًا قوياً واستطاعوا تضييق الفارق إلى 17-16، وكان في مقدور اللاعبين التعادل والتقدم أكثر من مرة، لكن أداء اللاعبين اتسم بالرعونة والتسرع في إنهاء الهجمات، بخلاف الأخطاء العكسية التي احتسبت ضد مهاجمي منتخب الناشئين.
كوليبالي

الأهلي يوضح حقيقة خطابات النجم الساحلي

كشف حلمي عبدالرازق، محامي النادي الأهلي حقيقة إرسال مسؤولي فريق النجم الساحلي التونسي، خطابًا رسميًّا يفيد بطلب الأخير، تسوية عقوبة الإيفواري سليماني كوليبالي المهاجم الهارب من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وقال حلمي عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن النادي لم يتلق أي مراسلات أو خطابات من مسؤولي نادي النجم الساحلي بشأن توفيق أوضاع اللاعب ودفع الغرامة المقدرة بمليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه.
سليمانى-كوليبالى

النجم الساحلي يتواصل مع الأهلي لحل أزمة كوليبالي

كشف نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي عن أنه أرسل خطابا رسميا للنادي الأهلي المصري من أجل الوصول إلى حل وتسوية لوضعية الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق الذي هرب من صفوف الفريق قبل موسم ونصف، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي النجم الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مراسلة رسمية من النجم الساحلي إلى النادي الأهلي المصري لتسوية وضعية اللاعب سليماني كوليبالي". وكان حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي علق على انتقال الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق بالقلعة الحمراء السابق والهارب من الفريق للنجم الساحلي.
اقرأ المزيد من الأخبار
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

الاتحاد الإفريقي يؤجل إعلان قرار نهائي دوري الأبطال

رفض ريموند هاك، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعلان قرارات اللجنة بشأن أزمة إياب نهائي إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، رغم نهاية الاجتماع، وذلك بعد أن عقدت لجنة الانضباط اليوم الأربعاء، اجتماعًا داخل مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، استعرضت خلاله المذكرات المقدمة من الجانبين التونسي والمغربي، لاتخاذ قرارها النهائي بشأن المباراة، وغادر ريموند هاك، قاعة الاجتماع، معلنًا نهاية اجتماع اللجنة، لكنه رفض الرد على أسئلة الصحفيين لإعلان العقوبات، فيما مازال كاف لم يعلن عن القرارات حتى الآن.
مران-الزمالك-في-المغرب (5)

أزمة في الزمالك بسبب لقاء ديكاداها الصومالي

قال رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابًا من إدارة استاد القاهرة بالموافقة على اللعب في الاستاد وبالتالي أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وديكاداها الصومالي بالأمر، ولكنه فوجئ منذ يومين بخطاب جديد برفض الاستضافة والاعتذار. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة أسفر عن رفض إقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال في القاهرة، مطالبًا وزير الداخلية بالتدخل في هذا الأمر، خاصة أن المباراة ليست مسؤولية الزمالك وليس من السهل نقلها في هذا التوقيت.
جماهير الزمالك

كاف يغرم الزمالك بسبب جماهيره في نهائي الكونفيدرالية

قررت لجنة الانضباط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تغريم نادي الزمالك ماليًا؛ وذلك بسبب سلوك جماهيره في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، نسخة (2018/2019)، والتي توج بها القلعة البيضاء للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الإياب، ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، فقد قررت لجنة الانضباط في اجتماع 3 يوليو الماضي، تغريم نادي الزمالك بمبلغ وقدره 22.5 ألف دولار.
الترجى-التونسى (3)

حارس الترجي: إعادة الميداليات والكأس؟ نحن الأبطال

تحدث رامي الجريدي -حارس مرمى الترجي التونسي- عن ثقته الكبيرة بشأن الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا، وصرّح الجريدي تعليقا على انتظار القرار النهائي: "كلما انتظرنا أكثر، كان طعم التتويج أفضل". وأضاف حارس الترجي في حديثه لإذاعة "موزاييك" التونسية: "مهما يحدث، فالميدالية ستظل في الدار، لن نعيدها، أنا متأكد من ذلك وكل اللاعبين وجماهير الترجي". وتُوِّج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعدما انسحب الوداد الرياضي المغربي بسبب أزمة تقنية الفيديو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org