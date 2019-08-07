الكاف: الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

الترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا لموسم (2018-2019)، على حساب الوداد الرياضي المغربي، وذلك بعدما عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي اجتماعًا داخل مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، استعرضت خلاله المذكرات المقدمة من الجانبين التونسي والمغربي. وكان الوداد المغربي، قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكن ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو.

وألغى جاساما اللقاء، والترجي متقدمًا بهدف يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في ملعب محايد وهو ما دفع الناديين للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية، التي ألغت القرار وأعادته إلى لجنة

وألغى جاساما اللقاء، والترجي متقدمًا بهدف يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في ملعب محايد وهو ما دفع الناديين للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية، التي ألغت القرار وأعادته إلى لجنة الانضباط.



يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي قرر إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في المواسم المقبلة.



وأعلن مسؤولو الكاف إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط بداية من النسخة المقبلة لكل بطولة، بعد أن شهد نهائي دوري أبطال إفريقيا مشكلات تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.

