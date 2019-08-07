السودان ينهي التواجد القطري بالقصر الرئاسي

تحرير:وكالات ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م

المجلس العسكري السوداني

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، قرارًا بحل عددٍ من المؤسسات، بينها مكتب سلام دارفور بالقصر الرئاسي وإعفاء رئيسه مجدي خلف الله، ضمن حملة اجتثاث تنظيم الإخوان وأذرع قطر بالبلاد. وقال أحد السياسيين من دارفور، إن "مكتب سلام دارفور مولته قطر بملايين الدولارات لتفكيك الحركات المسلحة وإجهاض ثورة الإقليم من أجل استمرار حكم الحركة الإسلامية السياسية". وأضاف السياسي: "نرحب بقرار حل مكتب سلام دارفور الذي عمل على تشظي الحركات المسلحة عن طريق شراء ذمم بعض الضعفاء بأموال قطر".

ووفقا لجريدة "آخر لحظة" الصادرة بالخرطوم، فإن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قرارًا بحل مكتب سلام دارفور وإعفاء رئيسه مجدي خلف الله.وشمل القرار حل مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات القومية التابعة لرئاسة الجمهورية وإقالة رئيسها الإخواني أحمد محمد علي "الفشاشوية"، وهو مدير الأمن الشعبي سابقًا المليشيا التابعة