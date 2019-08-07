عمرو جمال يعود إلى مصر بسبب التجنيد

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

عمرو جمال

كشف نادي الصفاقسي التونسي عن عودة عمرو جمال إلى مصر مرة أخرى وأن الغموض يسيطر على مصير اللاعب مع ناديه الجديد، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي الصفاقسي التونسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مكّنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي لاعبها عمرو جمال من رخصة استثنائية للعودة للأراضي المصرية من أجل تسوية وضعية التجنيد الخاصة به". وكان عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادر الخميس الماضي، مصر متجهًا إلى تونس، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وحضر عمرو جمال لاعب الأهلي السابق في تونس لإتمام التعاقد بشكل رسمي، حيث اتفق اللاعب على إعارته لمدة موسم، بنية البيع النهائي، وانضم عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة. ومدد الغزال تعاقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم، قبل

وحضر عمرو جمال لاعب الأهلي السابق في تونس لإتمام التعاقد بشكل رسمي، حيث اتفق اللاعب على إعارته لمدة موسم، بنية البيع النهائي، وانضم عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.



ومدد الغزال تعاقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم، قبل إعارته للفريق التونسي، وشهدت المفاوضات تعثرا لرغبة الصفاقسي في وضع بند بشراء اللاعب نهائيا عقب نهاية فترة الإعارة.



وكان جمال قد تم قيده في قائمة الأهلي خلال شهر يناير الماضي، لكنه لم يشارك مع الفريق الأحمر، وخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي.