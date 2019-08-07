رياضة

عمرو جمال يعود إلى مصر بسبب التجنيد

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
عمرو جمال
عمرو جمال
كشف نادي الصفاقسي التونسي عن عودة عمرو جمال إلى مصر مرة أخرى وأن الغموض يسيطر على مصير اللاعب مع ناديه الجديد، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي الصفاقسي التونسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مكّنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي لاعبها عمرو جمال من رخصة استثنائية للعودة للأراضي المصرية من أجل تسوية وضعية التجنيد الخاصة به". وكان عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادر الخميس الماضي، مصر متجهًا إلى تونس، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وحضر عمرو جمال لاعب الأهلي السابق في تونس لإتمام التعاقد بشكل رسمي، حيث اتفق اللاعب على إعارته لمدة موسم، بنية البيع النهائي، وانضم عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة. ومدد الغزال تعاقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم، قبل
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منتخب الناشئين يسقط أمام فرنسا في مونديال اليد

خسر منتخب مصر للناشئين أمام نظيره المنتخب الفرنسي بنتيجة 24- 28، في مباراته الثانية ضمن مباريات المجموعة الثانية في مونديال اليد المقام حاليا في مقدونيا، الشوط الأول جاء متقارب المستوى من جانب المنتخبين، لكن لاعبي فرنسا نجحوا في إنهائه لصالحهم بنتيجة 14- 12. في الشوط الثاني قدم ناشئو مصر عرضًا قويًّا واستطاعوا تضييق الفارق إلى 17-16، وكان في مقدور اللاعبين التعادل والتقدم أكثر من مرة، لكن أداء اللاعبين اتسم بالرعونة والتسرع في إنهاء الهجمات، بخلاف الأخطاء العكسية التي احتسبت ضد مهاجمي منتخب الناشئين.
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الاتحاد السكندري يجدد تعاقد ثنائي الفريق

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الأهلي يوضح حقيقة خطابات النجم الساحلي

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جمال يكشف عن نصيحة معلول له قبل الانضمام للصفاقسي

قال عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف الصفاقسي الرياضي التونسي، إن انتقاله للصفاقسي يُعد إضافة له خلال مسيرته في الملاعب، لافتًا إلى أنه يسعى لتحقيق البطولات مثلما كان مع القلعة الحمراء. وأضاف عمرو جمال، صاحب الـ28 عامًا، لإذاعة موزاييك التونسية: "كان هناك أكثر من عرض أمامي لكن عندما علمت باهتمام الصفاقسي رحبت بالأمر فورا، خاصة أنه من أعرق الأندية التونسية وينافس على البطولات التي يشارك بها، وهو أمر مهم للاعب قادم من صفوف ناد مثل الأهلي".
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إعارة عمرو جمال إلى الصفاقسي التونسي

غادر عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، البلاد متجهًا إلى تونس، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث حضر عمرو جمال في تونس لإتمام التعاقد بشكل رسمي، حيث اتفق اللاعب على إعارته لمدة موسم، بنية البيع النهائي، وانضم عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
لاسارتي - عمرو جمال

رسميًّا.. عمرو جمال في الصفاقسي التونسي

اتفق مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع عمرو جمال مهاجم القلعة الحمراء، على إعارة اللاعب لفريق الصفاقسي الرياضي التونسي، لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وجاء ذلك بعدما مدد الغزال تعاقده مع المارد الأحمر لمدة موسمين. وعلمت «التحرير» أن الأهلي اتفق مع اللاعب على خروجه على سبيل الإعارة في ظل عدم اقتناع مارتن لاسارتي المدير الفني بخدمات اللاعب، وتواجد عدد كبير من المهاجمين في الفريق، على أن يكون توقيعه للفريق التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
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لاسارتي: رمضان صبحي مش مارادونا.. وصالح جمعة صامت

علق مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على مقارنة رمضان صبحي لاعب الفريق بالأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، قائلًا: "رمضان لاعب مهم، لكن لا ننسى أنه لاعب شاب دائمًا يتم مقارنته بمارادونا، لكن الثنائي مختلفين تمامًا، ورمضان لاعب لديه العديد من الإيجابيات وسيصل لأعلى مستوى مع الفريق". وتتواجد بعثة الأهلي في إسبانيا لخوض معسكر إعداد للمرحلة المقبلة واستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وخوض المباراتين المتبقيتين أمام المقاولون العرب والزمالك، حيث يتصدر االأهلي المسابقة برصيد 74 نقطة.
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