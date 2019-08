ويلبك ينضم لصفوف واتفورد فى صفقة انتقال حر

تحرير:محمد جمال ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م

ويلبك

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي الدولى داني ويلبك، قادما من صفوف فريق آرسنال، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان دانى ويلبك رحل عن ناديه السابق أرسنال بنهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعبًا حرًّا ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لويلبك داخل النادي. وقال النادي: "يسرنا أن نؤكد على توقيعنا مع المهاجم الدولي داني ويلبك في صفقة انتقال حر".

We're delighted to confirm the signing of @England international @DannyWelbeck on a free transfer ??? pic.twitter.com/5S1Lcx7u1C — Watford Football Club (@WatfordFC) August 7, 2019 وكان ويلبك انضم إلى أرسنال في 2014 قادمًا من مانشستر يونايتد بعقد امتد لخمس سنوات، ولكن لم يقدم الجانرز عرضا لصاحب