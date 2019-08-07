قرار جمهوري بإعادة تخصيص 47 جزيرة لمصلحة القوات المسلحة

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص عدد "47 جزيرة" من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لمصلحة القوات المسلحة، أراض إستراتيجية ذات أهمية عسكرية.