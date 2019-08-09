غضب الوكلاء وفرحة «خليها تصدي».. رقابة حكومية على سوق السيارات

بين مؤيد ومعارض.. سيطرت حالة من الجدل الشديد على السوق المحلية للسيارات، بعد صدور قرار بتشكيل لجنة لضبط السوق والسيطرة على الزيادة العشوائية للأسعار

تحرير:كريم ربيع ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

أثار قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السيارات، مشاعر متناقضة بين الفرحة الشديدة والغضب الأشد، حيث انتاب أعضاء حملات المقاطعة الشعبية -خليها تصدي- مشاعر إيجابية وتوقعات بانخفاض أسعار السيارات بسبة 20%، في المقابل غضب شديد لعدد كبير من وكلاء وتجار السيارات، معتبرين القرار منافيًا لآليات السوق الحر والتي يتحكم بها آليات العرض والطلب.. فلمن ينتصر هذا القرار؟

لجنة حكومية لضبط سوق السيارات أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا، الخميس الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ تكون مهمتها ضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السلع والسيارات وإحكام السيطرة وضبط أية مخالفات تضر بالسوق ومصلحة المستهلك. واستند القرار الوزاري لرئيس مجلس الوزراء

لجنة حكومية لضبط سوق السيارات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا، الخميس الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ تكون مهمتها ضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السلع والسيارات وإحكام السيطرة وضبط أية مخالفات تضر بالسوق ومصلحة المستهلك.

واستند القرار الوزاري لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1699 لسنة 2019، في شأن ضبط الاسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السلع والسيارات التي ينطبق عليها قرار الإعفاء الجمركي، ونص على «بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته، والقانون رقم 163 لسنة 1950 بالتسعير الإجباري وتحديد الأرباح، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون حماية المستهلك الصادر بقانون رقم 181 لسنة 2018، وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية».

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقد السبت الماضي، أن اللجنة ستقوم بالتفتيش على الأوراق لدى وكلاء ومستوردي السيارات، وستقوم بمراجعة فواتير الاستيراد المتعمدة للوكيل بالإضافة لمراجعة فاتورة الإفراج الجمركي وما تم دفعه من رسوم.

على أن تتشكل اللجنة من رئيس جهاز حماية المستهلك رئيسًا، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بوزارة الداخلية أعضاء؛ مع إمكانية الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها.

وتتمثل مهام اللجنة فى التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، والسيطرة على الزيادة العشوائية فى أسعار السلع والسيارات التى ينطبق عليها قرار الإعفاء من الجمارك، وتبادل المعلومات فيما بينها وبين الجهات المعنية، بما يُسهم فى تحقيق الهدف الأساسى لضبط الأسواق وإحكام السيطرة لضبط أى مخالفات تضر بالسوق، مع وضع آلية واضحة لتبادل المعلومات فى هذا الشأن.

«وكلاء السيارات»: منافٍ لكل القواعد

«احنا مش مؤسسات خيرية، لكن شركات تجارية هدفها تحقيق أرباح» هذه ما قاله إيهاب المسلمي، سكرتير شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات باتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة «المسلمى للسيارات».

وأضاف المسلمي لـ«التحرير»: إنه مع كل احترامي لرئيس الوزراء، لكن هذا الكلام منافٍ لكل القواعد التي تعلمناها في كليات التجارة المصرية والعالمية، وتضييع للوقت والجهد، فأسعار المنتجات تحددها آليات العرض والطلب، فالسوق هو المتحكم الأول والأخير، ولا يوجد وكيل يقرر أن يكسب كثيرًا أو قليلا، فنحن سوق مفتوح وليس حكرا على أحد.

وتابع: «لا يستطيع أحد محاستبنا على نسب مكاسبنا، فلا يوجد بند واحد في القانون يوضح نسبا محددة للمكسب، كما لا توجد أية عقوبة ضد من يكسب بنسب كبيرة».

وأوضح سكرتير شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات، غالبية الوكلاء يكون لديهم طراز أو أكثر يحقق فيهم نسب مكاسب جيدة، مقابل طرازات أخرى قد يخسر فيهم، «طراز بيشيل طراز تاني» وهذا طبيعي، فعلى سبيل المثال نبيع تويوتا كورولا بأكثر من السعر الرسمي «أوفر برايس»، مقابل الخسارة في سعر تويوتا فورتشنر.

عبد العاطي: المستندات بينا وبينهم

«محدش هيقدر يمس حد عندنا، إلا إذا كان مخطئا» هذا ما أكده اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، موضحًا أنه أنه يجب ألا نتحدث بأي كلام دون معرفة كل التفاصيل، وأن تتم دراسة هذا الموضوع بشكل أكبر من ذلك، فيجب حساب النقل والشحن بالإضافة إلى تكلفة تفريغ المركب، وجمرك السيارة، ثم نقلها للمخازن وتكلفة التخزين، مع حساب سنوات الضمان والصيانة، مع حساب زيادة أسعار المرافق من مياه وكهرباء وصرف.

وأشار عبدالعاطي إلى أنه لا توجد زيادة عشوائية في أسعار السيارات، ومن يريد مناقشة هذا الأمر عليه التوجه للغرفة التجارية، والوكلاء ملتزمون بتقديم كل المستندات التي أفرجت عنها الدولة «مش هنهزق نفسنا»، موضحًا موافقته على القرار، لكن التدخل في التسعير أمر غريب.

وتابع رئيس شعبة السيارات: «اتهامات حملات المقاطعة وعلى رأسها خليها تصدي ليس له أي أساس من الصحة، والمستندات بينا وبينهم».

رابطة مصنعي السيارات: أشركونا في لجنتكم

طالب خالد سعد، المتحدث الرسمى باسم رابطة مصنعى السيارات، بإشراك القطاع فى اللجنة الحكومية المشكلة لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية فى أسعار السلع والسيارات، موضحًا أن سير إجراءات حماية المستهلك بسلامة يتطلب وجود ممثلى قطاع السيارات ضمن تشكيل اللجنة، سواء من خلال ممثلى المصانع أو التجار للمساعدة فى توجيه أعمال اللجنة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، وللاطلاع على العيوب وإصلاحها ووضع آليات للرقابة.

خليها تصدي: سيخفض أسعار السيارت

في المقابل أكد محمد شتا، المتحدث الرسمي لحملة خليها تصدي- زيرو جمارك، أن قرار تشكيل لجنة حكومية برئاسة جهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السيارات، أربك شركات السيارات بالسوق المحلي، خاصة وكلاء السيارات الأوروبية الذين لم يخفضوا أسعار طرازاتهم بنفس نسب الإعفاءات الجمركية المطبقة منذ مطلع العام الحالى، إضافة إلى احتفاظهم بهوامش الربحية المرتفعة.

وتوقع شتا في تصريحات له، انخفاض أسعار السيارات الأوروبية بنسب تتراوح بين 10 و20% لمختلف الماركات التجارية، موضحا أن هناك العديد من الشركات ستتكبد خسائر أثر الإجراءات التى ستتخذها تلك اللجنة، واتساع مهام اللجنة الحكومية فى ضبط الأسعار لتشمل الماركات الآسيوية خاصة فى ظل تحايل بعض الشركات فى قيم أسعار الفواتير الاستيرادية المرفقة للجهات المختصة.

وقال محمد عبده أحد أعضاء الحملة: «لما قانون التسعير موجود من سنة 1950، والحملة موجودة من سنة والإعلام اتكلم عنها كتير، كان فين رئيس الوزراء والمسئولين».

وأشار علي حمزة إلى وجود القوانين، لكن المشكلة تكمن في التنفيذ، فيما قال فارس محمود، إن الراغبين في الشراء هم القادرون على تغيير السياسات التسعيرية للتجار.