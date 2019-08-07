النجم الساحلي يتواصل مع الأهلي لحل أزمة كوليبالي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

كوليبالي

كشف نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي عن أنه أرسل خطابا رسميا للنادي الأهلي المصري من أجل الوصول إلى حل وتسوية لوضعية الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق الذي هرب من صفوف الفريق قبل موسم ونصف، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي النجم الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مراسلة رسمية من النجم الساحلي إلى النادي الأهلي المصري لتسوية وضعية اللاعب سليماني كوليبالي". وكان حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي علق على انتقال الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق بالقلعة الحمراء السابق والهارب من الفريق للنجم الساحلي.

وقال حلمي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، قائلا: "انتقال كوليبالي للنجم الساحلي باطل، بسبب أن اللاعب مديون للأهلي بمليون و450 ألف دولار وهي العقوبة التي أقرتها المحكمة الرياضية بالفيفا بعد هروبه من صفوف القلعة الحمراء في موسم 2017". كوليبالي كان قد انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016/