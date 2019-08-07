رياضة

النجم الساحلي يتواصل مع الأهلي لحل أزمة كوليبالي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
كوليبالي
كوليبالي
كشف نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي عن أنه أرسل خطابا رسميا للنادي الأهلي المصري من أجل الوصول إلى حل وتسوية لوضعية الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق الذي هرب من صفوف الفريق قبل موسم ونصف، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي النجم الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مراسلة رسمية من النجم الساحلي إلى النادي الأهلي المصري لتسوية وضعية اللاعب سليماني كوليبالي". وكان حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي علق على انتقال الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق بالقلعة الحمراء السابق والهارب من الفريق للنجم الساحلي.
وقال حلمي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، قائلا: "انتقال كوليبالي للنجم الساحلي باطل، بسبب أن اللاعب مديون للأهلي بمليون و450 ألف دولار وهي العقوبة التي أقرتها المحكمة الرياضية بالفيفا بعد هروبه من صفوف القلعة الحمراء في موسم 2017". كوليبالي كان قد انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016/
اقرأ المزيد
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-يد‎ (3)

منتخب الناشئين يسقط أمام فرنسا في مونديال اليد

خسر منتخب مصر للناشئين أمام نظيره المنتخب الفرنسي بنتيجة 24- 28، في مباراته الثانية ضمن مباريات المجموعة الثانية في مونديال اليد المقام حاليا في مقدونيا، الشوط الأول جاء متقارب المستوى من جانب المنتخبين، لكن لاعبي فرنسا نجحوا في إنهائه لصالحهم بنتيجة 14- 12. في الشوط الثاني قدم ناشئو مصر عرضًا قويًّا واستطاعوا تضييق الفارق إلى 17-16، وكان في مقدور اللاعبين التعادل والتقدم أكثر من مرة، لكن أداء اللاعبين اتسم بالرعونة والتسرع في إنهاء الهجمات، بخلاف الأخطاء العكسية التي احتسبت ضد مهاجمي منتخب الناشئين.
محمد-مصيلحى

الاتحاد السكندري يجدد تعاقد ثنائي الفريق

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم محمد ناجى جدو لمدة موسمين إضافيين مع زعيم الثغر، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019- 2020. ووافق "جدو" على تجديد تعاقده مع الاتحاد عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى، وتم الاتفاق فيها على كل تفاصيل تمديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية موسم 2021- 2022. ويحرص النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى.
كوليبالي

الأهلي يوضح حقيقة خطابات النجم الساحلي

كشف حلمي عبدالرازق، محامي النادي الأهلي حقيقة إرسال مسؤولي فريق النجم الساحلي التونسي، خطابًا رسميًّا يفيد بطلب الأخير، تسوية عقوبة الإيفواري سليماني كوليبالي المهاجم الهارب من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وقال حلمي عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن النادي لم يتلق أي مراسلات أو خطابات من مسؤولي نادي النجم الساحلي بشأن توفيق أوضاع اللاعب ودفع الغرامة المقدرة بمليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه.
اقرأ المزيد من الأخبار
كوليبالي

الأهلي يوضح حقيقة خطابات النجم الساحلي

كشف حلمي عبدالرازق، محامي النادي الأهلي حقيقة إرسال مسؤولي فريق النجم الساحلي التونسي، خطابًا رسميًّا يفيد بطلب الأخير، تسوية عقوبة الإيفواري سليماني كوليبالي المهاجم الهارب من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وقال حلمي عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن النادي لم يتلق أي مراسلات أو خطابات من مسؤولي نادي النجم الساحلي بشأن توفيق أوضاع اللاعب ودفع الغرامة المقدرة بمليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه.
مجدى-قفشة-بيراميدز

مصدر مقرب من أفشة يوضح حقيقة توقيعه للأهلي

كشف مصدر مقرب من محمد مجدي أفشة، لاعب فريق بيراميدز، تفاصيل طلب اللاعب من مسؤولي نادي بيراميدز الانتقال للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أخطر إدارة الفريق الأزرق برغبته في الانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وأنه يطمح في ارتداء قميص القلعة الحمراء. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن اللاعب توصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي ووقع على عقود، لكن يتبقى نجاح مفاوضات القلعة الحمراء مع نظيره في بيراميدز الذي يشترط للاستغناء عنه لاعبين من الأهلي ومقابل مادي.
كهربا

مجدي عبد الغني لكهربا: راجع نفسك موقف الزمالك سليم

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن عقد محمود عبد المنعم «كهربا» مع نادي الزمالك سليم 100% ، مشيرًا إلى أن ذلك هو المثبت داخل ملفات الاتحاد. وأوضح عبد الغني، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن النادي الأبيض سدد القيمة الخاصة بتسجيل اللاعب في التوقيت المسموح به، ولذلك تم تمديد عقد كهربا طبقا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن شؤون اللاعبين ليس لها صلة بقيمة العقد التي يحصل عليها اللاعب، وأن هذا الأمر يخصه مع النادي.
رمضان-صبحى (2)

لاسارتي: رمضان صبحي مش مارادونا.. وصالح جمعة صامت

علق مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على مقارنة رمضان صبحي لاعب الفريق بالأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، قائلًا: "رمضان لاعب مهم، لكن لا ننسى أنه لاعب شاب دائمًا يتم مقارنته بمارادونا، لكن الثنائي مختلفين تمامًا، ورمضان لاعب لديه العديد من الإيجابيات وسيصل لأعلى مستوى مع الفريق". وتتواجد بعثة الأهلي في إسبانيا لخوض معسكر إعداد للمرحلة المقبلة واستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وخوض المباراتين المتبقيتين أمام المقاولون العرب والزمالك، حيث يتصدر االأهلي المسابقة برصيد 74 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org