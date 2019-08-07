الأهلي يوضح حقيقة خطابات النجم الساحلي
تحرير:أحمد سعيد
٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
سليماني كوليبالي
كشف حلمي عبدالرازق، محامي النادي الأهلي حقيقة إرسال مسؤولي فريق النجم الساحلي التونسي، خطابًا رسميًّا يفيد بطلب الأخير، تسوية عقوبة الإيفواري سليماني كوليبالي المهاجم الهارب من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وقال حلمي عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن النادي لم يتلق أي مراسلات أو خطابات من مسؤولي نادي النجم الساحلي بشأن توفيق أوضاع اللاعب ودفع الغرامة المقدرة بمليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه.
وأضاف: "الفيفا منحت كوليبالي مهلة أخيرة حتى يوم 2 سبتمير المقبل، وإذا لم يدفع الغرامة من الممكن أن يتم شطب اللاعب نهائيا مع تغليظ العقوبة المالية على اللاعب".
وكان كوليبالي قد هرب من النادي الأهلي في عام 2017 قبل ينضم بارتيك الإسكتلندي ثم انضم إلى النجم الساحلي التونسي مايو الماضي.
وتقدم الأهلي
وأضاف: "الفيفا منحت كوليبالي مهلة أخيرة حتى يوم 2 سبتمير المقبل، وإذا لم يدفع الغرامة من الممكن أن يتم شطب اللاعب نهائيا مع تغليظ العقوبة المالية على اللاعب".
وكان كوليبالي قد هرب من النادي الأهلي في عام 2017 قبل ينضم بارتيك الإسكتلندي ثم انضم إلى النجم الساحلي التونسي مايو الماضي.
وتقدم الأهلي بشكوى ضد اللاعب بعد هروب الإيفواري من صفوف المارد الأحمر.
وكان نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي كشف عن أنه أرسل خطابا رسميا للنادي الأهلي من أجل الوصول إلى حل وتسوية لوضعية الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأحمر السابق الذي هرب من صفوف الفريق قبل موسم ونصف، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي النجم الرياضي الساحلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مراسلة رسمية من النجم الساحلي إلى النادي الأهلي المصري لتسوية وضعية اللاعب سليماني كوليبالي".