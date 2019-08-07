رياضة

الأهلي يوضح حقيقة خطابات النجم الساحلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
سليماني كوليبالي
سليماني كوليبالي
كشف حلمي عبدالرازق، محامي النادي الأهلي حقيقة إرسال مسؤولي فريق النجم الساحلي التونسي، خطابًا رسميًّا يفيد بطلب الأخير، تسوية عقوبة الإيفواري سليماني كوليبالي المهاجم الهارب من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وقال حلمي عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن النادي لم يتلق أي مراسلات أو خطابات من مسؤولي نادي النجم الساحلي بشأن توفيق أوضاع اللاعب ودفع الغرامة المقدرة بمليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه.
وأضاف: "الفيفا منحت كوليبالي مهلة أخيرة حتى يوم 2 سبتمير المقبل، وإذا لم يدفع الغرامة من الممكن أن يتم شطب اللاعب نهائيا مع تغليظ العقوبة المالية على اللاعب". وكان كوليبالي قد هرب من النادي الأهلي في عام 2017 قبل ينضم بارتيك الإسكتلندي ثم انضم إلى النجم الساحلي التونسي مايو الماضي.  وتقدم الأهلي
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