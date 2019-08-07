هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته «معرفة قديمة» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

هيثم شاكر

أطلق النجم هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"، اليوم الأربعاء، على منصات مختلفة، إضافة إلى موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة. وكان شاكر مهَّد لإطلاق الألبوم بـ2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما طرح مؤخرًا كليب أغنية "ماتوصنيش" الذي صور في اليونان، ومن المقرر أن يقدم 3 كليبات مختلفة أخرى قريبا. ويضم الألبوم 14 أغنية وهي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفون أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبدالله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني. هيثم شاكر انطلق لأول مرة عام