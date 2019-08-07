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هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته «معرفة قديمة» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
أطلق النجم هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"، اليوم الأربعاء، على منصات مختلفة، إضافة إلى موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة. وكان شاكر مهَّد لإطلاق الألبوم بـ2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما طرح مؤخرًا كليب أغنية "ماتوصنيش" الذي صور في اليونان، ومن المقرر أن يقدم 3 كليبات مختلفة أخرى قريبا. ويضم الألبوم 14 أغنية وهي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".
ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفون أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبدالله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني. هيثم شاكر انطلق لأول مرة عام
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أصالة: أرقص فرحًا مثل محمد صلاح في الملعب

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى جمهورها، تكشف من خلالها عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها بعد طرحها برومو أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة" ضمن ألبومها الجديد "في قربك". وكتبت أصالة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حرصا مني على ثقتكم، وإيمانا مني أيضا بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتجديد وأغامر كثيرا، وأقلق وأخاف وأعيش أياما ليست سهلة، لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدا وأصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحا، ومثل محمد صلاح في الملعب، أشعر حين أصيب الهدف.. في قربك".
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«هتجوز تاني» لبوسي ومحمود الليثي تتصدر «يوتيوب»

تصدرت أغنية «هتجوز تاني» للفنانين بوسي ومحمود الليثي، تريند موقع «يوتيوب» في مصر، محققةً مليونا و17 ألفا و332 مليون مشاهدة، وهي الأغنية الترويجية لفيلم «أنت حبيبي وبس» الذى سيتم طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل. والفيلم من بطولتهما، وتأليف سيد السبكي وإخراج أحمد بدري، وإنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني، وتدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى "سيكو" يتزوج "نغم" من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة.
جينيفر لوبيز

مطالبات بإلغاء حفل جينيفر لوبيز بعد زيارتها لإسرائيل

دعا الكثيرون إلى إلغاء حفل المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، المقرر إقامته في مصر قريبًا، وذلك بعدما أحيت حفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عدة أيام، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بإقامتها حفلا هناك، بل أيضا لرسائلها "الداعمة" للكيان الصهيوني، والتي استفزت الكثيرين. ويعد حفل مصر هو الأول لـ"جينيفر" الذي تحييه في بلد عربي، وقد حرصت على الترويج له، إذ ظهرت قبل ذلك في مقطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلاله عن الحفل، ودعت جمهورها في مصر إلى الحضور، بينما تخطت تذكرة الحفل الألف جنيه.
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هشام عباس يطرح أغنية «شاري بالغالي» (فيديو)

طرح المطرب هشام عباس، صباح اليوم الإثنين، فيديو كليب جديدا باسم "شاري بالغالي" وذلك عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا" على موقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم هشام عباس الجديد الذي يحمل اسم "عامل ضجة" والذي قرر هشام طرح أكثر من أغنية منه "سينجل". جدير بالذكر أن عودة هشام عباس من خلال ألبومه الجديد تأتي بعد غياب أكثر من 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "يا حبيبي.. تعالى جنبي" الذي طُرح عام 2007.
هيثم-شاكر

هيثم شاكر يعلن موعد طرح «معرفة قديمة»

أعلن الفنان هيثم شاكر عن موعد طرح ألبومه "معرفة قديمة"، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "انتظروا ألبوم معرفة قديمة يوم الأربعاء 7 أغسطس بالأسواق"، ويضم 12 أغنية، منها "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين. وانضم الشاعر أمير طعيمة والملحن رامي جمال والموزع توما لألبوم هيثم شاكر بأغنية "تيجي منك" التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيام قليلة من طرحه بالأسواق.
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النجوم يهنئون أحمد حلمي على خيال مآتة: هتكسر الدنيا

قدّم العديد من النجوم التهنئة للفنان أحمد حلمي، بعد طرحه الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات". ومن الفنانين الذين هنؤوه نجم مسرح مصر أوس أوس الذي كتب "أخيرا هيكسر الدنيا بإذن الله"، وكتب الفنان أمير كرارة: "مبروك".
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رامي جمال وتوما ينضمان لألبوم هيثم شاكر بهذه الأغنية

انضم الشاعر أمير طعيمة ورامي جمال وتوما لألبوم هيثم شاكر «معرفة قديمة» بأغنية (تيجي منك) التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيّام قليلة من طرح الألبوم بالأسواق. من المقرر أن يطرح هيثم الألبوم في أغسطس الجاري، ويضم 12 أغنية، هي: "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحوا"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين.
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