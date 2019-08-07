رياضة

الاتحاد السكندري يجدد تعاقد ثنائي الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم محمد ناجى جدو لمدة موسمين إضافيين مع زعيم الثغر، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019- 2020. ووافق "جدو" على تجديد تعاقده مع الاتحاد عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى، وتم الاتفاق فيها على كل تفاصيل تمديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية موسم 2021- 2022. ويحرص النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى.
كما نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي فى تمديد تعاقد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود شعبان لمدة أربعة مواسم إضافية مع القلعة الخضراء حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019- 2020. ووافق "شعبان" على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت
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منتخب الناشئين يسقط أمام فرنسا في مونديال اليد

خسر منتخب مصر للناشئين أمام نظيره المنتخب الفرنسي بنتيجة 24- 28، في مباراته الثانية ضمن مباريات المجموعة الثانية في مونديال اليد المقام حاليا في مقدونيا، الشوط الأول جاء متقارب المستوى من جانب المنتخبين، لكن لاعبي فرنسا نجحوا في إنهائه لصالحهم بنتيجة 14- 12. في الشوط الثاني قدم ناشئو مصر عرضًا قويًّا واستطاعوا تضييق الفارق إلى 17-16، وكان في مقدور اللاعبين التعادل والتقدم أكثر من مرة، لكن أداء اللاعبين اتسم بالرعونة والتسرع في إنهاء الهجمات، بخلاف الأخطاء العكسية التي احتسبت ضد مهاجمي منتخب الناشئين.
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الأهلي يوضح حقيقة خطابات النجم الساحلي

كشف حلمي عبدالرازق، محامي النادي الأهلي حقيقة إرسال مسؤولي فريق النجم الساحلي التونسي، خطابًا رسميًّا يفيد بطلب الأخير، تسوية عقوبة الإيفواري سليماني كوليبالي المهاجم الهارب من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وقال حلمي عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن النادي لم يتلق أي مراسلات أو خطابات من مسؤولي نادي النجم الساحلي بشأن توفيق أوضاع اللاعب ودفع الغرامة المقدرة بمليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه.
سليمانى-كوليبالى

النجم الساحلي يتواصل مع الأهلي لحل أزمة كوليبالي

كشف نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي عن أنه أرسل خطابا رسميا للنادي الأهلي المصري من أجل الوصول إلى حل وتسوية لوضعية الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق الذي هرب من صفوف الفريق قبل موسم ونصف، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي النجم الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مراسلة رسمية من النجم الساحلي إلى النادي الأهلي المصري لتسوية وضعية اللاعب سليماني كوليبالي". وكان حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي علق على انتقال الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق بالقلعة الحمراء السابق والهارب من الفريق للنجم الساحلي.
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يوسف: الانتقادات لا تهمني ولم نفقد أمل الفوز بالدوري

بعد 365 يومًا بالتمام والكمال، أسدل الستار أخيرًا على مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، وتمكن فريق الأهلي من التتويج بالبطولة رقم 41 في تاريخه، بعد موسم مجهد وشاق جدًّا نجح المارد الأحمر في إنهاء المسابقة قبل نهايتها بجولة واحدة وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك، في موسم شهد العديد من التقلبات، من أداء سيئ من النادي الأهلي وسقوط متكرر، وأداء جيد من نادي الزمالك الذي نجح في اعتلاء صدارة جدول الدوري طوال الدور الأول من المسابقة مع محاولات من نادي بيراميدز في خلق منافسة شرسة مع النادي الأبيض.
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ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة

انتقد ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قيد اللاعبين في الموسم الجديد، موضحًا أن قرارات الجبلاية غير واضحة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" هو مين بياخد قرارات في اتحاد الكرة هو كل يوم قرار واليوم اللي بعده قرار شكلها مفيش فايدة. ولا إصلاح ولا نيلة". وواصل:" وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى أنه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال إفريقيا يتعامل مصرى والفلسطيني والسورى مصري.. والمصري يلغي مسابقته 97،98 ويقعدوا فى البيت. مفيش فايده، ده خراب مش إصلاح".
محمد-مصيلحى

رسميًّا.. الاتحاد السكندري يفسخ تعاقده مع توني سيلفا

أنهى نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع لاعبه الغيني توني سيلفا بالتراضي بين الطرفين، حيث اجتمع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري واستقبل لاعب منتخب غينيا بيساو اليوم السبت، وأنهى معه إجراءات إنهاء التعاقد بالتراضي. وانتقل سيلفا إلى الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث لعب سيلفا سابقا في عدة محطات أبرزها: ليفربول، بارنسلي، سسكا صوفيا، يونياو ماديرا، ماميلودي صن داونز، وشارك اللاعب في سبع مباريات فقط مع الاتحاد طوال الدور الثاني من الدوري، ولم يسجل أي أهداف وصنع هدفين في مواجهة المصري البورسعيدي.
حلمي-طولان

حلمي طولان: محمد مصيلحي لم يبخل على الفريق

كشف حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن رضاه التام بالفترة التي تواجد فيها كمدير فني لزعيم الثغر خلال الموسم الماضي، حيث قال طولان في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين إن محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري، لم يؤخر عني أي شيء خلال تواجدي كمدير فني، ولم يبخل على الفريق إطلاقًا، كما أنني اكتسبته كصديق ومازالت علاقتنا طيبة للغاية، فهو شخصية محترمة. وأضاف طولان خلال تصريحاته أن مصيلحي لا ينجرف وراء آراء السوشيال ميديا، وذلك أكثر ما يميزه، مؤكدًا إنه إذا كان ينصاع لها كنت سأرحل مبكرًا عن الفريق.
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