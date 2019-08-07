الاتحاد السكندري يجدد تعاقد ثنائي الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

محمد مصيلحي

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم محمد ناجى جدو لمدة موسمين إضافيين مع زعيم الثغر، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019- 2020. ووافق "جدو" على تجديد تعاقده مع الاتحاد عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى، وتم الاتفاق فيها على كل تفاصيل تمديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية موسم 2021- 2022. ويحرص النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى.

كما نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي فى تمديد تعاقد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود شعبان لمدة أربعة مواسم إضافية مع القلعة الخضراء حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019- 2020. ووافق "شعبان" على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت