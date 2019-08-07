جوارديولا: المنافسة هذا الموسم لن تقتصر على فريقين

تحرير:محمد جمال ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

جوارديولا

علق الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى، على صراع الدوري الإنجليزي (البريميرليج) للموسم المقبل 2019- 2020، وأشار إلى أن سباق البريميرليج لهذا الموسم لن يكون مقتصرا على فريقين فقط مثل الموسم الماضي الذى انتهى بفوز مانشستر سيتى. وقال المدير الفنى الإسبانى في تصريحات لشبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية: "الدوري الإنجليزي سيكون مختلفا هذا الموسم، ليفربول ومانسشتر قدموا مثالا للمنافسة الموسم الماضى، على المنافسين أن يقدموا نفس المستوى المتقدم للمنافسة على اللقب".

وأضاف بيب جوارديولا: "ليفربول ومانشستر سيتى أظهروا أنهم يستطيعون فعلها، وعلى الآخرين أن يحاولوا هذا الموسم، وأعتقد أن الثلاث أو الخمس فرق المنافسة يمتلكون القدرة على ذلك، هل سيكونون قريبين؟ أعتقد ذلك". واختتم المدير الفنى الإسبانى تصريحاته: "قلتها أكثر من مرة، كل مباراة فى إنجلترا مهمة جدا، وعندما

وأضاف بيب جوارديولا: "ليفربول ومانشستر سيتى أظهروا أنهم يستطيعون فعلها، وعلى الآخرين أن يحاولوا هذا الموسم، وأعتقد أن الثلاث أو الخمس فرق المنافسة يمتلكون القدرة على ذلك، هل سيكونون قريبين؟ أعتقد ذلك".



واختتم المدير الفنى الإسبانى تصريحاته: "قلتها أكثر من مرة، كل مباراة فى إنجلترا مهمة جدا، وعندما تؤدي بشكل جيد فى البريمرليج، ستقدم مستوى رائعا فى كل البطولات".



وشهد الدورى الإنجليزي الموسم الماضى صراع بين مانشستر سيتى وليفربول على لقب البرميرليج، الذى حصده الستيزنز متصدرا الدورى برصيد 98 نقطة وبفارق نقطة عن الريدز الذى أنهى الموسم برصيد 79 نقطة.