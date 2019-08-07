رياضة

جوارديولا: المنافسة هذا الموسم لن تقتصر على فريقين

تحرير:محمد جمال ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
جوارديولا
جوارديولا
علق الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى، على صراع الدوري الإنجليزي (البريميرليج) للموسم المقبل 2019- 2020، وأشار إلى أن سباق البريميرليج لهذا الموسم لن يكون مقتصرا على فريقين فقط مثل الموسم الماضي الذى انتهى بفوز مانشستر سيتى. وقال المدير الفنى الإسبانى في تصريحات لشبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية: "الدوري الإنجليزي سيكون مختلفا هذا الموسم، ليفربول ومانسشتر قدموا مثالا للمنافسة الموسم الماضى، على المنافسين أن يقدموا نفس المستوى المتقدم للمنافسة على اللقب".
وأضاف بيب جوارديولا: "ليفربول ومانشستر سيتى أظهروا أنهم يستطيعون فعلها، وعلى الآخرين أن يحاولوا هذا الموسم، وأعتقد أن الثلاث أو الخمس فرق المنافسة يمتلكون القدرة على ذلك، هل سيكونون قريبين؟ أعتقد ذلك". واختتم المدير الفنى الإسبانى تصريحاته: "قلتها أكثر من مرة، كل مباراة فى إنجلترا مهمة جدا، وعندما
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رسميا.. كانسيلو ينضم لصفوف مانشستر سيتى

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، إتمام التعاقد مع جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس حتى موسم 2025، ليكون ثالث الصفقات الصيفية للسيتزنز خلال موسم الانتقالات الحالي، وجاء إعلان الفريق الإنجليزي عبر حسابهم الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وعلق الدولى البرتغالى على انتقاله لصفوف السيتيزنز قائلا: "السيتى فريق عظيم، يمتلكون مديرا فنيا ذكيا، وأنا سعيد بوجودي هنا". وأضاف كانسيلو بعد إتمامه للفحص الطبى والاتفاق على شروط الصفقة: "دائما ما أبحث عن الفوز بالألقاب والبطولات، وهذا ما أعتقد أنى أستطيع فعله هنا".
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هل يفعلها صلاح ويكرر إنجاز آلان شيرر وهنري؟

ساعات وتبدأ منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2019/ 2020، حيث تنطلق أولى مباريات المسابقة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أنفيلد والتي تجمع بين ليفربول وصيف البطولة في الموسم الماضي ونوريتش سيتي الصاعد حديثا للبطولة، وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية انتقال العديد من اللاعبين المميزين لصفوف أندية البريميرليج وكذلك رحيل بعض اللاعبين الكبار عن أنديتهم والانتقال لأندية أخرى وعلى رأسهم إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق الذي انضم لصفوف ريال مدريد، كما اقترب البلجيكي روميلو لوكاكاو من الرحيل لإنتر ميلان.
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الكاف يعلن تأجيل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي والتي ستقام بين بطل دورى الأبطال وبطل الكونفيدرالية (الزمالك). وجاء بيان الكاف عن السوبر قائلا: "بسبب ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019، وبسبب الفترة القصيرة التى تفصلنا عن ميعاد البطولة، والتى كان من المقرر إقامتها أيام 16 و17 و18 من الشهر الحالي". وأكمل البيان: "لذلك قررنا تأجيل المباراة لوقت لاحق، وسنعلن فى وقت لاحق عن موعد المباراة".
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رئيس ليفربول يهاجم غياب المنافسة في الدوري الإيطالي

هاجم رئيس ليفربول، توم فيرنر، الدوري الإيطالي مشيدًا بالدوري الإنجليزي والتنافسية الشديدة الموجودة به على عكس الكالتشيو، وذلك في حواره مع موقع "The Athletic"، وقال رئيس ليفربول في هذا الشأن: "أعتقد أن الموسم الماضي في إنجلترا كان إيجابيا للغاية بالنسبة لتلك الرياضة، بالنظر إلى التنافس الثنائي الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي، من الهام للغاية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن توجد به منافسة حقيقية دائمة مثل تلك التي عاصرناها الموسم الماضي"، وذلك بعد أن حسم السيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.
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جوارديولا عن التتويج: نهائى لا يصدق

وصف الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية أمام ليفربول بأنه "نهائي لا يُصدق"، وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي. وقال جوارديولا فى تصريحات لشبكة "بى تى" الإنجليزية: "هذا نهائي لا يُصدق بين الفريقين، لم يقدر أي فريق على الهيمنة على اللقاء لمدة 90 دقيقة".
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جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".
مانشستر-سيتي

7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.
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