منتخب الناشئين يسقط أمام فرنسا في مونديال اليد

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م

منتخب الناشئين لليد

خسر منتخب مصر للناشئين أمام نظيره المنتخب الفرنسي بنتيجة 24-28، في مباراته الثانية ضمن مباريات المجموعة الثانية في مونديال اليد المقامة حاليا في مقدونيا، الشوط الأول جاء متقارب المستوى من جانب المنتخبين لكن لاعبو فرنسا نجحوا في إنهائه لصالحهم بنتيجة 14-12. في الشوط الثاني قدم ناشئو مصر عرضًا قوياً واستطاعوا تضييق الفارق إلى 17-16، وكان في مقدور اللاعبين التعادل والتقدم أكثر من مرة، لكن أداء اللاعبين اتسم بالرعونة والتسرع في إنهاء الهجمات، بخلاف الأخطاء العكسية التي احتسبت ضد مهاجمي منتخب الناشئين.

وأضاع المنتخب المصري فرصة الفوز بالمباراة، التي شهدت تألق حارس مصر عبد الرحمن حميد خلال الشوط الثاني.الخسارة ساهمت في توقف رصيد منتخب مصر للناشئين عند نقطتين، حصدها من الفوز في المباراة الأولي على السويد بينما رفعت فرنسا رصيدها إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثانية، إنتظارًا لباقي نتائج مباريات

وأضاع المنتخب المصري فرصة الفوز بالمباراة، التي شهدت تألق حارس مصر عبد الرحمن حميد خلال الشوط الثاني.

الخسارة ساهمت في توقف رصيد منتخب مصر للناشئين عند نقطتين، حصدها من الفوز في المباراة الأولي على السويد بينما رفعت فرنسا رصيدها إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثانية، إنتظارًا لباقي نتائج مباريات المجموعة.

و من المنتظر أن يخوض منتخب مصر للناشئين مواجهته الثالثة في الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل، أمام منتخب تايوان..

وفاز منتخب الناشئين في مباراته الأولى على نظيره السويدي 32-28 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء في بداية مشواره في المونديال، ويتولى تدريب منتخب الناشئين لكرة اليد مجدي أبوالمجد ويعاونه حسين زكي المدرب العام للمنتخب.



