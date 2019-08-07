رياضة

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

تحرير:محمد جمال ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
نيمار
نيمار
كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
EXCLUSIVA: El Real Madrid entr? ANOCHE en la negociaci?n por #Neymar de forma seria. Est? avanzando y estos d?as son claves. Si no se tuerce la negociaci?n con el PSG (que parece que no), Neymar ser? jugador del #RealMadrid. @elchiringuitotv pic.twitter.com/yyKv0Qtk99 — Jose Alvarez Haya (@10JoseAlvarez)
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يوفنتوس-وإنتر ميلان (7)

رسميا.. كانسيلو ينضم لصفوف مانشستر سيتى

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، إتمام التعاقد مع جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس حتى موسم 2025، ليكون ثالث الصفقات الصيفية للسيتزنز خلال موسم الانتقالات الحالي، وجاء إعلان الفريق الإنجليزي عبر حسابهم الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وعلق الدولى البرتغالى على انتقاله لصفوف السيتيزنز قائلا: "السيتى فريق عظيم، يمتلكون مديرا فنيا ذكيا، وأنا سعيد بوجودي هنا". وأضاف كانسيلو بعد إتمامه للفحص الطبى والاتفاق على شروط الصفقة: "دائما ما أبحث عن الفوز بالألقاب والبطولات، وهذا ما أعتقد أنى أستطيع فعله هنا".
جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

هل يفعلها صلاح ويكرر إنجاز آلان شيرر وهنري؟

ساعات وتبدأ منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2019/ 2020، حيث تنطلق أولى مباريات المسابقة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أنفيلد والتي تجمع بين ليفربول وصيف البطولة في الموسم الماضي ونوريتش سيتي الصاعد حديثا للبطولة، وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية انتقال العديد من اللاعبين المميزين لصفوف أندية البريميرليج وكذلك رحيل بعض اللاعبين الكبار عن أنديتهم والانتقال لأندية أخرى وعلى رأسهم إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق الذي انضم لصفوف ريال مدريد، كما اقترب البلجيكي روميلو لوكاكاو من الرحيل لإنتر ميلان.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما (1)

الكاف يعلن تأجيل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي والتي ستقام بين بطل دورى الأبطال وبطل الكونفيدرالية (الزمالك). وجاء بيان الكاف عن السوبر قائلا: "بسبب ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019، وبسبب الفترة القصيرة التى تفصلنا عن ميعاد البطولة، والتى كان من المقرر إقامتها أيام 16 و17 و18 من الشهر الحالي". وأكمل البيان: "لذلك قررنا تأجيل المباراة لوقت لاحق، وسنعلن فى وقت لاحق عن موعد المباراة".
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نيمار

سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
نيمار

نيمار يظهر لأول مرة فى معسكر باريس سان جيرمان (صور)

ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا اليوم الخميس، لأول مرة فى المعسكر التحضيرى لفريق باريس سان جيرمان وذلك بعد غياب صاحب الـ27 عاما عن المعسكر بالتزامن مع ظهور شائعات تتحدث عن رغبة نيمار فى الرحيل عن الفريق الباريسى خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وارتبط اسم نيمار فى الآونة الأخيرة بالانتقال للعديد من الفرق، منها برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس. ونشر باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورا للمعسكر التدريبى المقام فى الصين ويظهر فيها نيمار مع لاعبى الفريق الفرنسى.
سيرجيو -راموس‎

نيمار: سيرجيو راموس أصعب مدافع واجهته

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لم ينسَ مواجهاته العديدة السابقة أمام قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، عندما كان لاعبًا في صفوف برشلونة، وحتى مع فريق الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما تواجها في الموسم قبل الماضي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرى بأن راموس هو أصعب مدافع واجهه طوال مسيرته الاحترافية، وربما يتجدد الصراع بينهما من جديد في حال تمكن النجم البرازيلي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان تجاه برشلونة من جديد، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
نيمار

برشلونة يحاول استعادة نيمار بقائمة من 6 لاعبين

كشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية، فى تقرير لها عن تقديم إدارة نادى برشلونة الإسبانى عرضا بقيمة 90 مليون يورو مع إمكانية شراء لاعبين من الفريق الكتالونى لفريق باريس سان جيرمان الفرسنى، لعودة البرازيلى نيمار داسيلفا نهاجم القريق الباريسي لصفوف برشلونة مرة أخرى. وأضافت الشبكة الإنجليزية عبر تقريرها أن الفريق الإسبانى وضع للنادى الباريسي قائمة من ستة لاعبين من قلعة الكامب نو تضم كلا من: فيليب كوتينو، عثمان ديمبلى، ايفان راكتيتش، نيلسون سميدو، ومالكوم.
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