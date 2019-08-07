الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

تحرير:محمد جمال ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".

EXCLUSIVA: El Real Madrid entr? ANOCHE en la negociaci?n por #Neymar de forma seria. Est? avanzando y estos d?as son claves. Si no se tuerce la negociaci?n con el PSG (que parece que no), Neymar ser? jugador del #RealMadrid. @elchiringuitotv pic.twitter.com/yyKv0Qtk99 — Jose Alvarez Haya (@10JoseAlvarez)

@elchiringuitotv pic.twitter.com/yyKv0Qtk99 EXCLUSIVA: El Real Madrid entr? ANOCHE en la negociaci?n por #Neymar de forma seria. Est? avanzando y estos d?as son claves. Si no se tuerce la negociaci?n con el PSG (que parece que no), Neymar ser? jugador del #RealMadrid August 7, 2019

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية معلومة انتقال اللاعب من خلال تقرير أشارت فيه إلى الاقتراب من إتمام صفقة بين الملكى وإداراة الـ"بي إس جى" حيث سيتم شراء نيمار مقابل صفقة تضم 120 مليون يورو ومودريتش خط وسط الفريق.

وشكل نيمار محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط شائعات تتحدث عن رغبته فى العودة لصفوف ناديه السابق برشلونة، وشائعات أخرى عن انتقاله ليوفينتوس الإيطالى وريال مدريد التى باتت هى الأقوى فى الساعات الأخيرة.