رياضة

مران الزمالك.. تدريبات إضافية لشيكابالا وتأهيل جابر

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م
شيكابالا
شيكابالا
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا، الثلاثاء، في ودية المتحدة للإسكان، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، حيث وضع أنطونيو مدرب الأحمال برنامجا لهذه المجموعة منعا لتعرضهم للإرهاق. وكانت تلك المباراة بين الفريقين قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف. وعقد طارق يحيى، المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق على هامش المران المقام حاليًّا بملعب النادي، حيث قام يحيى، خلال الجلسة بمنح أيمن حفني بعض التعليمات الفنية والنصائح؛ استعدادًا للفترة المقبلة.
وأدى الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبا الفريق، تدريبات إضافية علي هامش المران المقام حاليا في النادي، حيث خاض الثنائي شيكا وحفني التدريبات الإضافية، طبقا لبرنامج وضعه الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهما وتجهيزهما بشكل مثالي للفترة المقبلة. ويواصل الثنائي
اقرأ المزيد
يوفنتوس-وإنتر ميلان (7)

رسميا.. كانسيلو ينضم لصفوف مانشستر سيتى

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، إتمام التعاقد مع جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس حتى موسم 2025، ليكون ثالث الصفقات الصيفية للسيتزنز خلال موسم الانتقالات الحالي، وجاء إعلان الفريق الإنجليزي عبر حسابهم الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وعلق الدولى البرتغالى على انتقاله لصفوف السيتيزنز قائلا: "السيتى فريق عظيم، يمتلكون مديرا فنيا ذكيا، وأنا سعيد بوجودي هنا". وأضاف كانسيلو بعد إتمامه للفحص الطبى والاتفاق على شروط الصفقة: "دائما ما أبحث عن الفوز بالألقاب والبطولات، وهذا ما أعتقد أنى أستطيع فعله هنا".
جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

هل يفعلها صلاح ويكرر إنجاز آلان شيرر وهنري؟

ساعات وتبدأ منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2019/ 2020، حيث تنطلق أولى مباريات المسابقة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أنفيلد والتي تجمع بين ليفربول وصيف البطولة في الموسم الماضي ونوريتش سيتي الصاعد حديثا للبطولة، وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية انتقال العديد من اللاعبين المميزين لصفوف أندية البريميرليج وكذلك رحيل بعض اللاعبين الكبار عن أنديتهم والانتقال لأندية أخرى وعلى رأسهم إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق الذي انضم لصفوف ريال مدريد، كما اقترب البلجيكي روميلو لوكاكاو من الرحيل لإنتر ميلان.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما (1)

الكاف يعلن تأجيل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي والتي ستقام بين بطل دورى الأبطال وبطل الكونفيدرالية (الزمالك). وجاء بيان الكاف عن السوبر قائلا: "بسبب ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019، وبسبب الفترة القصيرة التى تفصلنا عن ميعاد البطولة، والتى كان من المقرر إقامتها أيام 16 و17 و18 من الشهر الحالي". وأكمل البيان: "لذلك قررنا تأجيل المباراة لوقت لاحق، وسنعلن فى وقت لاحق عن موعد المباراة".
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

حكم تونسي لإدارة مباراة الزمالك أمام بطل الصومال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد مباراة ديكيداها الصومالي والزمالك في ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري الأبطال 2019- 2020 إلى الحكم التونسي يسري بوعلي، حيث يحل الزمالك ضيفا على ديكيداها أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، وبعد أسبوعين يستضيف الزمالك مباراة الإياب. ومن المنتظر أن يخوض فريق الزمالك مباراة كأس السوبر الإفريقي في 16 أو 17 أو 18 أغسطس أمام الترجي التونسي بعدما رفضت "كاس" إعادة مباراة النهائي بين الترجي الوداد، حيث أعلن الترجي تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2018- 2019 بعد قبول المحكمة الرياضية الدولية طعنه ضد قرار إعادة إياب نهائي.
مباراة-الجونة-والزمالك (9)

خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة النادي الإسماعيلي مساء غد الأربعاء في تمام الثامنة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة والعشرين في مسابقة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، حيث تعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الأبيض بسبب منافسته على بطولة الدوري الممتاز، وينتظر الزمالك خسارة أو تعادل الأهلي أمام المقاولون حتى يؤجل حسم المسابقة إلى المباراة الأخيرة أمام المارد الأحمر.
اصابة-فرجانى-ساسى

تفاصيل جلسة خالد جلال مع ساسي في الزمالك

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء اجتماعه باللاعبين، وأكد له خلال الجلسة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة. وبعد الجلسة انضم التونسي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. كما اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق وأمير عزمي مجاهد المدرب بمحمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات في جلسة مطولة تحدثا خلالها مع اللاعب عن الأداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة.
يوسف اوباما

مران الزمالك.. غياب أوباما وعودة بوطيب وتأهيل فتحي

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبدأ بجلسة بين خالد جلال واللاعبين من أجل شرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الجونة أمس، وطالبهم بتحقيق الانتصار في مباراتي الإسماعيلي والأهلي المقبلتين دون النظر إلى نتائج المنافس مشددا على ضرورة الحصول على الست نقاط وأداء ما عليهم بالمباراتين. وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب غيابه عن المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الجونة أمس.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org