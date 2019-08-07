مران الزمالك.. تدريبات إضافية لشيكابالا وتأهيل جابر

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

شيكابالا

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا، الثلاثاء، في ودية المتحدة للإسكان، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، حيث وضع أنطونيو مدرب الأحمال برنامجا لهذه المجموعة منعا لتعرضهم للإرهاق. وكانت تلك المباراة بين الفريقين قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف. وعقد طارق يحيى، المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق على هامش المران المقام حاليًّا بملعب النادي، حيث قام يحيى، خلال الجلسة بمنح أيمن حفني بعض التعليمات الفنية والنصائح؛ استعدادًا للفترة المقبلة.

وأدى الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبا الفريق، تدريبات إضافية علي هامش المران المقام حاليا في النادي، حيث خاض الثنائي شيكا وحفني التدريبات الإضافية، طبقا لبرنامج وضعه الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهما وتجهيزهما بشكل مثالي للفترة المقبلة. ويواصل الثنائي

وأدى الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبا الفريق، تدريبات إضافية علي هامش المران المقام حاليا في النادي، حيث خاض الثنائي شيكا وحفني التدريبات الإضافية، طبقا لبرنامج وضعه الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهما وتجهيزهما بشكل مثالي للفترة المقبلة.



ويواصل الثنائي محمد عبدالشافي وإسلام جابر، لاعبا الزمالك تأدية البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهما للفترة المقبلة، حيث أدى الثنائي تدريبات تأهيل بالكرة، وذلك ضمن المراحل الأخيرة للبرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.



ويواصل الزمالك تدريباته لمواجه فريق ديكاداها بطل الصومال، الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري، في الدور التمهيدي لدورى أبطال إفريقيا.