إنتر ميلان يتفق مع مانشستر يونايتد على ضم لوكاكو

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م

لوكاكو

أكدت تقارير إيطالية أن نادي إنتر ميلان، أنهى اتفاقه مع مانشستر يونايتد، لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مقابل 80 مليون يورو مهاجم الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت صحيفة "فوتبول إيطاليا" اليوم الأربعاء، بأن إنتر وافق على دفع 80 مليون يورو للشياطين الحمر، للحصول على خدمات لوكاكو، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع بين الناديين، ثم توقفت بدخول يوفنتوس في الصفقة. وأشارت الصحيفة، إلى أن المهاجم الدولي، سيوقع على عقد مع إنتر ميلان يمتد لخمس سنوات، مقابل راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية أخرى.

وأضافت أن الاتفاق بين إنتر ومانشستر يونايتد تم شفهيًّا على إتمام الصفقة، وأنه لم يعد سوى توقيع العقود الإعلان الرسمي عن الصفقة، حتى يتمكن لوكاكو من إتمام انتقاله للنيراتزوري. من جانبها قالت "سكاي سبورتس" إن مانشستر يونايتد كان يطلب من إنتر 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 13 مليون يورو في صورة مكافآت بإجمالي