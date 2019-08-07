الموسم الجديد.. تقنية الفار تظهر في الدوري الإنجليزي

تحرير:محمد جمال ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

تقنية الفار

علق ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي لبطولة الدورى الإنجليزى الممتاز (البريميرليج)، عن استعدادهم لاستخدام تقنية الفيديو (الفار) خلال الموسم المقبل من البريميرليج، مشيرا إلى أن الملاعب مستعدة لاستخدام الفار خلال الموسم الذي سينطلق يوم الجمعة. وقال ماسترز لشبكة سكاى سبورت الإنجليزية: "لقد عملنا لمدة سنتين لاستخدام تقنية الفار فى البطولة الإنجليزية، ونحن الآن مستعدون لذلك". وأضاف المدير التنفيذى خلال تصريحاته: "لقد كنت مع المديرين خلال وضع اللمسات الأخيرة لاستخدام تنقية الفيديو، لقد قدم المديرون عملا رائعا".

وأكمل عن استخدام التقنية: "يريد الناس رؤية هذه القرارات الكبيرة التى تتخذ خلال المباراة يتم حلها، لكنهم أيضا لا يريدون أن تتوقف وتيرة وشغف الدوري الإنجليزي". وأوضح المدير التنفيذى قائلا: "أعتقد أننا قمنا بخطوة كبيرة للتدخل في تلك القرارات الذاتية وسوف ترى حكامنا يستخدمون منطقة مراجعة الحكم بشكل