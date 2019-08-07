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أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير «يوم مصري»

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
الفنان أحمد الفيشاوي
الفنان أحمد الفيشاوي
انتهى الفنانان أحمد الفيشاوي وخالد النبوي من تصوير جميع مشاهدهما في فيلم "يوم مصري"، اليوم الأربعاء، إذ تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، هو يوم مولد السيدة زينب، حيث يستعرض حياة مجموعة من سكان الحي، ويلقي الضوء على بعض الظواهر السلبية، كما يكشف عن الجوانب الإيجابية في حياة أبطاله. يشارك في بطولة الفيلم أيضًا عدد من النجوم، وهم درة، وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد جمعة وسامي مغاوري، والعديد من النجوم. الفيلم من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للانتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.
ويستعد أحمد الفيشاوي لطرح فيلمه لعيد الأضحى المبارك، "أولاد رزق" الجزء الثاني، والذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، والفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، بالإضافة لعدد كبير من النجوم كضيوف شرف منهم الفنانة أصالة، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق
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العريان: واجهنا هذه الصعوبات خلال تصوير «ولاد رزق2»

عقد مؤتمر صحفي لصناع فيلم أولاد رزق الجزء الثاني، اليوم الأربعاء، حيث حرص على حضوره مخرج العمل، طارق العريان، الذي تحدث عن كواليس الفيلم، معبرًا في بداية حديثه، عن سعادته بطرح الجزء الجديد من "ولاد رزق"، والذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنهم بذلوا فيه مجهودا كبيرا؛ لأن نجاح الجزء الأول كان مسئولية كبيرة على فريق العمل كله؛ ما جعلهم يحرصون على أن يخرج الجزء الثاني بنفس الصورة الجيدة، متمنيا أن يحقق نفس الجماهيرية التي حازها سابقه.
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Once Upon a Time in Hollywood.. الأفضل رغم تراجعه

تراجعت إيرادات فيلم الكوميديا والدراما Once Upon a Time in Hollywood في البوكس أوفيس بنسبة 50%، حيث حقق نهاية هذا الأسبوع 20 مليون دولار، مقارنة بتحقيقه 41 مليون دولار في الافتتاحية. الفيلم تم إصداره في 26 يوليو الماضي بأمريكا، وهو من تأليف وإخراج كوينتن تارانتينو وبطولة نخبة من نجوم هوليوود، من بينهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي. وتدور أحداثه في عام 1969 بمدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتي "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن"، و"كليف بوث" الممثل البديل الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه.
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هند صبري بـ3 وجوه في عيد الأضحى.. أحدها ملكة فرعونية

تعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني، على صعيد السينما التي فضلت أن تركز فيها خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتها فى مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي عرض قبل عامين فى رمضان، وتظهر (هند) خلال موسم أفلام عيد الأضحى بثلاثة وجوه مختلفة، الشخصية الأولي (فريدة عبيد) الزوجة التي قامت بقتل زوجها وابنتها الوحيدة، وعلى أثرها تدخل مستشفى العباسية، وذلك بفيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني، والشخصية الثانية خلال الفيلم نفسه وهي (لوليا) عرافة الغجر، والتي سيرها الفنان كريم عبد العزيز، فى أحلامه.
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كواليس آخر لقاء لفاروق الفيشاوي قبل وفاته

قبل ساعات من دخول الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، في غيبوبة الكبد، زارته الفنانة المعتزلة الشهيرة، وأبلغها الأطباء أنه ممنوع من الزيارات، لكنه حين علم بوجودها سمح لها بالدخول. وكتبت الفنانة منشورا على حسابها في موقع التواصل «فيسبوك»: «فاروق إنت مشيت.. هو كده خلاص يعني، يا أجدع وأحب خلق الله.. من إمبارح وأنا مش مصدقة لأن قبلها بيوم كنت عندك في المستشفى، وكانت الزيارة ممنوعة، بس إنت لما عرفت إني موجودة طلبت أدخلك، وقضيت معاك فوق النص ساعة من المرح والضحك، وكأنك مش مريض وفي حالة خطرة».
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تشييع جثمان فاروق الفيشاوي بمسقط رأسه (صور)

ودع أهالى قرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفي فجر اليوم الخميس، بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بسرطان الكبد، عن عمر يناهز 67 عاما، وشيع جثمانه الآلاف من أهالى قريته والقرى المجاورة، الذين حرصوا على مرافقته حتى مثواه الأخير، إلى جانب أبنائه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفى، إضافة إلى نقيب الممثلين أشرف ذكي، والفنانين «إلهام شاهين، هاني مهنا، محمد ممدوح، أحمد داوود، شهيرة». ودفن «الفيشاوي» بمقابر عائلته إلى جوار شقيقه الذى رحل قبل عام، وذلك وفقا لرغبته بأن يدفن بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
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سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
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احتشاد أهالي سرس الليان أمام مقابر «الفيشاوي» (صور)

خرج جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، برفقة نجليه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفي وزملائه في الوسط الفني ومحبيه، متجهين إلى قرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، مسقط رأسه، لكى يتم دفنه بمقابر عائلته هناك وفقا لرغبته. وعلى الجانب الآخر، احتشد أهالى سرس الليان أمام مقابر الفيشاوي انتظارا للحظة وصول الجثمان، من أجل تأدية صلاة الجنازة عليه مرة أخرى بمسجد الصعيدي، وسط أقاربه وأهل بلده الذين يكنون له الحب، كونه لم يبخل عليهم يوما وكان دائما ودودًا بهم.
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