أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير «يوم مصري»

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

الفنان أحمد الفيشاوي

انتهى الفنانان أحمد الفيشاوي وخالد النبوي من تصوير جميع مشاهدهما في فيلم "يوم مصري"، اليوم الأربعاء، إذ تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، هو يوم مولد السيدة زينب، حيث يستعرض حياة مجموعة من سكان الحي، ويلقي الضوء على بعض الظواهر السلبية، كما يكشف عن الجوانب الإيجابية في حياة أبطاله. يشارك في بطولة الفيلم أيضًا عدد من النجوم، وهم درة، وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد جمعة وسامي مغاوري، والعديد من النجوم. الفيلم من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للانتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.

ويستعد أحمد الفيشاوي لطرح فيلمه لعيد الأضحى المبارك، "أولاد رزق" الجزء الثاني، والذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، والفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، بالإضافة لعدد كبير من النجوم كضيوف شرف منهم الفنانة أصالة، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق