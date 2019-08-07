دافيد لويز يرغب في الانتقال إلى آرسنال

تحرير:محمد جمال ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م

دافيد لويز

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة الدولى البرازيلي دافيد لويز مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، الانتقال لنادى أرسنال، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وفى تقرير لشبكة سكاي سبورت الإنجليزية كشفت خلاله عن رغبة المدافع البرازيلي الانتقال للجانرز، وأضافت أن ذلك يأتى فى الوقت الذى يتدرب فيه لويز بعيدا عن أبناء لامبارد. وكشف أوناى إيمرى المدير الفنى لأرسنال خلال تصريحات للشبكة الإنجليزية عن رغبته فى ضم مدافع للفريق قبل إغلاق موسم الانتقالات الصيفية لهذا الموسم فى إنجلترا مساء الخميس المقبل.

وقال إيمري: "إذا استطعنا خلال ذلك اليوم ضم مدافع، سيكون أمرا عظيما". وأضاف المدير الإسبانى: "نمتلك الكثير من المدافعين، لكنها كانت مفاجأة أن يخبرنا كوسينلي أن يرحل". وأكمل: "حاولنا أن نضم بعض اللاعبين المهمين للدفاع، لكن عندما لا نستطيع فعل ذلك، لن نقتنع بلاعبى الدرجة الثانية للتوقيع معهم". ومن المتوقع