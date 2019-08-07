قاتل عجوز الشرقية وحفيدتها: كانت عايزة تتجوزني عرفي

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

جثة - صورة أرشيفية

كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت في مقتل ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، على يد صديق نجل الأولى، داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز؛ إذ أفاد المتهم بوجود علاقة غير شرعية جمعت بينه والعجوز التي يصغرها بأكثر من ثلاثين عامًا، وطالبته بالزواج منها عرفيًا، فما كان منه إلا أن قتلها هي وحفيدتها بواسطة «جاكوش» وضلفة شباك، فيما تصادف وجود الطفلة الصغيرة وقت خلاف بينهما انتهى بقتل المرأة وحفيدتها، فيما بعثر القاتل محتويات المنزل ليبدو الحادث كما لو كان بغرض السرقة.

البداية كانت بورود بلاغًا بالعثور على كلّ من: «آ. ع. ع» 65 عامًا، بائعة فاكهة، وحفيدتها «ح. أ. ع» 3 سنوات، مقتولين داخل منزل الأولى بناحية شارع «المرور» ببندر مركز ومدينة ديرب نجم.تبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على الجثتين بهما ضربات بأنحاء متفرقة بالرأس، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة