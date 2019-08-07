جريمة

قاتل عجوز الشرقية وحفيدتها: كانت عايزة تتجوزني عرفي

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت في مقتل ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، على يد صديق نجل الأولى، داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز؛ إذ أفاد المتهم بوجود علاقة غير شرعية جمعت بينه والعجوز التي يصغرها بأكثر من ثلاثين عامًا، وطالبته بالزواج منها عرفيًا، فما كان منه إلا أن قتلها هي وحفيدتها بواسطة «جاكوش» وضلفة شباك، فيما تصادف وجود الطفلة الصغيرة وقت خلاف بينهما انتهى بقتل المرأة وحفيدتها، فيما بعثر القاتل محتويات المنزل ليبدو الحادث كما لو كان بغرض السرقة.
البداية كانت بورود بلاغًا بالعثور على كلّ من: «آ. ع. ع» 65 عامًا، بائعة فاكهة، وحفيدتها «ح. أ. ع» 3 سنوات، مقتولين داخل منزل الأولى بناحية شارع «المرور» ببندر مركز ومدينة ديرب نجم.تبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على الجثتين بهما ضربات بأنحاء متفرقة بالرأس، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة
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مطار-القاهرة

ضبط عملات أثرية في طرد قادم من التشيك بمطار القاهرة

في ضربة جديدة تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، داخل طرد قادم من التشيك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته. جاء ذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك DHL، تم الكشف على مشمول البوليصة رقم 1623772264 الواردة من التشيك باسم «ا. م. ع» وبفتح الطرد تبين وجود 9 عملات معدنية قديمة داخل الطرد تم الشكك في أثريتها. وبعرض العملات على لجنة الآثار أفادت بأثريتها، وأن تاريخها يرجع للعصر الإغريقي والبطلمي.
رشوة

بسبب الرشوة.. إيقاف وكيل تموين الفيوم عن العمل

أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارًا إداريًا حمل رقم 296 لسنة 2019، بوقف "ع. ال. م. م"، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن العمل، وصرف نصف الأجر فقط، لحبسه منذ يوم 30 يوليو الماضي، على ذمة القضية رقم 5558 لسنة 2019 طبقًا لنص المادة 64 من القانون 81 لسنة 2016، وأنّه يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسؤوليته التأديبية. جاء القرار طبقًا لقانون 81 لسنة 2016 بشأن نظام العاملين بالدولة ولائحته التنفيذية، وعلى القانون 43 لسنة 79 بشأن نظام الحكم المحلي.
جثة (5)

مقتل مسنة بضربة على رأسها داخل شقتها في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من جهودها لحل لغز العثور على سيدة مسنة مقتولة بضربة على رأسها داخل منزلها، اليوم الأربعاء، في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، عن ورود بلاغ من أهالى مدينة أجا إلى مأمور المركز بالعثور على جثة سيدة مسنة مقتول داخل منزلها، أثناء الطرق عليها ولم ترد ما أثار تخوفهم من وقوع مكروه لها وباقتحام المنزل اكتشفوا الواقعة.
انقلاب-سيارة

قتيلان ومصابان من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بترعة

لقي طبيب قلب ونجله مصرعهما وأصيبت زوجته وشقيقه، اليوم الأربعاء، في حادث مروع على طريق "طلخا- بلقاس" بمحافظة الدقهلية، حيث انقلبت سيارة كانوا يستقلونها في الترعة، وأسفر الحادث عن مصرعهما وإصابة زوجته وشقيقه بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى الدولي لرعايتهما. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب ملاكي في ترعة بسنديلة.
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جثة

«الموت في الأناناس».. قصة زوجة قاتلة وصديق خائن

خطفت قلبه منذ أن رآها، بات يمنّي نفسه كل يوم أن تكون من نصيبه، جلس ذات ليلة بجانب والدته التي تخطت الخمسين يحدثها عن تلك الفتاة، فنظرت إليه بابتسامة علت وجهها، وراح يمدح في أخلاقها وجمالها وكأنه لم يتحدث من قبل، وافقت والدته على من اختارها قلبه، وباركت خطبتهما، لم يمضِ وقت طويل حتى حان موعد الزفاف، كانت سعادته لا توصف وكأنه ملك الحياة بحذافيرها، لم يكن يدري أنه وقع في حرباء تتلون على كل شكل ولون، خانته وسلبت حياته، إذ دنست شرفه مع صديقه الخائن، وقتلته بدم بارد.
جثة-فى-شقة

سر التوصيلة الأخيرة لذبيح على الطريق وقتيل بالمصرف

من صحراء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى أحد المصارف المائية بمحافظة دمياط، كانت السرقة هي الدافع الرئيسي وراء مقتل سائقين، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات الجريمتين في توقيت متزامن تحت إشراف اللواء علاء سليم، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي تتركز في المقام الأول على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى جرائم القتل لما تمثل من خطورة على المجتمع.
فتاة-العياط

والد «فتاة العياط»: بنتي نجت من الاغتصاب.. وكفاية صدمتنا

"بنتي لو معملتش كده كانت هتغتصب وتتقتل وتترمي في الجبل وبتمنى إن بنتي تطلع براءة وفي الأول والآخر كانت بتدافع عن نفسها كفاية علينا الصدمة وربنا يعلم بالحال" بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالله رزق والد أميرة والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" حديثه لـ"التحرير". وأضاف "أميرة كانت جاية المفروض زيارة لجدتها في الجيزة بس أنا مكنش عندي علم بالزيارة دي فوجئت يوم الجمعة إن حد بيتصل عليا بيقولي إلحق بنتك غرقانة دم في جبل طهما في طريق العياط روحت لقيتها عند "عم حجاج" أمام جامع على أول الطريق".
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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