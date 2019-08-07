الأهلي يوافق على الصلح مع شركة «صلة»

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

مجلس الأهلي

أصدر النادي الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه عن موافقة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على قبول التسوية الودية مع شركة «صلة» الرياضية، بشأن النزاع التحكيمي، عقب قيام الشركة بفسخ تعاقدها مع النادي الأهلي بعد حصولها على حقوق رعاية النادي. وأكد بيان الأهلي على أن الموافقة جاءت بعد عدة مراحل، بدأت بمكاتبة رسمية تلقاها النادي من شركة «صلة» الرياضية، تطلب فيها تسوية النزاع وديا، وأن تتنازل الشركة عن المبلغ المالي الكبير الذي حصل عليه النادي كمقدم للتعاقد 150 مليون جنيه.

وأوضح البيان أن المجلس عرض هذه المكاتبة مرفقًًا بها عقد التسوية المرسل من صلة على الشئون القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، والتي قامت بدراسة الموقف كاملا على مدار أكثر من شهر، وانتهت برفع توصية إلى مجلس الإدارة بقبول التسوية الودية التي تحقق المكاسب المادية والأدبية للأهلي، لا سيما أن النادي