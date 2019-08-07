بشوف كوابيس.. ماذا قالت «فتاة العياط» لوالدها؟

محامية فتاة العياط: كنت أستند على كونها طفلة والمحكمة تنتظر التقارير الفنية وقرار إخلاء سبيلها ضعيف.. ووالد أميرة: كان نفسي تاخد إخلاء سبيل بأي ضمانات

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م

قالت دينا المقدم، دفاع الطفلة "أميرة" المتهمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إنها تحاول من أجل إخلاء سبيل موكلتها وسط رفض المحكمة والنيابة، مشيرة إلى أن الفيصل في القضية تقارير فنية للطب الشرعي والمعمل الجنائي. وأوضحت "المقدم" فى تصريحات لـ"التحرير" أن خروجها بإخلاء سبيل ضعيف، والاحتمال الغالب حصولها على براءة بعد جلسة محكمة. وكشفت عن أنه في أثناء المواجهة بين "أميرة" والمتهمين لم يحاولوا إنكار رواية المتهمة بأنها قتلت المجني عليه "مهند"، دفاعًا عن شرفها، موضحة أن عدم الإنكار يُعد موافقة على ما قالته موكلتها وهو في مصلحتها.

وأضافت أن "جلسة تجديد حبسها يوم 24 أغسطس الجاري في محكمة العياط، وأن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة عند أميرة، واستندت على كونها طفلة ولكن المحكمة تنتظر التقارير الفنية التي لن تظهر قبل شهرين. وأشارت "المقدم" إلى أنها تؤدي واجبها على أكمل وجه والقرار للمحكمة في النهاية. أحمد رزق والد أميرة، قال بنبرة

وأضافت أن "جلسة تجديد حبسها يوم 24 أغسطس الجاري في محكمة العياط، وأن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة عند أميرة، واستندت على كونها طفلة ولكن المحكمة تنتظر التقارير الفنية التي لن تظهر قبل شهرين.

وأشارت "المقدم" إلى أنها تؤدي واجبها على أكمل وجه والقرار للمحكمة في النهاية.

أحمد رزق والد أميرة، قال بنبرة حزينة في تصريحات لـ"التحرير" "أنا زعلان وكنت بتمنى أنها تخرج في آخر جلسة، خصوصا أن المحكمة أجرت مواجهة بين أميرة والولدين المتهمين اللي مكنش عندهم حتى كلام يقولوه".

وأضاف والد فتاة العياط، "أميرة نفسيتها تعبت لأنها طفلة ومحبوسة مع ستات كبيرة في مركز الشرطة، كان نفسي تاخد إخلاء سبيل بأي ضمانات، خصوصا إن مكانها وعنوانها معروفين وهي اللي سلمت نفسها يعني مفيش خوف من خروجها وناس كتير متعاطفة معاها وكانت تتمنى إنها تخرج قبل العيد".

وتابع "رزق": "أنا وإخواتها وأمها تعبانين وظروفي متسمحش بالسفر من الفيوم للعياط، وأميرة قالتي أنا تعبانة وعايزة أخرج، وأنا محبوسة ليه وبتقولي أنا بشوف كوابيس بسبب الحادثة وبقوم من النوم مفزوعة، طبعا غصب عنها دي طفلة عندها 14 سنة ودايما بتعيط".

كانت محكمة جنح العياط، قررت تجديد حبس "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية معها بتهمة قتل شاب قالت خلال التحقيقات إنه حاول اغتصابها، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس الجاري لنظر تجديد الحبس التالي، وذلك بعد مطالبة دفاعها بإخلاء سبيل الفتاة باعتبارها طفلة لا يجوز حبسها، وعدم وجود خشية من هربها أو تأثيرها على الأدلة، علاوة على اتهام "حبيبها" وصديقه بارتكاب جرائم سرقتها واختطافها والشروع فى قتلها، بما يؤكد صحة روايتها وأنها وقعت ضحية لمحاولة شروع فى اغتصاب.

فيما شهدت جلسة تجديد الحبس السابقة إقرار الفتاة بقتل المجني عليه "الأمير مهند" دفاعًا عن شرفها حينما حاول اغتصابها وتهديدها بسكين، إذ شهدت الجلسة انهيار المتهمة وبكاءها أمام القاضي وهى تروي تفاصيل ما حدث معها بالتقائها مع شخص على علاقة عاطفية به واختفائه فجأة بعدما أخذ أحد هاتفيها المحمولين، فاتصلت به وفوجئت بالمجني عليه يجيبها ويطلب مقابلتها وحاول الاعتداء عليها فقتلته.

وقالت دينا المقدم، محامية الفتاة فى تصريحات سابقة: "إن الشاب الذي حاول الاعتداء على موكلتها لديه سابقة تحرش، وكان يتعاطى مخدرات، وحاولنا التواصل مع أهل السائق ولكنهم رفضوا، وكل ما يهمهم هو السيارة الميكروباص التي كان يستقلها في أثناء الواقعة".

فيما قال والد المتهمة فى تصريحات سابقة: "أنا فخور بيها لأنها دافعت وحافظت على نفسها وهي بنت بـ100 راجل وبنتي لو معملتش كده كانت هتغتصب وتتقتل وتترمي في الجبل".

وتمنى أن تنال ابنته البراءة لأنها كانت تدافع عن نفسها، وفي الأول والآخر كانت بتدافع عن نفسها كفاية علينا الصدمة وربنا يعلم بالحال".

وأضاف "أنه دون عمل ولا يمتلك غير محل صغير في الفيوم، وكانت أميرة تعمل في محل ملابس لتجيهز نفسها ومساعدته".