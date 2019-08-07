جريمة

بشوف كوابيس.. ماذا قالت «فتاة العياط» لوالدها؟

محامية فتاة العياط: كنت أستند على كونها طفلة والمحكمة تنتظر التقارير الفنية وقرار إخلاء سبيلها ضعيف.. ووالد أميرة: كان نفسي تاخد إخلاء سبيل بأي ضمانات
تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م
أميرة طفلة العياط
أميرة طفلة العياط
قالت دينا المقدم، دفاع الطفلة "أميرة" المتهمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إنها تحاول من أجل إخلاء سبيل موكلتها وسط رفض المحكمة والنيابة، مشيرة إلى أن الفيصل في القضية تقارير فنية للطب الشرعي والمعمل الجنائي. وأوضحت "المقدم" فى تصريحات لـ"التحرير" أن خروجها بإخلاء سبيل ضعيف، والاحتمال الغالب حصولها على براءة بعد جلسة محكمة. وكشفت عن أنه في أثناء المواجهة بين "أميرة" والمتهمين لم يحاولوا إنكار رواية المتهمة بأنها قتلت المجني عليه "مهند"، دفاعًا عن شرفها، موضحة أن عدم الإنكار يُعد موافقة على ما قالته موكلتها وهو في مصلحتها.
وأضافت أن "جلسة تجديد حبسها يوم 24 أغسطس الجاري في محكمة العياط، وأن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة عند أميرة، واستندت على كونها طفلة ولكن المحكمة تنتظر التقارير الفنية التي لن تظهر قبل شهرين. وأشارت "المقدم" إلى أنها تؤدي واجبها على أكمل وجه والقرار للمحكمة في النهاية. أحمد رزق والد أميرة، قال بنبرة
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مطار-القاهرة (3)

إحباط تهريب مخدرات في مطار القاهرة (فيديو)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة، والجهات المختصة من ضبط عددٍ من الخطابات البريدية تحوي مواد مخدرة. وأسفر تفتيش الخطابات عقب تقنين الإجراءات عن ضبط (31 بذرة لنبات القنب المخدر "الماريجوانا" - 75 قرصا مخدرا لعقار الإكستاسي – كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 6 جرامات - كمية من مادة M.D.M.A المخدرة وزنت 111 جراما "المادة الفعالة لمخدر الإكستاسى" – كمية لمادة THC المخدرة "المادة الفعالة لمخدر الحشيش" وزنت 45 جراما - 10 طابع LCD المخدر).
جثة-فتاة

قاتل عجوز الشرقية وحفيدتها: كانت عايزة تتجوزني عرفي

كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت في مقتل ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، على يد صديق نجل الأولى، داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز؛ إذ أفاد المتهم بوجود علاقة غير شرعية جمعت بينه وبين العجوز التي يصغرها بأكثر من ثلاثين عامًا، وطالبته بالزواج منها عرفيًّا، فما كان منه إلا أن قتلها هي وحفيدتها بواسطة «جاكوش» وضلفة شباك، فيما تصادف وجود الطفلة الصغيرة وقت خلاف بين الجاني والعجوز، وقد بعثر القاتل محتويات المنزل ليبدو الحادث كما لو كان بغرض السرقة.
مطار-القاهرة

ضبط عملات أثرية في طرد قادم من التشيك بمطار القاهرة

في ضربة جديدة تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، داخل طرد قادم من التشيك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته. جاء ذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك DHL، تم الكشف على مشمول البوليصة رقم 1623772264 الواردة من التشيك باسم «ا. م. ع» وبفتح الطرد تبين وجود 9 عملات معدنية قديمة داخل الطرد تم الشكك في أثريتها. وبعرض العملات على لجنة الآثار أفادت بأثريتها، وأن تاريخها يرجع للعصر الإغريقي والبطلمي.
رشوة

بسبب الرشوة.. إيقاف وكيل تموين الفيوم عن العمل

أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارًا إداريًا حمل رقم 296 لسنة 2019، بوقف "ع. ال. م. م"، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن العمل، وصرف نصف الأجر فقط، لحبسه منذ يوم 30 يوليو الماضي، على ذمة القضية رقم 5558 لسنة 2019 طبقًا لنص المادة 64 من القانون 81 لسنة 2016، وأنّه يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسؤوليته التأديبية. جاء القرار طبقًا لقانون 81 لسنة 2016 بشأن نظام العاملين بالدولة ولائحته التنفيذية، وعلى القانون 43 لسنة 79 بشأن نظام الحكم المحلي.
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امرأة-تحمل-سكين

عشيق وجثة.. رحلة «سميحة» من خيانة زوجها لقتل حماتها

سافر زوجها "ابن نجع حمادي" للقاهرة بحثا عن لقمة العيش تاركا والديه المسنين بصحبة زوجته "سميحة"، وقبل سفره أوصاها برعاية والديه "خلي بالك منهم"، بينما لم تصن الزوجة الأمانة، ودنست عرضه وقتلت والدته المسنة بعدما انساقت خلف شهواتها وضربت بكل القيم عرض الحائط. بدأت جريمة "سميحة" بخيانة وانتهت بجريمة قتل بعدما باعت جسدها لعشيقها الشاب، وسقطت في الوحل وصارت سيرتها تلوكها الألسنة بعدما صارت حديث قريتها الصغيرة التي ما زالت تحتفظ بتقاليدها وطيبة أهلها ولكن "سميحة" استبدلت ثوب الشرف وتملكتها الخيانة.
ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
طفل-مقتول-جثة-قتل

ضرب وتعذيب وجثة.. الطفلة ملك ضحية عشيق الأم بالعجوزة

لم يتحمل جسد الطفلة ملك شعبان، التي لم تتجاوز 4 أعوام، تعذيب زوج والدتها لها بسبب بكائها، تارة يضربها بخرطوم مياه وتارة آخرى ركلآ بالأقدام التي تركت أثار وعلامات على جسدها النحيل، وبعدما لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الضرب، وتوجه بصحبة والدتها لمستشفى قصر العيني وادعيا سقوط الطفلة من علو، إلا أن مفتش الصحة كشف جريمة زوج الأم بعدما أثبت وجود إصابات وآثار تعذيب فى جسد الضحية مع شبهة جنائية في الوفاة ليتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من المستشفى، بوصول طفلة جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.
جثة-طفل-مقتول-قتل

سجى ضحية الحقد.. خنقتها جارتها وأحرقت جثتها في الفرن

جاءت للحياة بوجه ملائكي وقلب أبيض صغير لم يدنسه غل ولا حقد أو كراهية، طفلة بريئة لم يتجاوز عمرها العامين، لا تعرف سوى اللهو واللعب، ملاك يسير على الأرض بقدمين، بينما يسكن بجوارها شيطانة مات قلبها وغاب ضميرها، ضربت بكل قيم الإنسانية والأعراف عرض الحائط، لا تعرف سوى نار الانتقام التي تأكل في عقلها كما يأكل اللهب عمار الأرض، امرأة فقدت عقلها وسخرت كل قوتها في الانتقام من جارتها عبر طفلتها التي لا تعرف بأي ذنب قتلت، خنقتها بكل ما أوتيت من حقد وكراهية، وألقت جثتها في النار ليختلط عظامها بالحطب وقلبها النقي الأبيض برماد الفرن الأسود.
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