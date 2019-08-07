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البابا تواضروس: الكنيسة تتبرع ماليا لمعهد الأورام

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستقدم مشاركتها المالية مثل كل المساهمات والتبرعات التي قدمها جميع أبناء الوطن، للمعهد القومي للأورام بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي أصابه. وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها اليوم الأربعاء، من دير الشهيد مارمينا بمريوط بمحافظة الإسكندرية، بخالص العزاء باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأسر الشهداء الذين راحوا ضحية العمل الإرهابي.
وقال البابا: نصلى من أجل الضحايا شهداء الغدر ومن أجل المصابين، مقدما التحية لجميع مؤسسات الدولة في معالجة آثار الحادث الإرهابي الأثيم الذى أصاب كثيرين، وطال أيضا مباني المعهد. وأضاف أن الكنيسة تُصلي من أجل جميع المرضى في المعهد القومي للأورام الكبار والصغار، وأن المعهد أحد الصروح المهمة في بلادنا. وتابع
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ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد:طقس الخميس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
السيسي (5)

قرار جمهوري بإعادة تخصيص 47 جزيرة لمصلحة القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص عدد "47 جزيرة" من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لمصلحة القوات المسلحة، أراض إستراتيجية ذات أهمية عسكرية.
وادي حيتان بالفيوم .. حفريات أكبر حوت في العالم-1

هل تنجح الحكومة في استثمار المحميات الطبيعية؟

خطوات في كل الاتجاهات من قبل الجهات المسؤولة في الدولة للاستفادة من كل ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية جاذبة للسياح، وكانت آخر تلك الخطوات، هو لقاء وزيرتي السياحة والبيئة لوضع خطط تهدف لتنمية موارد المحميات الطبيعية المصرية والاستفادة منها. ويبلغ عدد المحميات الطبيعية فى مصر 31 محمية، من يزاول منها النشاط فعليا 13 محمية فقط، تتوزع المحميات الـ13 بين 8 محافظات القاهرة والتي يوجد بها محميتان، ومحافظة كفر الشيخ ويوجد بها محمية واحدة فقط، بالإضافة إلى محافظة الجيزة ويوجد بها محمية واحدة، ومحافظة الفيوم والتى يوجد بها محميتان طبيعيتان.
السيد-البدوى (1)

«الوفد» على صفيح ساخن.. والسيد البدوي كلمة السر

فى خطوة وصفها البعض بالمفاجئة، قرر حزب الوفد إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة من الحزب، جاء القرار استنادًا إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيه 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهرًا لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أية خطوات بالسداد. وبناء على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وعلى تأشيرة رئيس الحزب عليها، تقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيو الماضي، وصدر القرار رقم (140) لسنة 2019 بإسقاط عضويته من الحزب.
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تشييع شهداء معهد الأورام 1

تشييع 12 من شهداء معهد الأورام بـ«ميت حبيب» (صور)

أدى اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، صلاة الجنازة على شهداء التفجير الإرهابى الذى وقع أمام المعهد القومى للأورام، من أبناء قرية ميت حبيب، التابعة لمركز سمنود. جاء ذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة سمنود، وآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة الذين خرجوا في مشهد جنائزي مهيب لتشييع الجثامين. كما قدم محافظ الغربية واجب العزاء لأسر الشهداء داعيا الله عز وجل لأسرهم الصبر والسلوان، ، ومؤكدا أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تنال من عزيمة ووحدة المصريين، بل تزيد الإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره ودحره.
جنازة شهداء معهد الأورام بالغربية 2

أهالي ميت حبيب يشيعون شهداء معهد الأورام (صور)

فى مسهد جنائزى مهيب، شيع الآلاف من أهالى قرية ميت حبيب، التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، جثامين 12 من أبنائها، الذين راحوا ضحية التفجير الإرهابى الذى وقع، الإثنين، أمام المعهد القومى للأورام. وتوافد المشيعون من أهالى القرية والقرى المجاورة لها على مكان تشييع الجنازة، وحرص إمام المسجد على الدعاء للشهداء أثناء انتظار وصول الجثامين، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة فى الشارع، إذ أعلن الإمام عبر مكبرات الصوت عن إقامة الصلاة على الشهداء وهم داخل سيارات الإسعاف، وفور أن انتهى المشيعون من الصلاة تحركت سيارات الإسعاف باتجاه المقابر لدفن الجثامين.
محمد-عثمان-الخشت (1)

الخشت: خسائر معهد الأورام تقدر بـ100 مليون مبدئيا (فيديو)

أعلن محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن التقديرات المبدئية في خسائر معهد الأورام حتى الآن تقدر بنحو 100 مليون، مؤكدًا أن أي تبرعات تكون زائدة عن هذا المبلغ سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد لـ30%، من أجل مصلحة المواطنين والبسطاء والمرضى. وقال رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، مساء الثلاثاء، إن هناك أكثر من 306 آلاف شخص يتردد على المعهد سنويا، وعدد المرضى الداخلين للمعهد 7261 سنويًا، ويتم عمل 4800 عملية سنويا.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (18)

تبرعات معهد الأورام.. من يُدير «الصرف والرقابة»؟

تأكيدًا على رفض المجتمع للإرهاب شعبا وحكومة، انطلقت في الساعات الماضية سهام الخير، بالتبرع لمصلحة معهد الأورام، عقب الحادث الإرهابي، في مشهد جسد تلاحم الشعب مع الدولة في حربها على الإرهاب لاقتلاع جذوره. عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال أعلنوا فور اندلاع الحادث الذي خلف ضحايا أبرياء، تبرعهم لملصحة معهد الأورام، وأمام ذلك المشهد، تستعرض "التحرير" العديد من الأسئلة التى تدور فى أذهان المصريين، وأولها مَن المسئول عن إنفاق تلك التبرعات؟، ومَن الجهات التي تراقب صرفها؟ وكيف سيصرف معهد الأورام تلك الملايين؟
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