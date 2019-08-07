البابا تواضروس: الكنيسة تتبرع ماليا لمعهد الأورام

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

البابا تواضروس

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستقدم مشاركتها المالية مثل كل المساهمات والتبرعات التي قدمها جميع أبناء الوطن، للمعهد القومي للأورام بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي أصابه. وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها اليوم الأربعاء، من دير الشهيد مارمينا بمريوط بمحافظة الإسكندرية، بخالص العزاء باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأسر الشهداء الذين راحوا ضحية العمل الإرهابي.

وقال البابا: نصلى من أجل الضحايا شهداء الغدر ومن أجل المصابين، مقدما التحية لجميع مؤسسات الدولة في معالجة آثار الحادث الإرهابي الأثيم الذى أصاب كثيرين، وطال أيضا مباني المعهد. وأضاف أن الكنيسة تُصلي من أجل جميع المرضى في المعهد القومي للأورام الكبار والصغار، وأن المعهد أحد الصروح المهمة في بلادنا. وتابع