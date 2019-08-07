إحباط تهريب مخدرات في مطار القاهرة (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م

ميناء القاهرة الجوي - صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة، والجهات المختصة من ضبط عددٍ من الخطابات البريدية تحوي مواد مخدرة. وأسفر تفتيش الخطابات عقب تقنين الإجراءات عن ضبط (31 بذرة لنبات القنب المخدر "الماريجوانا" - 75 قرصا مخدرا لعقار الإكستاسي – كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 6 جرامات - كمية من مادة M.D.M.A المخدرة وزنت 111 جراما "المادة الفعالة لمخدر الإكستاسى" – كمية لمادة THC المخدرة "المادة الفعالة لمخدر الحشيش" وزنت 45 جراما - 10 طابع LCD المخدر).

تم ذلك خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، التي قادت فرق البحث لتحديد عدد من المتهمين والمرسل إليهم تلك الطرود، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 متهمين. وضبط بحوزة أحدهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جراما – كمية من نبات الماريجوانا المخدر وزنت 63 جراما – 6 بذور لمخدر الماريجوانا - "مطحنة ،