الكاف يعلن تأجيل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

تحرير:محمد جمال ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

الترجى والوداد نهائى أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي والتي ستقام بين بطل دورى الأبطال وبطل الكونفيدرالية (الزمالك). وجاء بيان الكاف عن السوبر قائلا: "بسبب ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019، وبسبب الفترة القصيرة التى تفصلنا عن ميعاد البطولة، والتى كان من المقرر إقامتها أيام 16 و17 و18 من الشهر الحالي". وأكمل البيان: "لذلك قررنا تأجيل المباراة لوقت لاحق، وسنعلن فى وقت لاحق عن موعد المباراة".

وقرر الكاف اليوم الأربعاء تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، وكانت أزمة قد حدثت خلال المباراة بعد رفض الوداد استكمال اللقاء لعدم وجود تقنية الفيديو VAR وقرر كاف بعد ذلك أن المباراة ستتم إعادتها على ملعب محايد، قبل أن يلجأ الفريقان إلى المحكمة الرياضية التي أعادت الاختصاص