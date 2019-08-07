رياضة

الكاف يعلن تأجيل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

تحرير:محمد جمال ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
الترجى والوداد نهائى أبطال إفريقيا
الترجى والوداد نهائى أبطال إفريقيا
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي والتي ستقام بين بطل دورى الأبطال وبطل الكونفيدرالية (الزمالك). وجاء بيان الكاف عن السوبر قائلا: "بسبب ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019، وبسبب الفترة القصيرة التى تفصلنا عن ميعاد البطولة، والتى كان من المقرر إقامتها أيام 16 و17 و18 من الشهر الحالي". وأكمل البيان: "لذلك قررنا تأجيل المباراة لوقت لاحق، وسنعلن فى وقت لاحق عن موعد المباراة".
وقرر الكاف اليوم الأربعاء تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، وكانت أزمة قد حدثت خلال المباراة بعد رفض الوداد استكمال اللقاء لعدم وجود تقنية الفيديو VAR وقرر كاف بعد ذلك أن المباراة ستتم إعادتها على ملعب محايد، قبل أن يلجأ الفريقان إلى المحكمة الرياضية التي أعادت الاختصاص
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الاتحاد الإفريقي يؤجل إعلان قرار نهائي دوري الأبطال

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أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن فريقه على أتم الاستعداد لخوض مباراة السوبر الإفريقي مهما كان اسم المنافس، وقال المشرف على الكرة بالزمالك في تصريح لإذاعة "إي إف إم" التونسية: "نحن على أتم الاستعداد للعب مباراة السوبر، ولكن ما يزعجنا أن ملف الترجي الرياضي والوداد لم يحسم بعد، ولم يتأكد خوضنا مباراة السوبر ولدينا التزامات أخرى، وعلى كل حال نحن سنستعد لأي منافس بنفس الطريقة، فالفريقان كبيران وسنكون جاهزين للموعد سواء واجهنا الترجي أو الوداد".
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بيان جديد من «كاف» بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي "كاف" بيانا رسميا حول لقاء الترجي التونسي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إلغاء إعادة المباراة، وأكد كاف في بيانه أن اللجنة التأديبية ستجتمع في أقرب فرصة، لاتخاذ قرار نهائي حول الأزمة، ومناقشة الأمر بكل تفاصيله. وكان الوداد قد توقف عن اللعب، حتى يتم تشغيل تقنية الفيديو، وذلك بعد إلغاء هدف لصالحه في مباراة إياب النهائي، أمام مضيفه الترجي، الذي قرر كاف حينها تتويجه باللقب، قبل أن يتراجع ويطالبه بتسليم الكأس والميداليات، ويعلن عن إعادة اللقاء على ملعب محايد.
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«فرخة» جائزة رجل المباراة في الدوري المالاوي

في مشهد كوميدي جديد بالملاعب الإفريقية، ظهر لاعب فى الدورى المالاوى يتسلم «فرخة» من أحد الأشخاص في الملعب، وتبين أن اللاعب هو حسن كاجوكي لاعب فريق بيج بولتس المالاوي وهذه الـ«فرخة» هي جائزة رجل المباراة التى قدمها أحد الرعاة للاعب، وذلك بعد تسجيله هدفين وصنع مثلهما في فوز فريقه بيج بولتس على كارانجا يونايتد بخماسية نظيفة والتى جمعتهما أمس على ملعب كاموزو. ويحتل فريق بيج بولتس المركز الخامس من الدورى المالاوى برصيد 22 نقطة، بينما يتصدر الدورى فريق يسمى "كاموزو باراكس" برصيد 27 نقطة.
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