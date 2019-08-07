مواصفات سامسونج Galaxy Note10 بعد طرحه رسميا بنسختين

هاتف سامسونج Galaxy Note يأتي بحجمين مع قلم S Pen بخصائصه المحسّنة وشحن فائق السرعة ومزايا الكاميرا الاحترافية ومجموعة من الأدوات وقدرات فائقة

تحرير:أحمد ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن هاتفها الجديد Galaxy Note10، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي ووسائل تعزيز الإنتاجية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة للمستخدم، ويُستوحى تصميم الهاتف الجديد من أجيال مستخدمي هواتف Galaxy Note الذين يتمتعون بروح الريادة وينتقلون بشكل سلس بين أعمالهم وأنشطة حياتهم اليومية لمنحهم مستوى أعلى من المرونة وحرية العمل بالطريقة التي يرغبون بها؛ مما يتيح لهم التعبير عن قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية سواء كانوا في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل.

وكانت هواتف Galaxy Note قد ساعدت، على مدار سنوات عديدة، ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم لإرضاء شغفهم وتحقيق أهدافهم، ومع هاتف Galaxy Note10، تقدم سامسونج لعملائها المخلصين تحفة تكنولوجية جديدة لتمكينهم من إنجاز المزيد من الأشياء التي يحبونها. وقال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم اتصالات

وكانت هواتف Galaxy Note قد ساعدت، على مدار سنوات عديدة، ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم لإرضاء شغفهم وتحقيق أهدافهم، ومع هاتف Galaxy Note10، تقدم سامسونج لعملائها المخلصين تحفة تكنولوجية جديدة لتمكينهم من إنجاز المزيد من الأشياء التي يحبونها.

وقال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم اتصالات الأجهزة المتنقلة وتكنولوجيا المعلومات في شركة سامسونج للإلكترونيات: "جمعت هواتف سلسلة Galaxy Note منذ إطلاقها لأول مرة أفضل التقنيات والميزات والابتكارات في عالم الهواتف الذكية، ونواصل في سامسونج من خلال تطوير هاتف Galaxy Note10 التزامنا المتمثل بالارتقاء بتجربة المستخدمين العصريين لهواتف Note الذين يعتمدون على هواتفهم الذكية في تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والإبداع ويحلمون بهاتف ذكي يمكّنهم من الانتقال بشكل سلس من الأفكار إلى الإنجازات بدون أي جهد".

وأضاف: "لقد تم تصميم كل عنصر من عناصر Galaxy Note10 لمساعدة المستخدمين على تحقيق المزيد فسواء كان المستخدم ينجز مشروعًا كبيرًا للعمل، أو يستمتع بالتقاط مقاطع الفيديو وتحريرها، أو يرغب بممارسة ألعابه المفضلة على الهاتف، فإن جهاز Galaxy Note10 سوف يساعدهم على القيام بذلك بشكل أسرع وأفضل".

تصميم مذهل لتجربة استخدام ممتازة



يقدّر مستخدمو Galaxy Note بشكل كبير قوة التصميم المتطور -ليس فقط من ناحية الشكل وإنما المضمون أيضًا بغية الحصول على تجربة استخدام مثالية، لذلك صممت سامسونج كل عنصر من عناصر Galaxy Note10 ليكون أنيقًا ونحيفًا وخاليًا من أي عوائق يمكن أن تشتت الانتباه، بحيث يتمكن المستخدمون من تركيز اهتمامهم الكامل على الأفكار والمشاريع والمحتوى الأكثر أهمية.





حجمان اثنان

لأول مرة على الإطلاق، يأتي أحد هواتف سلسلة Galaxy Note في حجمين اثنين بحيث يمكن للمستهلكين استخدام الحجم الذي يتناسب مع متطلباتهم، ويفتح هاتف Galaxy Note10 الجديد إمكانات لا حصر لها أمام المستخدمين الذين يرغبون بالاستمتاع بمزايا قلم S Pen والقدرات العملية المتعددة في جهاز واحد أنيق يحتوي على شاشة عرض سينمائية لا متناهية قياس 6.3 بوصة في أكثر هواتف سلسلة Note نحافةً حتى الآن، بينما يتميز هاتف Galaxy Note10+ بأكبر شاشة عرض على الإطلاق مع شاشة سينمائية لا متناهية قياس 6.8 بوصة على جهاز أنيق سهل الحمل والاستخدام.



ويتميز هاتف سامسونج الجديد Note10 بشاشة سينمائية لا متناهية تمتد من حافة الجهاز إلى الحافة الأخرى بدون حواف للإطار تقريبًا، ويأتي شاشة عرض ديناميكية من نوع Dynamic AMOLED الحائزة على جوائز عدة، مع حصولها على اعتماد تقنية HDR10+ واحتوائها على تقنية تقارب إضاءة الصور ذات المدى الديناميكي Dynamic Tone Mapping.





إنتاجية متعددة الجوانب لإثراء كل تجربة

يولي مستخدمو هواتف Galaxy Note أهمية خاصة لمسألة الإنتاجية، حيث يؤمنون بقدرة هواتفهم على مساعدتهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في حياتهم اليومية، ويتيح Galaxy Note10 لهذه الفئة من المستخدمين الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتميز بها الهاتف مثل التقنيات الجديدة والقدرات المحسنة ومستوى التكامل القوي؛ مما يمنح المستخدمين حرية العمل بالطريقة التي تجعلهم أكثر إنتاجية.





تحويل الكتابة اليدوية إلى نص رقمي

يأتي هاتف Galaxy Note10 مع ميزة جديدة في قلم S Pen المدمج والمعاد تصميمه، حيث يمكن للمستخدمين تدوين الملاحظات وتحويل الكتابة اليدوية بشكل فوري إلى نص رقمي إضافة إلى تحويلها إلى مجموعة متنوعة من التنسيقات المختلفة بما في ذلك برنامج "مايكروسوفت وورد"، ويمكن للمستخدمين الآن أيضًا تخصيص الملاحظات عن طريق تقليص أو تكبير أو تغيير لون النص، إلى جانب تنسيق محاضر الاجتماعات ومشاركتها وذلك في بضع نقرات فقط.





تطور قلم S Pen



يعتمد هاتف Galaxy Note10 على إمكانات قلم S Pen المستندة إلى تقنية البلوتوث منخفض الطاقة والتي تم تقديمها أول مرة في هاتف Note9 عن طريق إضافة مزايا الحركات الجوية “Air Actions”؛ مما يتيح لك التحكم في جوانب معينة من الجهاز باستخدام إيماءات مع قلم S Pen، ومن خلال الاستفادة من حزمة أدوات تطوير البرمجيات SDK الخاصة الحركات الجوية “Air Actions”، يمكن للمطورين إنشاء عناصر تحكم مخصصة تمنح المستخدمين القدرة على ممارسة الألعاب أو استخدام تطبيقاتهم المفضلة باستخدام الإيماءات.

بالإضافة لقاعدة سامسونج DeX وتجربة اتصال سريع بنظام ويندوز؛ مما يسهل على المستخدمين العمل بشكل أكثر سلاسة.

كاميرا احترافية للمبدعين

يمكن لمنشئي المحتوى والمستخدمين العاديين مع هاتف Galaxy Note10 استخدام الأدوات الحديثة لالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو مذهلة– ومشاركتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

تقنية تسجيل الفيديوهات فائقة الجودة

يتيح Galaxy Note10 للمستخدمين التقاط فيديو احترافي دون الحاجة إلى أي جهد إضافي، وتعمل تقنية التركيز المباشر على إجراء تعديلات في عمق المجال لكي تتمكن من طمس الخلفية والتركيز على الجسم المراد تصويره، في حين تعمل تقنية Zoom-In Mic على تضخيم الصوت في الإطار والتخلص من المؤثرات السلبية للمساعدة في التركيز على الأصوات التي تريدها فقط.

شحن فائق السرعة



مع 30 دقيقة فقط من الشحن، يمكن جهاز Galaxy Note10+ أن يستمر بالعمل طوال اليوم مع قدرة شحن سلكية تصل إلى "45 وات".

مشاركة الشحن لاسلكيا

يأتي هاتف سامسونج الجديد مع خاصية مشاركة الشحن لاسلكيا PowerShare التي تتيح للمستخدمين إعادة شحن ساعة Galaxy Watch أو سماعات Galaxy Buds أو أي جهاز آخر يدعم منصة الشحن اللاسلكي من سامسونج لاسلكيا وذلك باستخدام Galaxy Note10.

ممارسة الألعاب

نظرًا للتطورات التي تشهدها رسومات ودقة ألعاب الهواتف المتحركة، يتطلب الحصول على أفضل تجارب الألعاب أن يكون الهاتف مزودًا بأعلى المواصفات. ويتميز هاتف Galaxy Note10 باحتوائه على أنحف نظام تبريد على مستوى القطاع، والذي يوفر الأداء الأمثل أثناء اللعب مع الحفاظ على أناقة ونحافة الجهاز.

سرعات اتصال فائقة (Hyper-fast Speed)

مع خيارات تقنيات الاتصال الشبكي LTE و5G، يمكن لمستخدمي Note10 الاستمتاع بتجربة اتصال معززة مع السرعات الفائقة التي يوفرها مشغلو خدمات الاتصال.