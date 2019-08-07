هل يفعلها صلاح ويكرر إنجاز آلان شيرر وهنري؟

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي انطلاق مسابقة الدوري الأقوى في العالم خلال الساعات القادمة، حيث يترقب الجميع ظهور النجوم الكبار وعلى رأسهم محمد صلاح

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م

ساعات وتبدأ منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2019/ 2020، حيث تنطلق أولى مباريات المسابقة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أنفيلد والتي تجمع بين ليفربول وصيف البطولة في الموسم الماضي ونوريتش سيتي الصاعد حديثا للبطولة، وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية انتقال العديد من اللاعبين المميزين لصفوف أندية البريميرليج وكذلك رحيل بعض اللاعبين الكبار عن أنديتهم والانتقال لأندية أخرى وعلى رأسهم إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق الذي انضم لصفوف ريال مدريد، كما اقترب البلجيكي روميلو لوكاكاو من الرحيل لإنتر ميلان.

وشهدت المواسم الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي تفوقًا كبيرًا من محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بعد أن حصل على لقب هداف البريميرليج موسم 2017- 2018 برصيد 32 هدفًا بعد صراع شرس مع هاري كين نجم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام الذي جاء في المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 30 هدفًا،

وشهدت المواسم الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي تفوقًا كبيرًا من محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بعد أن حصل على لقب هداف البريميرليج موسم 2017- 2018 برصيد 32 هدفًا بعد صراع شرس مع هاري كين نجم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام الذي جاء في المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 30 هدفًا، واستطاع صلاح أن يصنع 12 هدفا لزملائه في هذا الموسم، كما قاد الفريق للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في هذا الموسم واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب في العالم.

بعد التفوق الكبير للفرعون في أول مواسمه مع ليفربول خرجت بعض الأصوات التي تؤكد أن هذا موسم استثنائي وأن صلاح لن يستطيع الحفاظ على تفوقه والتتويج بالحذاء الذهبي مرة أخرى، إلا أن نجم منتخب مصر خالف كل هذه التوقعات ورغم تعرضه للانتقادات في بداية الموسم الماضي إلا أنه تصدر قائمة الهدافين برصيد 22 هدفًا بالتساوي مع زميله بالفريق ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب فريق آرسنال، وصنع صلاح 12 هدفًا لزملائه، كما قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الريدز وتم اختياره في قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم للعام الجاري.

ورغم تفوق صلاح وسيطرته على العديد من الجوائز خلال أخر موسمين بالبطولة إلا أن الموسم الماضي شهد منافسة شرسة مع أكثر من لاعب كان على رأسهم السنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول، حيث أحرز 22 هدفا وصنع 3 أهداف خلال الفترة التي شارك فيها مع فريقه والتي وصلت إلى 3076 دقيقة وذكرت بعض التقارير الصحفية عن وجود أزمة بين صلاح وماني بسبب المنافسة على حسم لقب الهداف.

الجابوني أوباميانج نجم فريق آرسنال كان منافسًا شرسًا لصلاح الموسم الماضي واستطاع أن يحرز 22 هدفا ويقتسم لقب الهداف مع صلاح وماني كما صنع 7 أهداف خلال 2722 دقيقة هي مدة مشاركته في المباريات الموسم الماضي، أيضًا الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي تألق الموسم الماضي وكان قريبا من حصد لقب الهداف؛ حيث أنهى الموسم برصيد 21 هدفًا واستطاع أن يصنع 11 هدفا لزملائه وهي أرقام كبيرة مقارنة بعدد الدقائق الذي خاضها اللاعب مع السيتي والتي وصلت إلى 2457 دقيقة.

كما ظهر النجم الإنجليزي رحيم سترلينج بمستوى رائع وضعه ضمن أفضل اللاعبين في الموسم الماضي حيث أحرز 17 هدفا وصنع 15 خلال 2770 دقيقة خاضهم مع مانشستر سيتي ورغم تراجع مستواه كثيرا في المسوم الماضي عن سابقه إلا أن هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام يبقى أحد اللاعبين الكبار الذين ينافسون على حصد الجوائز الفردية وتحطيم الأرقام القياسية في البريميرليج حيث أحرز الموسم الماضي 17 هدفا وصنع 6 أهداف خلال 2423 دقيقة.

تألق صلاح في المواسم الماضية وتفوقه على العديد من النجوم الكبار يدفعنا للتساؤل هل يستطيع الفرعون أو "الملك المصري" كما تلقبه جماهير ليفربول، الحفاظ على هذا المستوى وتحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي ويفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي كما فعلها آلان شيرر وتيري هنري، أم سيكون هناك رأي آخر لنجوم البريميرليج؟