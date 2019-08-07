رياضة

هل يفعلها صلاح ويكرر إنجاز آلان شيرر وهنري؟

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي انطلاق مسابقة الدوري الأقوى في العالم خلال الساعات القادمة، حيث يترقب الجميع ظهور النجوم الكبار وعلى رأسهم محمد صلاح
٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
ساعات وتبدأ منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2019/ 2020، حيث تنطلق أولى مباريات المسابقة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أنفيلد والتي تجمع بين ليفربول وصيف البطولة في الموسم الماضي ونوريتش سيتي الصاعد حديثا للبطولة، وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية انتقال العديد من اللاعبين المميزين لصفوف أندية البريميرليج وكذلك رحيل بعض اللاعبين الكبار عن أنديتهم والانتقال لأندية أخرى وعلى رأسهم إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق الذي انضم لصفوف ريال مدريد، كما اقترب البلجيكي روميلو لوكاكاو من الرحيل لإنتر ميلان.
وشهدت المواسم الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي تفوقًا كبيرًا من محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بعد أن حصل على لقب هداف البريميرليج موسم 2017- 2018 برصيد 32 هدفًا بعد صراع شرس مع هاري كين نجم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام الذي جاء في المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 30 هدفًا،
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رسميا.. كانسيلو ينضم لصفوف مانشستر سيتى

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، إتمام التعاقد مع جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس حتى موسم 2025، ليكون ثالث الصفقات الصيفية للسيتزنز خلال موسم الانتقالات الحالي، وجاء إعلان الفريق الإنجليزي عبر حسابهم الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وعلق الدولى البرتغالى على انتقاله لصفوف السيتيزنز قائلا: "السيتى فريق عظيم، يمتلكون مديرا فنيا ذكيا، وأنا سعيد بوجودي هنا". وأضاف كانسيلو بعد إتمامه للفحص الطبى والاتفاق على شروط الصفقة: "دائما ما أبحث عن الفوز بالألقاب والبطولات، وهذا ما أعتقد أنى أستطيع فعله هنا".
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الكاف يعلن تأجيل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي والتي ستقام بين بطل دورى الأبطال وبطل الكونفيدرالية (الزمالك). وجاء بيان الكاف عن السوبر قائلا: "بسبب ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019، وبسبب الفترة القصيرة التى تفصلنا عن ميعاد البطولة، والتى كان من المقرر إقامتها أيام 16 و17 و18 من الشهر الحالي". وأكمل البيان: "لذلك قررنا تأجيل المباراة لوقت لاحق، وسنعلن فى وقت لاحق عن موعد المباراة".
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

الأهلي يوافق على الصلح مع شركة «صلة»

أصدر النادي الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه عن موافقة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على قبول التسوية الودية مع شركة «صلة» الرياضية، بشأن النزاع التحكيمي، عقب قيام الشركة بفسخ تعاقدها مع النادي الأهلي بعد حصولها على حقوق رعاية النادي. وأكد بيان الأهلي على أن الموافقة جاءت بعد عدة مراحل، بدأت بمكاتبة رسمية تلقاها النادي من شركة «صلة» الرياضية، تطلب فيها تسوية النزاع وديا، وأن تتنازل الشركة عن المبلغ المالي الكبير الذي حصل عليه النادي كمقدم للتعاقد 150 مليون جنيه.
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ليفربول يهزم ليون الفرنسي ودياً بمشاركة محمد صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا معنويًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من أليسون بيكر الحارس البرازيلي للريدز، حصل منه ليون على ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ممفيس ديباي.
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محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لليفربول

أدى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه، وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة. وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ودع منافساتها من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ترتب عليه إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.
يورجن كلوب‎

أول تعليق من «كلوب» بعد الخسارة بثلاثية أمام نابولي

علق الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الريدز بثلاثية نظيفة أمام فريق نابولى الإيطالى، اليوم الأحد وذلك فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب مورايفيلد ستاديوم بإسكتلندا، وسجل لصالح الفريق الإيطالي كل من إينسينى وميليك وأمين يونس. ولم يفز الريدز خلال مبارياته الودية سوى فى مباراتين فقط من أصل ست مباريات، وغاب عن التشكيل الأساسى لأبناء كلوب الثلاثى الهجومى: ساديو مانى وفيرمينو وصلاح وحارس مرمى الريدز اليسون بيكر.
يورجن كلوب‎

كلوب ينتقد قلة فترات الراحة في الدوري الإنجليزي

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن قلقه الشديد من وقت الراحة القصير الذي حصل عليه لاعبو ليفربول، والذي قال عنه كلوب: "الوضع الحالي للفريق غير مقبول على المدى البعيد، فلا توجد مشكلة في الوقت الحالي من عدم تواجد النجوم في الفترة الإعدادية للموسم، فالكل متواجد بعيدًا عن ثلاثي خط الهجوم، وسيكون من الصعب عند عودتهم، إخبارهم هيا بنا نجري من جديد، بعد الصعوبات التي واجهوها خلال الصيف، بالتأكيد البداية ستكون صعبة للغاية، وعلينا تغيير ذلك في المستقبل"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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