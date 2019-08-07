فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«حلم الشهرة» يتحقق في فيلم «أولاد رزق»

قدم المخرج طارق العريان فرصة ذهبية لمواهب شابة كي تشارك في الجزء الثاني من فيلمه أولاد رزق، لتكتب لهم بداية قوية في مشوارهم أمام نجوم مثل أحمد عز
تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٢ م
حلم الشهرة
حلم الشهرة
في تجربة تعد هي الأولى في الدمج بين قطاعي الفن والاتصالات، نظمت حملة بعنوان "حلم الشهرة" بقيادة شركة فودافون مصر، وبالتعاون مع القائمين على فيلم "ولاد رزق 2"، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته مجموعة من النجوم، بينهم الفنانان أحمد عز وأحمد الفيشاوي، وهو من إخراج طارق العريان. تمثلت تجربة "حلم الشهرة" في اختيار مواهب جديدة للمشاركة في الجزء الثاني من الفيلم، وبالفعل تم اليوم استضافة الموهبتين الجديدتين اللتين تم اختيارهما، كما شهد اليوم وقائع الكشف عن تفاصيل الشراكة بين القائمين على العمل الفني وفودافون.
المؤتمر الصحفي حضره اليوم العريان والمنتج الفني موسى عيسى والفنان كريم قاسم، وأدارته نهى سعد مدير العلاقات العامة من "فودافون"، التي مثلها كل من يسر طاهر وخالد زكي. واستهل طارق العريان حديثه بالإشارة إلى مشكلة الوسط الفني في إيجاد مواهب جديدة، معقبا: «سعدت بمنصة (حلم الشهرة) لاختيار المواهب الشابة؛
اقرأ المزيد
أحمد-الفيشاوي

أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير «يوم مصري»

انتهى الفنانان أحمد الفيشاوي وخالد النبوي من تصوير جميع مشاهدهما في فيلم "يوم مصري"، اليوم الأربعاء، إذ تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، هو يوم مولد السيدة زينب، حيث يستعرض حياة مجموعة من سكان الحي، ويلقي الضوء على بعض الظواهر السلبية، كما يكشف عن الجوانب الإيجابية في حياة أبطاله. يشارك في بطولة الفيلم أيضًا عدد من النجوم، وهم درة، وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد جمعة وسامي مغاوري، والعديد من النجوم. الفيلم من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للانتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.
ولاد-رزق

العريان: واجهنا هذه الصعوبات خلال تصوير «ولاد رزق2»

عقد مؤتمر صحفي لصناع فيلم أولاد رزق الجزء الثاني، اليوم الأربعاء، حيث حرص على حضوره مخرج العمل، طارق العريان، الذي تحدث عن كواليس الفيلم، معبرًا في بداية حديثه، عن سعادته بطرح الجزء الجديد من "ولاد رزق"، والذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنهم بذلوا فيه مجهودا كبيرا؛ لأن نجاح الجزء الأول كان مسئولية كبيرة على فريق العمل كله؛ ما جعلهم يحرصون على أن يخرج الجزء الثاني بنفس الصورة الجيدة، متمنيا أن يحقق نفس الجماهيرية التي حازها سابقه.
once-upon-a-time-in-hollywood (2)

Once Upon a Time in Hollywood.. الأفضل رغم تراجعه

تراجعت إيرادات فيلم الكوميديا والدراما Once Upon a Time in Hollywood في البوكس أوفيس بنسبة 50%، حيث حقق نهاية هذا الأسبوع 20 مليون دولار، مقارنة بتحقيقه 41 مليون دولار في الافتتاحية. الفيلم تم إصداره في 26 يوليو الماضي بأمريكا، وهو من تأليف وإخراج كوينتن تارانتينو وبطولة نخبة من نجوم هوليوود، من بينهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي. وتدور أحداثه في عام 1969 بمدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتي "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن"، و"كليف بوث" الممثل البديل الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه.
اقرأ المزيد من الأخبار
ولاد-رزق

العريان: واجهنا هذه الصعوبات خلال تصوير «ولاد رزق2»

عقد مؤتمر صحفي لصناع فيلم أولاد رزق الجزء الثاني، اليوم الأربعاء، حيث حرص على حضوره مخرج العمل، طارق العريان، الذي تحدث عن كواليس الفيلم، معبرًا في بداية حديثه، عن سعادته بطرح الجزء الجديد من "ولاد رزق"، والذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنهم بذلوا فيه مجهودا كبيرا؛ لأن نجاح الجزء الأول كان مسئولية كبيرة على فريق العمل كله؛ ما جعلهم يحرصون على أن يخرج الجزء الثاني بنفس الصورة الجيدة، متمنيا أن يحقق نفس الجماهيرية التي حازها سابقه.
ولاد-رزق

أحمد الفيشاوي يروج لـ«ولاد رزق» وينشر البوستر الرسمي

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "ولاد رزق 2"، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". يشارك في بطولة "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي "سينرجي فيلمز"، والطاهر ميديا برودكشن.
أصالة-نصري-وزوجها-طارق-العريان

أصالة نصري عن «ولاد رزق»: طارق العريان ليس له منافس

عبرت الفنانة أصالة نصري، عن إعجابها الشديد بالإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، كما أثنت على زوجها طارق العريان، مخرج الفيلم. ونشرت النجمة السورية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برومو الفيلم المقرر طرحه في دور العرض يوم 8 أغسطس المقبل، وعلقت عليه كاتبة: "طارق العريان ليس له منافس، ولاد رزق قريباً". وكان العريان قد أعلن انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، ونشر بوستر الفيلم عبر "إنستجرام"، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله (سيعرض) فى عيد الأضحى".
.محمد-ممدوح (1)

الأبرز على الساحة| ميلاد جديد لإياد نصار ومحمد ممدوح

فى الفترة الأخيرة تغير شكل المنافسة على الساحة الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون، فلم يعد هناك أسماء فنانين تقتصر عليها المنافسة، فالنجومية لم تعد حكرًا على أحد، وأبسط مثال على ذلك هو تراجع جيل الكبار فى مواجهة الشباب، بعد أن خرج من المنافسة الرمضانية الماضية كل من الزعيم عادل إمام والفنان يحيى الفخرانى والفنانة يسرا، وفى المقابل تم الدفع بالشباب الذين نجح غالبيتهم العظمى فى الاختبار، وأثبتوا أن الموسم الرمضانى لم يتأثر بالكبار إلى حد كبير، ولكنه كان يعانى فقط من مشكلات فى السيناريو والأفكار المطروحة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org