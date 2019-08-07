«حلم الشهرة» يتحقق في فيلم «أولاد رزق»

قدم المخرج طارق العريان فرصة ذهبية لمواهب شابة كي تشارك في الجزء الثاني من فيلمه أولاد رزق، لتكتب لهم بداية قوية في مشوارهم أمام نجوم مثل أحمد عز

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٢ م

في تجربة تعد هي الأولى في الدمج بين قطاعي الفن والاتصالات، نظمت حملة بعنوان "حلم الشهرة" بقيادة شركة فودافون مصر، وبالتعاون مع القائمين على فيلم "ولاد رزق 2"، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته مجموعة من النجوم، بينهم الفنانان أحمد عز وأحمد الفيشاوي، وهو من إخراج طارق العريان. تمثلت تجربة "حلم الشهرة" في اختيار مواهب جديدة للمشاركة في الجزء الثاني من الفيلم، وبالفعل تم اليوم استضافة الموهبتين الجديدتين اللتين تم اختيارهما، كما شهد اليوم وقائع الكشف عن تفاصيل الشراكة بين القائمين على العمل الفني وفودافون.

المؤتمر الصحفي حضره اليوم العريان والمنتج الفني موسى عيسى والفنان كريم قاسم، وأدارته نهى سعد مدير العلاقات العامة من "فودافون"، التي مثلها كل من يسر طاهر وخالد زكي. واستهل طارق العريان حديثه بالإشارة إلى مشكلة الوسط الفني في إيجاد مواهب جديدة، معقبا: «سعدت بمنصة (حلم الشهرة) لاختيار المواهب الشابة؛

المؤتمر الصحفي حضره اليوم العريان والمنتج الفني موسى عيسى والفنان كريم قاسم، وأدارته نهى سعد مدير العلاقات العامة من "فودافون"، التي مثلها كل من يسر طاهر وخالد زكي.

واستهل طارق العريان حديثه بالإشارة إلى مشكلة الوسط الفني في إيجاد مواهب جديدة، معقبا: «سعدت بمنصة (حلم الشهرة) لاختيار المواهب الشابة؛ وذلك لثقتي في فودافون، فهي تجربة ناجحة وستجذب المخرجين والمنتجين لضم المواهب للأعمال الفنية».

وأضاف أنه كان يبحث عن شخصين، وأجرى اختبارات لعدد من الشباب، وتفاجأ بالعدد الكبير من المشتركين، وأشاد بأدائهم، مشيرًا إلى المصاعب التي واجهته خلال تصوير الفيلم داخل أماكن حقيقة، خاصة أن الجزء الثاني من الفيلم به الكثير من مشاهد الأكشن.



الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي نسرين أمين، بالإضافة لعدد كبير من النجوم كضيوف شرف منهم الفنانة أصالة، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه في 2015.



تدور أحداث الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء الأول، وفي هذه المدة حاول الإخوة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا يطرأ على حياتهم، ويغير كل شيء، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

وبالعودة إلى الحديث عن «حلم الشهرة»، تقول نهى سعد، مدير قطاع الإعلام والعلاقات الخارجية بـ«فودافون»، إن المنصة هدفها إشراك المواهب الجديدة في الأعمال الفنية، حيث استقبل القائمون عليها فيديوهات من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرون خلالها مواهبهم التمثيلية، وأتيحت لهم الفرصة في أول عمل سينمائي يدعم مشروع المنصة، وهو «ولاد رزق 2».

وتم اختيار المشاركين عبر مسابقة، قام خلالها المتقدمون بتجارب أداء أمام نجوم العمل وصناعه، وانقسمت المسابقة إلى أدوار تمهيدية ثم نهائية، وأخيرا أعلن الفائزين بها، ليشاركوا في العمل.

وذكرت نهى، أن الفائزين عميلان بـ«فودافون»، وهما وائل خليل وباسل أبو زيد، وكان لهما دوران في الفيلم أمام نجومه.

ويقول «باسل» إنه شارك في المسابقة، واتبع الخطوات، وقابل المخرج طارق العريان، ونافس مع آخر 10 متسابقين، حتى فاز واشترك في الفيلم.

العريان: أولادي مابيتفرجوش على أفلامي

وبسؤال العريان حول إمكانية عمل أجزاء أخرى من فيلم «ولاد رزق»، أجاب: «ولاد رزق من الأفلام التي يمكن من خلالها عمل 9 أجزاء، لكن للأسف السوق المصري به عشوائية، وهذا الأمر من الممكن أن يعطل انتظام صور الأجزاء المتتالية، لعدم التزام الفنانين بجداول عمل وخطط محددة».

وردا على انصراف الأطفال عن مشاهدة الأفلام المصرية، واتجاههم لمشاهدة الأفلام الأجنبية، «أولادي ما بيتفرجوش على أفلامي اللي بعملها، الأطفال أصبح لديها إمكانية مشاهدة الأفلام الأجنبية بسهولة، وتعليم الأطفال في مدارس لغات، حول لغات الأطفال من العربي للأجنبية وأصبح قدرتهم على استيعاب الأجنبي أسهل في ظل أن الأفلام في الخارج ينفق عليها ملايين الدولارات كإنتاج بخلاف الوضع في مصر».