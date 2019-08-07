الأرصاد:طقس الخميس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمىالقاهرة 25 35شبين الكوم 25 35طنطا 24 35دمنهور 24 33 الإسكندرية 24 31بلطيم 25 31مطروح 22 31السلوم 23 32سيوة 24 37بورسعيد 25 32دمياط 25 32الزقازيق 25 35الإسماعيلية 23 36السويس 25 36العريش 24 32 رفح 23 32رأس سدر 25 37نخل