رياضة

عموري يعلن انضمامه للجزيرة الإماراتي

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص
عموري
عموري
أعلن الإماراتي عمر عبد الرحمن «عموري»، صانع ألعاب فريق العين الإماراتي والهلال السعودي السابق، انتقاله رسميا لصفوف الجزيرة الإماراتي، كما حرص اللاعب على توجيه عدد من الرسائل لجماهير وإدارة الهلال. وكتب «عموري» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء» وأضاف: «يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق».
وتابع عموري: «كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم، ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال، لن أنساكم أبداً وانتم في القلب». وواصل نجم العين السابق: «كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة، على حرصه ودعمه إتمام صفقة انتقالي
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ميدو - مصر للمقاصة (2)

ميدو: ننتظر الكثير من محمد إبراهيم «النادر»

تحدث أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لمصر المقاصة، عن الصفقات التي أبرمها ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد، مؤكدًا أن هناك مفاوضات في الفترة الحالية مع مهاجم كبير على حد وصفه، لتعويض رحيل الغاني جون أنتوي إلى بيراميدز. وأضاف ميدو، خلال تصريحات عبر القناة الرسمية للمقاصة، أنه حريص على تعاقد النادي مع الصفقات التي يحتاجها الفريق فقط دون النظر لصفقات الفريق الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا، متوقعًا أن يكون أحد نجوم الدوري المصري.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (7)

رسميا.. كانسيلو ينضم لصفوف مانشستر سيتى

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، إتمام التعاقد مع جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس حتى موسم 2025، ليكون ثالث الصفقات الصيفية للسيتزنز خلال موسم الانتقالات الحالي، وجاء إعلان الفريق الإنجليزي عبر حسابهم الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وعلق الدولى البرتغالى على انتقاله لصفوف السيتيزنز قائلا: "السيتى فريق عظيم، يمتلكون مديرا فنيا ذكيا، وأنا سعيد بوجودي هنا". وأضاف كانسيلو بعد إتمامه للفحص الطبى والاتفاق على شروط الصفقة: "دائما ما أبحث عن الفوز بالألقاب والبطولات، وهذا ما أعتقد أنى أستطيع فعله هنا".
جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

هل يفعلها صلاح ويكرر إنجاز آلان شيرر وهنري؟

ساعات وتبدأ منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2019/ 2020، حيث تنطلق أولى مباريات المسابقة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أنفيلد والتي تجمع بين ليفربول وصيف البطولة في الموسم الماضي ونوريتش سيتي الصاعد حديثا للبطولة، وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية انتقال العديد من اللاعبين المميزين لصفوف أندية البريميرليج وكذلك رحيل بعض اللاعبين الكبار عن أنديتهم والانتقال لأندية أخرى وعلى رأسهم إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق الذي انضم لصفوف ريال مدريد، كما اقترب البلجيكي روميلو لوكاكاو من الرحيل لإنتر ميلان.
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الزمالك-وبيراميدز (7)

ميركاتو الزمالك.. صفقات سوبر وضحية مغربية

يسعى نادى الزمالك لدعم صفوفه بصفقات مميزة، خلال الميركاتو الصيفى، لمواصلة المنافسة على الألقاب فى الموسم القادم، وذلك بعد التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربى. أولى صفقات الزمالك الرسمية والوحيدة حتى الآن، المغربى أشرف بن شرقى، الذى انضم من صفوف الهلال السعودى، لمدة 3 سنوات، علما بأن صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال فى فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضى بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة فى تلك الفترة، وهو الأمر الذى دفع إدارة الهلال إلى إعارته فى الموسم الماضى لنادى لانس الفرنسى.
رامون-دياز (1)

دياز يقترب من تدريب المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية رومانية، عن دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم في مفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي واتحاد جدة من أجل قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين اتحاد الكرة السعودي وإيميليانو دياز نجل المدرب الأرجنتيني ومساعده في جهازه التدريبي، وكان دياز قد أعلن رحيله عن تدريب فريق بيراميدز، في شهر مايو السابق. وأكد إيميليانو، أن والده في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد السعودي، من أجل تولي المسؤولية الفنية لـ«الأخضر»، وذلك خلفًا لمواطنه أنطونيو بيتزي.
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بن شرقي يكشف سر موافقته على الانضمام للزمالك

كشف الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم الهلال السعودي السابق، أنه كان حريصا قبل الموافقة على عرض الزمالك على الحديث مع الثنائي خالد بوطيب وحميد أحداد، عن الوضع فى النادي الأبيض. وأكد المهاجم المغربي في تصريحات إذاعية أنه استفسر من مواطنيه عن طريقة التدريب والأحوال في النادي واللاعبين ومعاملة الإدارة والبطولات التي سيشارك فيها الفريق، وأشار إلى أن بوطيب وأحداد أكدا له أن الزمالك من أفضل الأندية تعاملا في النواحي المادية والإدارية، إذ يوفر النادي للاعبيه كل سبل النجاح من أجل حصد البطولات.
أشرف بن شرقي (10)

أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد انتقاله للزمالك

في أول تعليق للمغربي أشرف بن شرقي، المنتقل حديثا لنادي الزمالك قادما من صفوف الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، نشر الدولي المغربي صورته بقميص الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب: "تحدٍّ جديد". وتعاقد الزمالك مع بن شرقي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.
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