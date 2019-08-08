عموري يعلن انضمامه للجزيرة الإماراتي

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

عموري

أعلن الإماراتي عمر عبد الرحمن «عموري»، صانع ألعاب فريق العين الإماراتي والهلال السعودي السابق، انتقاله رسميا لصفوف الجزيرة الإماراتي، كما حرص اللاعب على توجيه عدد من الرسائل لجماهير وإدارة الهلال. وكتب «عموري» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء» وأضاف: «يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق».

وتابع عموري: «كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم، ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال، لن أنساكم أبداً وانتم في القلب». وواصل نجم العين السابق: «كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة، على حرصه ودعمه إتمام صفقة انتقالي