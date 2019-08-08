ميدو: ننتظر الكثير من محمد إبراهيم «النادر»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص

ميدو

تحدث أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لمصر المقاصة، عن الصفقات التي أبرمها ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد، مؤكدًا أن هناك مفاوضات في الفترة الحالية مع مهاجم كبير على حد وصفه، لتعويض رحيل الغاني جون أنتوي إلى بيراميدز. وأضاف ميدو، خلال تصريحات عبر القناة الرسمية للمقاصة، أنه حريص على تعاقد النادي مع الصفقات التي يحتاجها الفريق فقط دون النظر لصفقات الفريق الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا، متوقعًا أن يكون أحد نجوم الدوري المصري.

وتابع: «تعاقدنا مع اللاعبين الذين نحتاجهم، فهناك صلاح أمين صاحب الخبرة الكبيرة، واللاعب الشاب إيدو موسيس الذي تعاقدنا معه من أجل الاستثمار للنادي». وأشاد ميدو، بمحمد إبراهيم، القادم من نادي الزمالك، مؤكدًا أنه عملة نادرة، ويملك إمكانيات رائعة ومميزة وروح قتالية، تجعلنا ننتظر منه الكثير في