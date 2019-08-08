رياضة

ميدو: ننتظر الكثير من محمد إبراهيم «النادر»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص
ميدو
ميدو
تحدث أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لمصر المقاصة، عن الصفقات التي أبرمها ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد، مؤكدًا أن هناك مفاوضات في الفترة الحالية مع مهاجم كبير على حد وصفه، لتعويض رحيل الغاني جون أنتوي إلى بيراميدز. وأضاف ميدو، خلال تصريحات عبر القناة الرسمية للمقاصة، أنه حريص على تعاقد النادي مع الصفقات التي يحتاجها الفريق فقط دون النظر لصفقات الفريق الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا، متوقعًا أن يكون أحد نجوم الدوري المصري.
وتابع: «تعاقدنا مع اللاعبين الذين نحتاجهم، فهناك صلاح أمين صاحب الخبرة الكبيرة، واللاعب الشاب إيدو موسيس الذي تعاقدنا معه من أجل الاستثمار للنادي». وأشاد ميدو، بمحمد إبراهيم، القادم من نادي الزمالك، مؤكدًا أنه عملة نادرة، ويملك إمكانيات رائعة ومميزة وروح قتالية، تجعلنا ننتظر منه الكثير في
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يوفنتوس-وإنتر ميلان (7)

رسميا.. كانسيلو ينضم لصفوف مانشستر سيتى

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، إتمام التعاقد مع جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس حتى موسم 2025، ليكون ثالث الصفقات الصيفية للسيتزنز خلال موسم الانتقالات الحالي، وجاء إعلان الفريق الإنجليزي عبر حسابهم الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وعلق الدولى البرتغالى على انتقاله لصفوف السيتيزنز قائلا: "السيتى فريق عظيم، يمتلكون مديرا فنيا ذكيا، وأنا سعيد بوجودي هنا". وأضاف كانسيلو بعد إتمامه للفحص الطبى والاتفاق على شروط الصفقة: "دائما ما أبحث عن الفوز بالألقاب والبطولات، وهذا ما أعتقد أنى أستطيع فعله هنا".
جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

هل يفعلها صلاح ويكرر إنجاز آلان شيرر وهنري؟

ساعات وتبدأ منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2019/ 2020، حيث تنطلق أولى مباريات المسابقة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أنفيلد والتي تجمع بين ليفربول وصيف البطولة في الموسم الماضي ونوريتش سيتي الصاعد حديثا للبطولة، وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية انتقال العديد من اللاعبين المميزين لصفوف أندية البريميرليج وكذلك رحيل بعض اللاعبين الكبار عن أنديتهم والانتقال لأندية أخرى وعلى رأسهم إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق الذي انضم لصفوف ريال مدريد، كما اقترب البلجيكي روميلو لوكاكاو من الرحيل لإنتر ميلان.
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الكاف يعلن تأجيل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي والتي ستقام بين بطل دورى الأبطال وبطل الكونفيدرالية (الزمالك). وجاء بيان الكاف عن السوبر قائلا: "بسبب ظروف غير متوقعة تسببت فى تأجيل إعلان بطل دورى أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019، وبسبب الفترة القصيرة التى تفصلنا عن ميعاد البطولة، والتى كان من المقرر إقامتها أيام 16 و17 و18 من الشهر الحالي". وأكمل البيان: "لذلك قررنا تأجيل المباراة لوقت لاحق، وسنعلن فى وقت لاحق عن موعد المباراة".
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محمد إبراهيم يصل معسكر المقاصة بالإسكندرية (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي مصر المقاصة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لوصول محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، المنتقل حديثا للفريق الفيومي، إلى معسكر الأخير المقام حاليا بمدينة الاسكندرية. وأعلن لمقاصة، التعاقد مع إبراهيم، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي، حيث عقد مسؤولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة.
محمد-ابراهيم-(12)

رسميا.. المقاصة يتعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك

أعلن مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي من القلعة البيضاء، حيث عقد مسئولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة. وتسلم الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة، الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وسيتم قيد محمد إبراهيم بقائمة المقاصة رسميًا في اتحاد الكرة.
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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مران الأهلي.. تأهيل محمد محمود وجلسة خاصة مع السولية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث بدأ المران بجلسة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وتحدث لاسارتي مع مدير الكرة في بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك. وعقد لاسارتي جلسة فنية مع عمرو السولية لاعب الفريق، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا للمرحلة المهمة القادمة.
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