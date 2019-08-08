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سامسونج ومايكروسوفت.. ماتريد معرفته عن Galaxy book s

تحرير:أحمد برماوي ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص
Galaxy book s
Galaxy book s
أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن تعاونها الجديد والقوي مع شركة مايكروسوفت، وذلك خلال مؤتمرها الضخم الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية للكشف عن هاتف Galaxy Note 10. وأسفر هذا التعاون المثمر عن إطلاق جهاز Galaxy Book S الجديد، وهو حاسب محمول نحيف يضم بطارية يصل عمرها إلى 23 ساعة، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، وذلك بسعر 999 دولارًا، ومن المنتظر أن يتم إتاحته بالأسواق في شهر سبتمبر المقبل. ويضم جهاز Galaxy Book S شاشة تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، مع معالج Snapdragon 8cx ثماني النواة بتقنية 7 نانومتر.
ووفقا للشراكة بين مايكروسوفت وسامسونج، فإن نظام تشغيل الجهاز هو ويندوز 10 في وضع S، وهو إصدار صغير من نظام التشغيل لا يمكنه تشغيل التطبيقات إلا من متجر ويندوز، وبالتحديد تطبيقات (UWP) وتطبيقات (Win32) التي وافقت عليها مايكروسوفت.ويأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية
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Galax- Note10 (6)

مواصفات سامسونج Galaxy Note10 بعد طرحه رسميا بنسختين

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن هاتفها الجديد Galaxy Note10، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي ووسائل تعزيز الإنتاجية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة للمستخدم، ويُستوحى تصميم الهاتف الجديد من أجيال مستخدمي هواتف Galaxy Note الذين يتمتعون بروح الريادة وينتقلون بشكل سلس بين أعمالهم وأنشطة حياتهم اليومية لمنحهم مستوى أعلى من المرونة وحرية العمل بالطريقة التي يرغبون بها؛ مما يتيح لهم التعبير عن قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية سواء كانوا في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل.
سامسونج-جالاكسي

ماذا تقدم سامسونج في مؤتمر جلاكسي Note 10؟

كثير من المهتمين بالأحداث التقنية والجديد في عالم الهواتف الذكية وملحقاتها، ينتظرون مؤتمر شركة سامسونج الكورية القادم والمقرر إقامته غدًا الأربعاء 7 أغسطس في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، والذي تستعد خلاله سامسونج للكشف عن أحدث سلاسل هواتفها الذكية، جالاكسي نوت 10 (Galaxy Note 10)، حيث ينعقد الحدث تحت عنوان “الكشف عن جالاكسي” (Galaxy Unpacked)، وفي التقرير التالي نسعى لاستعراض الأجهزة المتوقع أن تعلن عنها سامسونج خلال حدث هاتفها الذكي جالاكسي نوت 10.
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هواتف realme تقفز للمرتبة السابعة في مصر بحصة 2.7%

أعلنت Counterpoint، المؤسسة الدولية للتحليل الرسمي، مؤخرًا عن تقرير شحن الهواتف المحمول للربع الثاني 2019، وفقًا للتقرير، فإن العلامة التجارية الناشئة realme قد قدمت أداء ملحوظًا، وهذا بعد عام واحد فقط من إطلاقها، حيث سرعان ما أصبحت العلامة التجارية واحدة من أفضل 10 شركات مصنعة للهواتف المحمولة في العالم، جنبا إلى جنب مع شركات Samsung وHuawei وApple. في الربع الثاني من عام 2019، سجلت شركة realme نحو 4.7 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 848% سنويًّا؛ مما يجعلها أسرع علامة تجارية للهواتف المحمولة نمواً في العالم.
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