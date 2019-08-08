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تحالف دعم الشرعية يعلن رفضه لأي إجراءات تضر بأمن عدن

تحرير:وكالات ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٣ ص
العقيد تركي المالكي
العقيد تركي المالكي
قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني. ودعا العقيد تركي المالكي جميع الأطراف والمكونات إلى تحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وطالب المالكي بعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.وكان آلاف اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، قد شيعوا جثمان قائد اللواء الأول في قوات الدعم والإسناد بالحزام الأمني في عدن
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عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (6)

«العسكري السوداني» يفرج عن 3 من رموز نظام البشير

أفادت قناة «الحرة» بأن وسائل إعلام سودانية، ذكرت أن المجلس العسكري الانتقالي أطلق سراح ثلاثة من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذين كانوا معتقلين على خلفية المحاولة الانقلابية التي أعلن عنها المجلس مؤخرا. وبحسب «الحرة»، نقلت صحيفة «باكر نيوز» عما وصفتها بمصادر مطلعة قولها إن الثلاثة هم النائب الأول الأسبق، للرئيس المعزول عمر البشير، الفريق أول بكري حسن صالح، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، بجانب الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل للاتصالات، طارق حمزة زين العابدين.
مظاهرات-ايران

زيادة الإنجاب.. سلاح إيران للحروب المستقبلية

تشهد إيران أزمة اقتصادية حادة منذ فترة أدت لخروج الاحتجاجات إلى الشوارع، وجاءت إعادة العقوبات الأمريكية على طهران لتعمق حالة الركود الاقتصادي وتزيد من معاناة هذا الشعب، وسط مواصلة العملة الإيرانية لانهيارها. ورغم الوضع الاقتصادي المتردي الذي لا يدعو للتفاؤل ووسط ملايين الشباب العاطلين عن العمل، حث المرشد الإيراني علي خامنئي، مواطنيه على إنجاب المزيد من الأطفال وسط هذه الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، والتي زادت من عدم رغبة الإيرانيين في إنجاب المزيد من الأطفال، إلا أن خامنئي راح يحفز الشعب على الإنجاب دون النظر إلى توابع ذلك.
عبد-الفتاح-مورو (1)

عبدالفتاح مورو.. من هو مرشح «إخوان تونس» لقصر قرطاج؟

احتدم سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس التي ستجرى في 15 سبتمبر المقبل بعد تراجع حركة النهضة الإخوانية التونسية عن موقفها في عدم تقديم مرشح من داخلها للرئاسة، لتخوض هذا السباق لأول مرة بعد ثورة 2011. وعجلت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بإجراء الانتخابات، إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية. ويواصل الراغبون لخوض هذا الماراثون تقديم أوراقهم استعدادا لخوض غمار ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة، حيث تجاوز عدد المرشحين الحالمين بالوصول إلى قصر قرطاج 29 مرشحًا.
المجلس العسكري السوداني

السودان ينهي التواجد القطري بالقصر الرئاسي

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، قرارًا بحل عددٍ من المؤسسات، بينها مكتب سلام دارفور بالقصر الرئاسي وإعفاء رئيسه مجدي خلف الله، ضمن حملة اجتثاث تنظيم الإخوان وأذرع قطر بالبلاد. وقال أحد السياسيين من دارفور، إن "مكتب سلام دارفور مولته قطر بملايين الدولارات لتفكيك الحركات المسلحة وإجهاض ثورة الإقليم من أجل استمرار حكم الحركة الإسلامية السياسية". وأضاف السياسي: "نرحب بقرار حل مكتب سلام دارفور الذي عمل على تشظي الحركات المسلحة عن طريق شراء ذمم بعض الضعفاء بأموال قطر".
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التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

القصة والحقيقة.. هل سيطر الحوثيون على 15 موقعا عسكريا في السعودية؟

أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية، لكنها هذه المزاعم والادعاءات لم تستمر طويلا، بعدما أنهاه رد قاطع من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عبر مصدر رسمي، أكد أن المليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
طائرة-مسيرة (4)

بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

قالت جماعة الحوثي، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة، ونقلت موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين، عن متحدث القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الإثنين، إن عملية سلاح الجو المسير، أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردا على عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي تصنفها الرياض بأنها إرهابية، بحسب سبوتنيك.
الحوثيون

الحوثي: استهداف مطار نجران في السعودية بطائرات مفخخة

أعلنت جماعة الحوثي، أن سلاح الجو المسير نفذ، مساء أمس السبت، عمليات واسعة بطائرات "قاصف 2K"، استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في مطار نجران جنوب غربي السعودية. وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، في تصريحات له، اليوم الأحد: "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار نجران بعدد من طائرات قاصف 2k، استهدفتا غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار، ومرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".
صحف سعودية

صحف سعودية: اختفاء ناقلة وفتح متاجر المملكة 24 ساعة

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر اختفاء ناقلة في الخليج عناوين الصحف، كما تناولت إقرار المملكة بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة. وتحت عنوان "اختفاء ناقلة في الخليج.. والاشتباه بإيران"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن اختفاء ناقلة نفط صغيرة خلال عبورها مضيق هرمز، وسط تهديدات إيرانية لبريطانيا على خلفية احتجازها ناقلة نفط كانت في طريقها إلى سوريا عبر جبل طارق.
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