تحالف دعم الشرعية يعلن رفضه لأي إجراءات تضر بأمن عدن

تحرير:وكالات ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٣ ص

العقيد تركي المالكي

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني. ودعا العقيد تركي المالكي جميع الأطراف والمكونات إلى تحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وطالب المالكي بعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.وكان آلاف اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، قد شيعوا جثمان قائد اللواء الأول في قوات الدعم والإسناد بالحزام الأمني في عدن