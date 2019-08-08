«العسكري السوداني» يفرج عن 3 من رموز نظام البشير

تحرير:وكالات ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ ص

عمر البشير

أفادت قناة «الحرة» بأن وسائل إعلام سودانية، ذكرت أن المجلس العسكري الانتقالي أطلق سراح ثلاثة من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذين كانوا معتقلين على خلفية المحاولة الانقلابية التي أعلن عنها المجلس مؤخرا. وبحسب «الحرة»، نقلت صحيفة «باكر نيوز» عما وصفتها بمصادر مطلعة قولها إن الثلاثة هم النائب الأول الأسبق، للرئيس المعزول عمر البشير، الفريق أول بكري حسن صالح، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، بجانب الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل للاتصالات، طارق حمزة زين العابدين.

وكان المجلس العسكري قد أصدر في 24 يوليو الماضي بيانا رسميا، كشف فيه تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تزعمها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من الضباط أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، موضحة أن قيادت من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر «البائد»