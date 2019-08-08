سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رئيس مدينة إدفو يحذر من الاستحمام في النافورة

تحرير:عوض سليم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص
نافورة ميدان معبد إدفو
نافورة ميدان معبد إدفو
حذر العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة إدفو، شمال محافظة أسوان، من خطورة استخدام الأطفال نافورة المياه الموجودة بميدان معبد إدفو فى السباحة أو الاستحمام. وأكد عامر أن غياب الوعى لدى الأطفال بخطورة السباحة أو الاستحمام فى النافورة قد يعرضهم إلى الصعق بالكهرباء، نظرا لوجود وصلات كهربائية تعمل على إنارتها مساء، وطالب الأهالى بمتابعة أبنائهم ومنعهم من السباحة والاستحمام داخلها حرصًا على سلامتهم وسلامة أرواحهم، كما طالب المواطنيين بالإبلاغ عن أى مخالفة بالسباحة أو الاستحمام داخل النافورة.
وقال رئيس مدينة إدفو إن مسئولى الوحدة المحلية رصدوا عددًا من الأطفال أثناء السباحة داخل نافورة ميدان معبد إدفو، والتي تخضع لأعمال إنشاء في الوقت الحالي. وأوضح رئيس المدينة أنه فى محاولة لإنقاذ أرواح الأطفال الذين يخالفون القواعد بالسباحة والاستحمام داخل النافورة، تقرر إقامة سور محيط بها، وكذلك بلدورات
اقرأ المزيد
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد:طقس الخميس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
البابا-تواضروس

البابا تواضروس: الكنيسة تتبرع ماليا لمعهد الأورام

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستقدم مشاركتها المالية مثل كل المساهمات والتبرعات التي قدمها جميع أبناء الوطن، للمعهد القومي للأورام بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي أصابه. وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها اليوم الأربعاء، من دير الشهيد مارمينا بمريوط بمحافظة الإسكندرية، بخالص العزاء باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأسر الشهداء الذين راحوا ضحية العمل الإرهابي.
السيسي (5)

قرار جمهوري بإعادة تخصيص 47 جزيرة لمصلحة القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص عدد "47 جزيرة" من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لمصلحة القوات المسلحة، أراض إستراتيجية ذات أهمية عسكرية.
وادي حيتان بالفيوم .. حفريات أكبر حوت في العالم-1

هل تنجح الحكومة في استثمار المحميات الطبيعية؟

خطوات في كل الاتجاهات من قبل الجهات المسؤولة في الدولة للاستفادة من كل ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية جاذبة للسياح، وكانت آخر تلك الخطوات، هو لقاء وزيرتي السياحة والبيئة لوضع خطط تهدف لتنمية موارد المحميات الطبيعية المصرية والاستفادة منها. ويبلغ عدد المحميات الطبيعية فى مصر 31 محمية، من يزاول منها النشاط فعليا 13 محمية فقط، تتوزع المحميات الـ13 بين 8 محافظات القاهرة والتي يوجد بها محميتان، ومحافظة كفر الشيخ ويوجد بها محمية واحدة فقط، بالإضافة إلى محافظة الجيزة ويوجد بها محمية واحدة، ومحافظة الفيوم والتى يوجد بها محميتان طبيعيتان.
اقرأ المزيد من الأخبار
قرود-وسط مدينة أسوان-والبيطرى حملات-لضبطها

ظهور «نسانيس» في أسوان.. والبيطري: حملات لضبطها

في مشهد غريب وغير مألوف بمدينة أسوان، رصد عدد من أهالى وسط المدينة، وبخاصة مناطق الشواربي والسيدة نفيسة والحاج حسن، والمنطقة المحيطة باستراحة وكيل وزارة التربية والتعليم ومدرسة العقاد الثانوية، ظهور قرود من فصيلة النسانيس فوق أسطح المنازل والأشجار، وسط دهشة البعض من وجودها، بينما قام مواطنون بتوفير الطعام لها، الأمر الذي لم يستحسنه آخرون خشية أن تكون ناقلة للأوبئة والأمراض مجهولة المصدر. وذلك بينما أعلنت مديرية الطب البيطرى القيام بحملات مشتركة مع الجهات المعنية لضبط هذه الأنواع من القرود.
حملة-طرق-الابواب للتصدى-لختان-الاناث-بأسوان (2)

حملة طرق أبواب للتصدي لختان الإناث في أسوان

أعلنت هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، انطلاق أكبر حملة لطرق الأبواب ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، للتوعية بخطورة ختان الإناث، فى إطار اهتمام المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بالمشاركة القوية فى حملة "احميها من الختان"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بمشاركة المجلس القومى للمراة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وتستهدف توعية المواطنين، بخطورة ختان الإناث والقوانين التي تجرمه، حيث بدأ تنفيذ الحملة بقرى ومدن المحافظة، بمشاركة قيادات فرع المجلس القومى للمرأة.
المياه الجوفية قرية المويسات (4)

غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
تعدى-على-الأراضي-الزراعية

إحالة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسوان للنيابة

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة ملف التعديات على أراضى الدولة بالظهير الصحراوى بقرية غرب أسوان للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدا أنه لن يتهاون فى مواجهة أي فساد إداري أو تستر على أي شبهة فساد أو إهمال. وقال المحافظ إنه كان قد أحال الملف إلى النيابة الإدارية فى 18 فبراير الماضى من نفس العام، وإنها عقب انتهاء تحقيقاتها تمت التوصية بإحالة الملف للنيابة العامة، بجانب أنه تم إصدار توجيهات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالقيام بحملة مكبرة الأسبوع الماضى لإزالة التعديات الموجودة بالظهير الصحراوى على مساحة 50 ألف م2.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org