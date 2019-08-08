رئيس مدينة إدفو يحذر من الاستحمام في النافورة

تحرير:عوض سليم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص

نافورة ميدان معبد إدفو

حذر العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة إدفو، شمال محافظة أسوان، من خطورة استخدام الأطفال نافورة المياه الموجودة بميدان معبد إدفو فى السباحة أو الاستحمام. وأكد عامر أن غياب الوعى لدى الأطفال بخطورة السباحة أو الاستحمام فى النافورة قد يعرضهم إلى الصعق بالكهرباء، نظرا لوجود وصلات كهربائية تعمل على إنارتها مساء، وطالب الأهالى بمتابعة أبنائهم ومنعهم من السباحة والاستحمام داخلها حرصًا على سلامتهم وسلامة أرواحهم، كما طالب المواطنيين بالإبلاغ عن أى مخالفة بالسباحة أو الاستحمام داخل النافورة.

وقال رئيس مدينة إدفو إن مسئولى الوحدة المحلية رصدوا عددًا من الأطفال أثناء السباحة داخل نافورة ميدان معبد إدفو، والتي تخضع لأعمال إنشاء في الوقت الحالي. وأوضح رئيس المدينة أنه فى محاولة لإنقاذ أرواح الأطفال الذين يخالفون القواعد بالسباحة والاستحمام داخل النافورة، تقرر إقامة سور محيط بها، وكذلك بلدورات